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Philips Serie 7000 Plancha de vapor

DST7020/20

Philips Serie 7000 Plancha de vapor

79,99 €
RFT DST7020
RFT DST7020
APS DST7020
PUP DST7020
PUP2 DST7020
PUP3_DST7020
PIM DST7020_20_EU9
PUP4 DST7020
DST7020_PIS_16x9

Rendimiento del vapor garantizado

Gracias a nuestro golpe de vapor mejorado

Un rendimiento duradero gracias al sistema Quick Calc Release y la suela SteamGlide Elite con una resistencia a los arañazos mejorada.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID DST7020/20

Características

Especificaciones

Especificaciones

Eliminación rápida y potente de las arrugas

Vapor continuo
  • 50 g/min
Suela
  • SteamGlide Plus
Alimentación
  • 2800 W
Vapor vertical
Pulverizador
Golpe de vapor
  • 250 g
Posiciones de vapor variables

Especificaciones técnicas

Voltaje
  • 220-240 V
Potencia
Longitud del cable
  • 2 m
Frecuencia
  • 50-60 Hz
Capacidad del depósito de agua
  • 300 ml

Especificación general

Material de la suela
  • SteamGlide Plus
Material principal
  • N/A

País de origen

Fabricada en
  • Indonesia

Diseño

Color
  • Azul louros/algodón

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.)
  • 12,88 x 15,33 x 31,95 cm
Dimensiones del producto almacenado (An. x Al. x Pr.)
  • N/A
Dimensiones del producto extendido (An. x Al. x Pr.)
  • N/A
Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.)
  • 13,7 x 16,7 x 33,2 cm
Peso del producto
  • 1,6 kg
Peso de la caja
  • N/A
Peso total con el embalaje
  • 1,82 kg

Eficiencia ecológica

Modo de bajo consumo

Garantía

2 años de garantía mundial

Eliminación de la cal

Apta para agua del grifo
Solución Calc-Clean
  • Quick Calc Release

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/DST7020