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PureProtect Mini serie 900 Purificador de aire inteligente

AC0950/10

PureProtect Mini serie 900 Purificador de aire inteligente

€ 179,99
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Purificación más rápida con un diseño compacto y elegante

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undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID AC0950/10

Características

Especificaciones

Especificaciones

Especificación general

Tipo de producto
  • Purificador de aire
Tecnología
  • HEPA NanoProtect
Color
  • Blanco ártico
Material principal
  • Plástico
Material secundario
  • Plástico reciclado (>23 %)
Conectividad a Internet
Rango Wi-Fi
  • 2,4 GHz
Control de voz
  • Sí (Google, Alexa)

País de origen

Fabricada en
  • China

Rendimiento

CADR (tasa de suministro de aire limpio) (partículas, GB/T)
  • 250 m³/h
Capas del filtro
  • HEPA
Filtración de partículas
  • 99,97 % a 0,003 micras
Tamaño máximo de la sala
  • 65 m²

Compatibilidad

Accesorios incluidos 1
  • Filtro HEPA 3 en 1
Accesorios relacionados 1
  • FY0910

Medidas de seguridad

Bloqueo infantil

Eficiencia energética

Consumo de energía en espera
  • < 2 W
Voltaje
  • 100-240 V
Frecuencia
  • 50/60 Hz

Facilidad de uso

Longitud del cable
  • 1,5 m
Programar
  • Sí (en la aplicación)
Modo automático
Modo Sueño
Posiciones de velocidad
  • Sí (Sueño)
Luz ambiental nocturna
  • No
Información de la calidad del aire
  • Color
Interfaz
  • Digital (táctil)
Cambio de filtro recomendado
  • 1 año

Mantenimiento

Garantía
  • 2 años

Peso y dimensiones

Altura del producto
  • 36,4 cm
Peso del producto
  • 2,7 kg
Anchura del producto
  • 24 cm
Longitud del producto
  • 23,8 cm
Longitud del embalaje
  • 28 cm
Anchura del embalaje
  • 28 cm
Altura del embalaje
  • 40 cm
Peso del embalaje
  • 3,8 kg

Especificaciones técnicas

Máxima potencia
  • 23 W
Sensor de calidad del aire
  • PM 2,5
Mín. nivel de sonido
  • 20,5 dB (A)
Máx. nivel de sonido
  • 49,0 dB (A)

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/AC0950