Cafeteras

Electrodomésticos de cocina

Planchado y Cuidado de la ropa

Aspiración y mopas para el cuidado del suelo

Cuidado del aire

Cuidado del jardín

Cuidado de mascotas

Piezas y accesorios

Ofertas

Soporte

Sobre nosotros

Sobre nosotrosSoporteSolicitar una devoluciónRegistra tu productoSoporte y mantenimiento de productosOfertasSuscribirse y ahorrarImprescindiblesPiezas y accesoriosCuidado de mascotasCuidado del jardínCuidado del aireCalefactoresVentiladoresDeshumidificadoresHumidificadores de airePurificador y Humidificador 2 en 1MultifunctionalAir PerformerPurificadores de aireAspiración y mopas para el cuidado del sueloLimpiador quitamanchasRobot aspiradoresHomeRunAspiradoras con bolsa y sin bolsaAspiradoras sin cableAquaPlusAspiración en seco y húmedo sin cableAquaTrioPlanchado y Cuidado de la ropaEsenciales para el cuidado de la ropaSoluciones de planchado "All in One"Steam GeneratorsPerfectCarePlanchas de vaporVaporizadores de manoSerie 5000Electrodomésticos de cocinaTirador de Cerveza para CasaHervidorasMultiCookerTostadoras y sandwicherasParrillasMáquinas de pastaPreparación de AlimentosBatidoras y LicuadorasFlip & Juice™AirfryersDual BasketSingle BasketCafeterasEspumadores de lecheCafeteras de FiltroCafeteras de monodosis SENSEO®Cafetera de cápsulas L’Or BaristaCafetera Semiautomática de Espresso PhilipsCafetera BaristinaCafeteras Automáticas de Espresso SaecoCafeteras superautomáticas PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
España Español (Español)

Philips Serie 3000 Plancha de vapor

DST3011/20

Philips Serie 3000 Plancha de vapor

€ 41,99
Standard Product Photo Philips 3000 Series Steam iron
Standard Product Photo Philips 3000 Series Steam iron
Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Steam iron
Product Detail Photograph Philips 3000 Series Steam iron
Product in Use Photo Philips 3000 Series Steam iron
Product in Use Photo Philips 3000 Series Steam iron

Potente salida de vapor para eliminar todas las arrugas

Golpe de vapor de hasta 140 g

Nuestra plancha de vapor de la serie 3000 facilita el planchado gracias a su potente golpe de vapor que elimina las arrugas más difíciles. La suela de cerámica garantiza un deslizamiento suave, mientras que el depósito de agua de 300 ml es lo suficientemente grande como para completar las pequeñas cargas de planchado sin necesidad de rellenarlo.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID DST3011/20

Características

Especificaciones

Especificaciones

Eficiencia ecológica

Modo de bajo consumo
Embalaje del producto
  • 100 % reciclable
Manual del usuario
  • Papel 100 % reciclado

Eliminación de la cal

Control deslizante Calc-Clean integrado
Descalcificación y limpieza

Potente y eficaz

Salida de vapor continuo
  • 30 g/min
Golpe de vapor
  • Hasta 140 gramos
Lista para usar
  • 35 s
Potencia
  • 2100 W

Garantía

2 años de garantía mundial

Facilidad de uso

Capacidad del depósito de agua
  • 300 nm
Antigoteo
Apta para el uso con agua del grifo
Longitud del cable de alimentación
  • 1,9 m
Suela
  • Cerámica
Vapor vertical
Voltaje
  • 220-240 V
Pulverizador de agua

Tamaño y peso

Peso de la plancha
  • 1,2 kg
Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.)
  • 32 x 13 x 16,2 cm
Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.)
  • 12,1 x 14,3 x 29 cm
Peso total con el embalaje
  • 1,5 kg

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/DST3011