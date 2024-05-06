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Philips Serie 8500 Todo en 1 Soluciones de planchado todo en 1

AIS8540/80

Philips Serie 8500 Todo en 1 Soluciones de planchado todo en 1

429,99 €
RFT AIS8540_80
RFT AIS8540_80
APS3 AIS8540_80
APS4 AIS8540_80
PDP1 AIS8540_80 with Background
PDP3 AIS8540_80
PDP4 AIS8540_80
TEC1 AIS8540_80 with Background
TEC2 AIS8540_80 with Background

El planchado, reinventado

Mayor versatilidad, rendimiento y comodidad**

La serie 8500 todo en uno de Philips es la solución revolucionaria para lucir tu mejor aspecto. La combinación de vapor y planchado es cómoda, sencilla y potente en esta versátil plancha que mantiene las arrugas a raya.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID AIS8540/80

Características

Especificaciones

Especificaciones

Diseño

Ruedas integradas
Color
  • Pizarra oscuro/dorado

Especificación general

Tipo de producto
  • Todo en uno
Tiempo de calentamiento
  • 90 segundos
Material de la suela
  • Cerámica
Eliminación de la cal
  • No es necesario eliminar los depósitos de cal
Depósito de agua extraíble
Capacidad del depósito de agua
  • 1,2 l
Niveles variables de vapor
  • 3 posiciones: Eco, Normal, Max.
Vapor vertical
Garantía
  • 2 años de garantía mundial

País de origen

Fabricada en
  • China

Peso y dimensiones

Dimensiones de la suela
  • 196 cm²
Dimensiones del producto almacenado (An. x Al. x Pr.)
  • 49,5 x 50,5 x 121 cm
Dimensiones del producto extendido (An. x Al. x Pr.)
  • 49,5 x 50,5 x 155 cm
Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.)
  • 40 x 60,5 x 60 cm
Longitud del cable de alimentación
  • 1,9 m
Longitud de la manguera
  • 1,28 m
Tamaño de la tabla (An. x Al. x Pr.)
  • 36 x 83 x 3 cm
Peso de la plancha
  • 0,74 kg
Peso del producto
  • 11,9 kg
Peso total con el embalaje
  • 15,7 kg

Accesorios

Percha para prendas
  • Gancho plegable integrado
Tabla ajustable en varios ángulos
  • Tabla multiángulo ajustable integrada con punta estrecha
Cubierta de la tabla: capa superior
  • 3 capas, capa superior de mezcla pesada
Postes ajustables
Base de la plancha
  • Base de varias posiciones: derecha y parte superior de la tabla de planchar

Especificaciones técnicas

Alimentación
  • 2200 W
Presión
  • 6,0 bares
Vapor continuo
  • 90 g/min
Vapor personalizado
Golpe de vapor
  • 300 g
Frecuencia
  • 50-60 Hz
Voltaje
  • 110 V (Taiwán), 127 V (Brasil LV), 220 V (China, Corea y Brasil HV). 240 V (ROW)
Tecnología
  • Tecnología OptimalTEMP, tecnología de calentamiento doble

Seguridad

Desconexión automática

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/AIS8540