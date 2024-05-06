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Philips Serie 8000 Azur Plancha de vapor

DST8050/20

Philips Serie 8000 Azur Plancha de vapor

€ 159,99
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Resultados perfectos en una sola pasada

El vapor más intenso con potencia inteligente

Planchado potente con la nueva serie Azur 8000 de Philips. Con el vapor Turbo de 260 g, podrás eliminar hasta las arrugas más rebeldes en una sola pasada. Comienza a trabajar sin esperas con 3000 W de potencia y consigue unos resultados perfectos gracias al magnífico vapor continuo.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID DST8050/20

Características

Especificaciones

Especificaciones

Eliminación rápida y potente de las arrugas

Tecnología OptimalTEMP
Vapor continuo
  • 100 g/min
Alimentación
  • 3000 W
Vapor vertical
Vapor Turbo
Golpe de vapor
  • 260 g
Posición vertical
  • Golpes de vapor bajo demanda

Facilidad de uso

Segura para todo tipo de tejidos
Capacidad del depósito de agua
  • 350 nm
Nombre de la suela
  • SteamGlide Elite rosa dorado
Antigoteo
Apta para el uso con agua del grifo
Longitud del cable de alimentación
  • 3 m
Enchufe de alimentación integrado
Desconexión automática

Eliminación de arrugas

Llega a las zonas difíciles
  • Punta estrecha

Especificaciones técnicas

Voltaje
  • 220 - 240V V
Potencia
Peso de la plancha
  • 1,78 kg

Especificación general

Material de la suela
  • Cobre rosado
Pulverizador de agua
Material principal
  • N/A

País de origen

Fabricada en
  • Indonesia

Diseño

Color
  • Azul oscuro

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto almacenado (An. x Al. x Pr.)
  • N/A
Dimensiones del producto extendido (An. x Al. x Pr.)
  • N/A
Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.)
  • 13,5 x 17,5 x 33,3 cm
Peso del producto
  • 1,78 kg
Peso de la caja
  • N/A
Peso total con el embalaje
  • 1,77 kg

Garantía

2 años de garantía mundial

Eliminación de la cal

Solución Calc-Clean
  • Quick Calc Release

Tamaño y peso

Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.)
  • 13,4 x 15,8 x 31,8 cm cm

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/DST8050