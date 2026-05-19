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Danmark Danish (Danmark)

Køkkenmaskiner og Udstyr | Philips Home

Philips køkkenudstyr

Nyd sunde, hjemmelavede måltider hver dag

Lad os gøre sund, hjemmelavet madlavning nemmere og mere fornøjelig. Fra airfrying og blendning til bagning, pastafremstilling og meget mere, hjælper vores apparater dig med at lave mad til perfektion. Læs mindre

Philips Dual Basket Airfryer tilbereder sprøde falafelkugler og krydret blomkål, med hænder der trækker bakkerne ud og teksten &apos;Smag revolutionen!&apos; vist.
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Innovative løsninger til alle måltider

Gør din daglige madlavning endnu bedre med Philips køkkenapparater.


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Airfryer-tilbehør Baking Kit XL

Airfryer-tilbehør Baking Kit XL

HD9945_01

  • 1 stk. bagetilbehør
  • 9 muffinforme af silikone
Vejledende udsalgspris 299,00 kr
175,35 kr
Tilbehør til Airfryer 6,2 l Grillsæt

Tilbehør til Airfryer 6,2 l Grillsæt

HD9946_00

  • Grillplade
  • Uendelig inspiration med HomeID
  • Nem rengøring
Vejledende udsalgspris 299,00 kr
292,95 kr
Tilbehør til Airfryer 6,2 l, 8,3 l, 9 l 2-lags madlavningssæt

Tilbehør til Airfryer 6,2 l, 8,3 l, 9 l 2-lags madlavningssæt

HD9920_00

  • Øg kogeområde med 2-lags madlavningssæt
  • Tilbered komplette måltider på én gang
  • Tåler opvaskemaskine for nem rengøring
Vejledende udsalgspris 259,00 kr
219,45 kr
Tilbehør til Airfryer 6,2 l, 8,3 l, 9 l Morgenmadssæt

Tilbehør til Airfryer 6,2 l, 8,3 l, 9 l Morgenmadssæt

HD9921_00

  • Lav sund varieret morgenmad på én gang
  • Tåler opvaskemaskine for nem rengøring
Vejledende udsalgspris 259,00 kr
240,45 kr
Airfryer-tilbehør Grill Kit XXL

Airfryer-tilbehør Grill Kit XXL

HD9959_00

  • Grillplade
  • 6 grillspyd
349,00 kr
Tilbehør til Airfryer 8,3 l 3-i-1-opdeler

Tilbehør til Airfryer 8,3 l 3-i-1-opdeler

HD9916_00

  • Tilbered 3 ting på én gang
  • Mere plads til flere fødevarer
  • Find inspiration i HomeID-appen
219,00 kr
Airfryer-tilbehør Bagekit XXL

Airfryer-tilbehør Bagekit XXL

HD9957_00

  • Bageplade (2,5L)
  • 9 silikone muffinforme
Vejledende udsalgspris 349,00 kr
196,35 kr
Tilbehør til Airfryer XXL 8,3 l 2-i-1-sæt til dampning og lynstegning

Tilbehør til Airfryer XXL 8,3 l 2-i-1-sæt til dampning og lynstegning

HD9960_00

  • Damp grøntsager og dumplings
  • Lynsteg sunde måltider til familien
  • Unikt Lock and Toss-system
Vejledende udsalgspris 479,00 kr
280,35 kr
Tilbehør til Airfryer 8,3 l Pizza- og grillplade

Tilbehør til Airfryer 8,3 l Pizza- og grillplade

HD9963_00

  • Til perfekt pizza og grillning
  • Sprød skorpe
  • Grillet kød, fisk og meget mere
Vejledende udsalgspris 479,00 kr
355,95 kr


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¹ Portion estimeret ud fra 800 g pasta.
² Oksekød tilberedt på 30 min fra opvarmning til trykudløsning, sammenlignet med 60 min i gryde på komfur.
³ Sammenlignet med andre Philips Airfryers.

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2 års garanti og 30 dages retur

Øjeblikkelig garantiregistrering ved dit køb

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Alle køb over 175 DKK leveres gratis

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