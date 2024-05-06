Philips Serie 3000 Plancha de vapor
DST3011/20
Philips Serie 3000 Plancha de vapor
€ 41,99
Potente salida de vapor para eliminar todas las arrugas
Golpe de vapor de hasta 140 g
Nuestra plancha de vapor de la serie 3000 facilita el planchado gracias a su potente golpe de vapor que elimina las arrugas más difíciles. La suela de cerámica garantiza un deslizamiento suave, mientras que el depósito de agua de 300 ml es lo suficientemente grande como para completar las pequeñas cargas de planchado sin necesidad de rellenarlo.
ID DST3011/20
Características
Especificaciones
Especificaciones
Eficiencia ecológica
|Modo de bajo consumo
|Embalaje del producto
|Manual del usuario
Eliminación de la cal
|Control deslizante Calc-Clean integrado
|Descalcificación y limpieza
Potente y eficaz
|Salida de vapor continuo
|Golpe de vapor
|Lista para usar
|Potencia
Garantía
|2 años de garantía mundial
Facilidad de uso
|Capacidad del depósito de agua
|Antigoteo
|Apta para el uso con agua del grifo
|Longitud del cable de alimentación
|Suela
|Vapor vertical
|Voltaje
|Pulverizador de agua
Tamaño y peso
|Peso de la plancha
|Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.)
|Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.)
|Peso total con el embalaje
Soporte, manual e información de seguridad