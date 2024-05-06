Philips Serie 3000i Purificador de aire
AC3033/10
Philips Serie 3000i Purificador de aire
349,99 €
Purifica el aire en menos de 6 minutos (1)
Elimina el 99,9 % de virus, alérgenos y contaminantes (3, 4, 7)
Con solo pulsar un botón, el purificador de aire filtra el polvo y los virus, alérgenos o contaminantes invisibles de tu hogar para mantenerlo limpio y seguro. Purifica de forma rápida y eficaz gracias a su tasa de distribución de aire limpio (CADR) de 520 m³/h.
ID AC3033/10
Características
Especificaciones
Especificaciones
Especificación general
|Tipo de producto
|Tecnología
|Color
|Material principal
|Material secundario
|Conectividad a Internet
|Rango Wi-Fi
|Control de voz
País de origen
|Fabricada en
Rendimiento
|CADR (tasa de suministro de aire limpio) (partículas, GB/T)
|Capas del filtro
|Filtración de partículas
|Tamaño máximo de la sala
Compatibilidad
|Accesorios incluidos 1
|Accesorios relacionados 1
Medidas de seguridad
|Bloqueo infantil
Eficiencia energética
|Consumo de energía en espera
|Voltaje
|Frecuencia
Facilidad de uso
|Longitud del cable
|Programar
|Modo automático
|Modo Sueño
|Posiciones de velocidad
|Luz ambiental nocturna
|Información de la calidad del aire
|Interfaz
|Cambio de filtro recomendado
Mantenimiento
|Garantía
Peso y dimensiones
|Altura del producto
|Peso del producto
|Anchura del producto
|Longitud del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
Especificaciones técnicas
|Máxima potencia
|Sensor de calidad del aire
|Mín. nivel de sonido
|Máx. nivel de sonido
Soporte, manual e información de seguridad