PureProtect Mini serie 900 Purificador de aire inteligente
AC0950/10
PureProtect Mini serie 900 Purificador de aire inteligente
€ 179,99
Purificación más rápida con un diseño compacto y elegante
Captura de forma eficaz alérgenos y contaminantes
Disfruta de aire limpio y seguro en casa con nuestro purificador de aire compacto. Elimina el 99,97 % de los alérgenos y contaminantes en cuestión de minutos, con un consumo de energía mínimo. Gracias a su diseño elegante y sus controles inteligentes, se integra a la perfección con tu hogar y tu estilo de vida.
ID AC0950/10
Características
Especificaciones
Especificaciones
Especificación general
|Tipo de producto
|Tecnología
|Color
|Material principal
|Material secundario
|Conectividad a Internet
|Rango Wi-Fi
|Control de voz
País de origen
|Fabricada en
Rendimiento
|CADR (tasa de suministro de aire limpio) (partículas, GB/T)
|Capas del filtro
|Filtración de partículas
|Tamaño máximo de la sala
Compatibilidad
|Accesorios incluidos 1
|Accesorios relacionados 1
Medidas de seguridad
|Bloqueo infantil
Eficiencia energética
|Consumo de energía en espera
|Voltaje
|Frecuencia
Facilidad de uso
|Longitud del cable
|Programar
|Modo automático
|Modo Sueño
|Posiciones de velocidad
|Luz ambiental nocturna
|Información de la calidad del aire
|Interfaz
|Cambio de filtro recomendado
Mantenimiento
|Garantía
Peso y dimensiones
|Altura del producto
|Peso del producto
|Anchura del producto
|Longitud del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
Especificaciones técnicas
|Máxima potencia
|Sensor de calidad del aire
|Mín. nivel de sonido
|Máx. nivel de sonido
Soporte, manual e información de seguridad