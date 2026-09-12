Støvsugere og Maskiner til Gulvrengøring | Philips Home
Philips gulvpleje
Produkter og apparater til gulvpleje
Welcome offer
Tilmeld dig og få 10% rabat på dit første køb
2 års garanti og 30 dages retur
Øjeblikkelig garantiregistrering ved dit køb
Gratis levering
Alle køb over 175 DKK leveres gratis
Køb nu, betal senere
Betal op til 30 dage senere med Klarna
Udforsk vores forslag
OneUp Elektrisk Moppe
Ledningsfri våd & tør
Ledningsfri støvsugere
Robotstøvsugere
Støvsugere med og uden pose
Pletfjerner
Gulvpleje designet til dig
Se vores andre produkter
¹ Partikler mellem 0,3 og 10 mikron.
Welcome offer
Tilmeld dig og få 10% rabat på dit første køb
2 års garanti og 30 dages retur
Øjeblikkelig garantiregistrering ved dit køb
Gratis levering
Alle køb over 175 DKK leveres gratis
Køb nu, betal senere
Betal op til 30 dage senere med Klarna