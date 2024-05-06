Cafeteras

Electrodomésticos de cocina

Planchado y Cuidado de la ropa

Aspiración y mopas para el cuidado del suelo

Cuidado del aire

Cuidado del jardín

Cuidado de mascotas

Piezas y accesorios

Ofertas

Soporte

Sobre nosotros

Sobre nosotrosSoporteSolicitar una devoluciónRegistra tu productoSoporte y mantenimiento de productosOfertasSuscribirse y ahorrarImprescindiblesPiezas y accesoriosCuidado de mascotasCuidado del jardínCuidado del aireCalefactoresVentiladoresDeshumidificadoresHumidificadores de airePurificador y Humidificador 2 en 1MultifunctionalAir PerformerPurificadores de aireAspiración y mopas para el cuidado del sueloLimpiador quitamanchasRobot aspiradoresHomeRunAspiradoras con bolsa y sin bolsaAspiradoras sin cableAquaPlusAspiración en seco y húmedo sin cableAquaTrioPlanchado y Cuidado de la ropaEsenciales para el cuidado de la ropaSoluciones de planchado "All in One"Steam GeneratorsPerfectCarePlanchas de vaporVaporizadores de manoSerie 5000Electrodomésticos de cocinaTirador de Cerveza para CasaHervidorasMultiCookerTostadoras y sandwicherasParrillasMáquinas de pastaPreparación de AlimentosBatidoras y LicuadorasFlip & Juice™AirfryersDual BasketSingle BasketCafeterasEspumadores de lecheCafeteras de FiltroCafeteras de monodosis SENSEO®Cafetera de cápsulas L’Or BaristaCafetera Semiautomática de Espresso PhilipsCafetera BaristinaCafeteras Automáticas de Espresso SaecoCafeteras superautomáticas PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
España Español (Español)

Philips Serie 3000i Purificador de aire

AC3033/10

Philips Serie 3000i Purificador de aire

349,99 €
Standard Product Photo Philips Series 3000i Air Purifier
Standard Product Photo Philips Series 3000i Air Purifier
Product in Use Photo Philips Air Purifier 3000i Series AC3033_10
PIU Manual Modes AC3033
PIU Clean Healthy Air AC3033
Alternative Product Photograph Philips Series 3000i Air Purifier
PIU Low Noise AC3033
Product Detail Photograph Philips Series 3000i Air Purifier
Product Detail Photograph Philips Series 3000i Air Purifier
Product Detail Photograph Philips Series 3000i Air Purifier
Product Detail Photograph Philips Series 3000i Air Purifier
Product Detail Photograph Philips Series 3000i Air Purifier
PIU Day and Night Mode - DAY AC3033

Purifica el aire en menos de 6 minutos (1)

Elimina el 99,9 % de virus, alérgenos y contaminantes (3, 4, 7)

Con solo pulsar un botón, el purificador de aire filtra el polvo y los virus, alérgenos o contaminantes invisibles de tu hogar para mantenerlo limpio y seguro. Purifica de forma rápida y eficaz gracias a su tasa de distribución de aire limpio (CADR) de 520 m³/h.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID AC3033/10

Características

Especificaciones

Especificaciones

Especificación general

Tipo de producto
  • Purificador de aire
Tecnología
  • HEPA NanoProtect
Color
  • Blanco, gris
Material principal
  • Plástico
Material secundario
  • Tela
Conectividad a Internet
Rango Wi-Fi
  • 2,4 GHz
Control de voz
  • Alexa, Google Home

País de origen

Fabricada en
  • China

Rendimiento

CADR (tasa de suministro de aire limpio) (partículas, GB/T)
  • 520 m³/h
Capas del filtro
  • HEPA, carbón activo, prefiltro
Filtración de partículas
  • 99,97 % a 0,003 micras
Tamaño máximo de la sala
  • 135 m2

Compatibilidad

Accesorios incluidos 1
  • Filtro HEPA 3 en 1
Accesorios relacionados 1
  • FY3430

Medidas de seguridad

Bloqueo infantil

Eficiencia energética

Consumo de energía en espera
  • < 2 W
Voltaje
  • 220-240 V
Frecuencia
  • 50/60 Hz

Facilidad de uso

Longitud del cable
  • 1,8 m
Programar
  • Sí (en la aplicación)
Modo automático
Modo Sueño
Posiciones de velocidad
  • Sí (4 niveles)
Luz ambiental nocturna
  • No
Información de la calidad del aire
  • Anillo de color, numérico
Interfaz
  • Digital (táctil)
Cambio de filtro recomendado
  • 3 años

Mantenimiento

Garantía
  • 2 años

Peso y dimensiones

Altura del producto
  • 64,5 cm
Peso del producto
  • 6,8 kg
Anchura del producto
  • 29 cm
Longitud del producto
  • 29 cm
Longitud del embalaje
  • 35,5 cm
Anchura del embalaje
  • 35,5 cm
Altura del embalaje
  • 71,6 cm
Peso del embalaje
  • 8,9 kg

Especificaciones técnicas

Máxima potencia
  • 55 W
Sensor de calidad del aire
  • PM 2,5, alérgenos, gas
Mín. nivel de sonido
  • 15 dB (A)
Máx. nivel de sonido
  • 56 dB (A)

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/AC3033