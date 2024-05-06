Philips Serie 7000 Plancha de vapor
DST7020/20
Philips Serie 7000 Plancha de vapor
79,99 €
Rendimiento del vapor garantizado
Gracias a nuestro golpe de vapor mejorado
Un rendimiento duradero gracias al sistema Quick Calc Release y la suela SteamGlide Elite con una resistencia a los arañazos mejorada.
ID DST7020/20
Características
Especificaciones
Especificaciones
Eliminación rápida y potente de las arrugas
|Vapor continuo
|Suela
|Alimentación
|Vapor vertical
|Pulverizador
|Golpe de vapor
|Posiciones de vapor variables
Especificaciones técnicas
|Voltaje
|Potencia
|Longitud del cable
|Frecuencia
|Capacidad del depósito de agua
Especificación general
|Material de la suela
|Material principal
País de origen
|Fabricada en
Diseño
|Color
Peso y dimensiones
|Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.)
|Dimensiones del producto almacenado (An. x Al. x Pr.)
|Dimensiones del producto extendido (An. x Al. x Pr.)
|Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.)
|Peso del producto
|Peso de la caja
|Peso total con el embalaje
Eficiencia ecológica
|Modo de bajo consumo
Garantía
|2 años de garantía mundial
Eliminación de la cal
|Apta para agua del grifo
|Solución Calc-Clean
Soporte, manual e información de seguridad