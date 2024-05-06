Philips Serie 8000 Azur Plancha de vapor

Resultados perfectos en una sola pasada El vapor más intenso con potencia inteligente

Planchado potente con la nueva serie Azur 8000 de Philips. Con el vapor Turbo de 260 g, podrás eliminar hasta las arrugas más rebeldes en una sola pasada. Comienza a trabajar sin esperas con 3000 W de potencia y consigue unos resultados perfectos gracias al magnífico vapor continuo.