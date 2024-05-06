Philips Serie 3000i Purificador de aire

Purifica el aire en menos de 6 minutos (1) Elimina el 99,9 % de virus, alérgenos y contaminantes (3, 4, 7)

Con solo pulsar un botón, el purificador de aire filtra el polvo y los virus, alérgenos o contaminantes invisibles de tu hogar para mantenerlo limpio y seguro. Purifica de forma rápida y eficaz gracias a su tasa de distribución de aire limpio (CADR) de 520 m³/h.