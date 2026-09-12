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Støvsugere og Maskiner til Gulvrengøring | Philips Home

Philips gulvpleje

Produkter og apparater til gulvpleje

Vi mener, at alle gulve skal kunne bruges uden bekymring for hverdagens snavs og skidt. Philips gulvplejeprodukter er nøje designet til at hjælpe dig med rengøringen derhjemme, så dit gulv ikke blot er fri for støv og synligt snavs, men også effektivt hygiejnisk. Fra kraftfulde støvsugere til smarte el-mopper og endda robotgulvrensere – Philips’ udvalg af gulvpleje tilbyder løsninger på nogle af hjemmets mest vedvarende rengøringsopgaver. Oplev effektive apparater og kvalitetsprodukter, som gør det nemt at forbedre komfort og hygiejne i dit hjem uden besvær. Gør gulvrengøringen enklere og mere effektiv med Philips, så du kan nyde et rent og sundt hjem hver dag. Læs mindre

Philips OneUp – kampagnebillede med teksten &quot;Farvel moppe, Hej OneUp!&quot; En blå spraymoppe står i et lyst rum med gardiner og dagslys gennem vinduet.
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¹ Partikler mellem 0,3 og 10 mikron.

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Welcome offer

Tilmeld dig og få 10% rabat på dit første køb

Læs mere
2 års garanti og 30 dages returret

2 års garanti og 30 dages retur

Øjeblikkelig garantiregistrering ved dit køb

Gratis levering

Gratis levering

Alle køb over 175 DKK leveres gratis

Køb nu, betal senere

Køb nu, betal senere

Betal op til 30 dage senere med Klarna