Philips Serie 3000 Plancha de vapor

Potente salida de vapor para eliminar todas las arrugas Golpe de vapor de hasta 140 g

Nuestra plancha de vapor de la serie 3000 facilita el planchado gracias a su potente golpe de vapor que elimina las arrugas más difíciles. La suela de cerámica garantiza un deslizamiento suave, mientras que el depósito de agua de 300 ml es lo suficientemente grande como para completar las pequeñas cargas de planchado sin necesidad de rellenarlo.