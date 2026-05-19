Køkkenmaskiner og Udstyr | Philips Home

Oplev nye teksturer

Og tilbered det, andre ikke kan. Med Airfryer 5000 Series med damp kan du dampe, airfrye eller steamfrye for at opnå resultater, der går ud over sprødhed – bevarer fugtighed, forbedrer mørhed og skaber teksturer, der både er saftige og gyldne, så du får det bedste fra begge verdener. Perfekt til gyldne kanelsnegle, sprødt bagt brød, saftig kylling og stegte grøntsager. Gør hver bid uforglemmelig.

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