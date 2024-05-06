Philips Serie 8000 Azur Plancha de vapor
DST8050/20
Philips Serie 8000 Azur Plancha de vapor
€ 159,99
Resultados perfectos en una sola pasada
El vapor más intenso con potencia inteligente
Planchado potente con la nueva serie Azur 8000 de Philips. Con el vapor Turbo de 260 g, podrás eliminar hasta las arrugas más rebeldes en una sola pasada. Comienza a trabajar sin esperas con 3000 W de potencia y consigue unos resultados perfectos gracias al magnífico vapor continuo.
ID DST8050/20
Características
Especificaciones
Especificaciones
Eliminación rápida y potente de las arrugas
|Tecnología OptimalTEMP
|Vapor continuo
|Alimentación
|Vapor vertical
|Vapor Turbo
|Golpe de vapor
|Posición vertical
Facilidad de uso
|Segura para todo tipo de tejidos
|Capacidad del depósito de agua
|Nombre de la suela
|Antigoteo
|Apta para el uso con agua del grifo
|Longitud del cable de alimentación
|Enchufe de alimentación integrado
|Desconexión automática
Eliminación de arrugas
|Llega a las zonas difíciles
Especificaciones técnicas
|Voltaje
|Potencia
|Peso de la plancha
Especificación general
|Material de la suela
|Pulverizador de agua
|Material principal
País de origen
|Fabricada en
Diseño
|Color
Peso y dimensiones
|Dimensiones del producto almacenado (An. x Al. x Pr.)
|Dimensiones del producto extendido (An. x Al. x Pr.)
|Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.)
|Peso del producto
|Peso de la caja
|Peso total con el embalaje
Garantía
|2 años de garantía mundial
Eliminación de la cal
|Solución Calc-Clean
Tamaño y peso
|Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.)
Soporte, manual e información de seguridad