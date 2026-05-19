Køkkenmaskiner og Udstyr | Philips Home
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Airfryer-tilbehør Baking Kit XL
HD9945_01
- 1 stk. bagetilbehør
- 9 muffinforme af silikone
Tilbehør til Airfryer 6,2 l Grillsæt
HD9946_00
- Grillplade
- Uendelig inspiration med HomeID
- Nem rengøring
Tilbehør til Airfryer 6,2 l, 8,3 l, 9 l 2-lags madlavningssæt
HD9920_00
- Øg kogeområde med 2-lags madlavningssæt
- Tilbered komplette måltider på én gang
- Tåler opvaskemaskine for nem rengøring
Tilbehør til Airfryer 6,2 l, 8,3 l, 9 l Morgenmadssæt
HD9921_00
- Lav sund varieret morgenmad på én gang
- Tåler opvaskemaskine for nem rengøring
Tilbehør til Airfryer 8,3 l 3-i-1-opdeler
HD9916_00
- Tilbered 3 ting på én gang
- Mere plads til flere fødevarer
- Find inspiration i HomeID-appen
Airfryer-tilbehør Bagekit XXL
HD9957_00
- Bageplade (2,5L)
- 9 silikone muffinforme
Tilbehør til Airfryer XXL 8,3 l 2-i-1-sæt til dampning og lynstegning
HD9960_00
- Damp grøntsager og dumplings
- Lynsteg sunde måltider til familien
- Unikt Lock and Toss-system
Tilbehør til Airfryer 8,3 l Pizza- og grillplade
HD9963_00
- Til perfekt pizza og grillning
- Sprød skorpe
- Grillet kød, fisk og meget mere
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¹ Portion estimeret ud fra 800 g pasta.
² Oksekød tilberedt på 30 min fra opvarmning til trykudløsning, sammenlignet med 60 min i gryde på komfur.
³ Sammenlignet med andre Philips Airfryers.
Welcome offer
Tilmeld dig og få 15% rabat på dit første køb
2 års garanti og 30 dages retur
Øjeblikkelig garantiregistrering ved dit køb
Gratis levering
Alle køb over 175 DKK leveres gratis
Køb nu, betal senere
Betal op til 30 dage senere med Klarna