Philips Serie 8500 Todo en 1 Soluciones de planchado todo en 1
AIS8540/80
Philips Serie 8500 Todo en 1 Soluciones de planchado todo en 1
429,99 €
El planchado, reinventado
Mayor versatilidad, rendimiento y comodidad**
La serie 8500 todo en uno de Philips es la solución revolucionaria para lucir tu mejor aspecto. La combinación de vapor y planchado es cómoda, sencilla y potente en esta versátil plancha que mantiene las arrugas a raya.
ID AIS8540/80
Características
Especificaciones
Especificaciones
Diseño
|Ruedas integradas
|Color
Especificación general
|Tipo de producto
|Tiempo de calentamiento
|Material de la suela
|Eliminación de la cal
|Depósito de agua extraíble
|Capacidad del depósito de agua
|Niveles variables de vapor
|Vapor vertical
|Garantía
País de origen
|Fabricada en
Peso y dimensiones
|Dimensiones de la suela
|Dimensiones del producto almacenado (An. x Al. x Pr.)
|Dimensiones del producto extendido (An. x Al. x Pr.)
|Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.)
|Longitud del cable de alimentación
|Longitud de la manguera
|Tamaño de la tabla (An. x Al. x Pr.)
|Peso de la plancha
|Peso del producto
|Peso total con el embalaje
Accesorios
|Percha para prendas
|Tabla ajustable en varios ángulos
|Cubierta de la tabla: capa superior
|Postes ajustables
|Base de la plancha
Especificaciones técnicas
|Alimentación
|Presión
|Vapor continuo
|Vapor personalizado
|Golpe de vapor
|Frecuencia
|Voltaje
|Tecnología
Seguridad
|Desconexión automática
Soporte, manual e información de seguridad