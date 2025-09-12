Cafeteras

Philips Serie 2300 Cafetera Espresso superautomática

EP2333/40

Philips Serie 2300 Cafetera Espresso superautomática

Envío gratuito.
Enviado en un plazo de 2 a 4 días laborables
Compra ahora, paga después. Paga en un plazo de 30 días con Klarna.
3 años de garantía y 30 días para devoluciones. Garantía ampliada y período de devolución de 30 días.

by IT

ID EP2333/40

Características

Disfruta de 4 bebidas con un solo toque

4 bebidas con un solo toque

Disfruta de 4 recetas de café populares: desde el clásico espreso o el café solo normal hasta un cappuccino, con la crema, el aroma y la temperatura perfectos. También ofrece agua caliente para té.

LatteGo, el sistema de leche que más rápido se limpia: 2 piezas, sin tubos

El sistema más fácil de limpiar*

LatteGo es el sistema de leche más rápido de limpiar: con solo 2 piezas y sin tubos, se puede limpiar en 10 segundos bajo el grifo o en el lavavajillas. Philips no ofrece una limpieza automática, ya que requiere una limpieza complementaria.

Hasta 5000 tazas** sin eliminar los depósitos de cal gracias a AquaClean

Filtro AquaClean

Si cambias el filtro cuando la cafetera lo indique, no tendrás que eliminar los depósitos de cal durante un máximo de 5000 tazas** y disfrutarás de agua clara y purificada.

Instrucciones sencillas e inspiración con la aplicación HomeID

Café inspirado y fácil con HomeID

Descubre todo lo que hay que saber sobre tu cafetera espresso totalmente automática y accede a un mundo de inspiración ilimitada de recetas dignas de cafetería con la aplicación HomeID.

Selección y personalización de café

Selección y personalización de café

Selecciona fácilmente tus bebidas favoritas gracias a la moderna pantalla táctil con iconos de colores. Adapta el café a tu gusto con la función Mi elección de café: elige la intensidad, la cantidad y el nivel de espuma de leche que prefieras.

El mismo café delicioso con un 40 % menos ruido con SilentBrew

Cafetera con tecnología SilentBrew

Nuestra tecnología patentada SilentBrew reduce los sonidos de la cafetera para que puedas disfrutar más de la experiencia de preparar un café aromático. Gracias a la protección acústica y la molienda silenciosa, nuestras máquinas producen un 40 % menos de ruido que los modelos anteriores y cuentan con la certificación Quiet Mark. 

Sabor enriquecido con nuestro resistente molinillo cerámico

Molinillos 100 % cerámicos

Saca todo el sabor al café con nuestro resistente molinillo cerámico, que se puede ajustar en 12 posiciones, desde molido fino hasta grueso.

Espuma sedosa gracias al sistema LatteGo para diferentes tipos de leche

Sistema de leche LatteGo

Con solo tocar un botón, LatteGo prepara automáticamente una espuma de leche suave como la seda para el café, gracias a su potente tecnología ciclónica, incluso con tus alternativas de leche vegetal favoritas.

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Clasificación de eficiencia energética
  • Clase A
Alimentación
  • 1500 W
Voltaje
  • 230 V
Frecuencia
  • 50 Hz
Unidades por paquete
  • 1

Durabilidad

Manual del usuario
  • >75 % de papel reciclado
Embalaje
  • >95% de materiales reciclados

Eficiencia energética

Consumo de energía en modo de espera
  • 0,2 W
Consumo de energía en modo apagado
  • No disponible
Consumo de energía en modo de espera en red
  • No disponible
Tiempo hasta el cambio automático al modo de espera
  • 30 min
Estándar de medición
  • EN 50564:2011

Medidas de seguridad

Temporizador de desconexión automática
Certificación de seguridad

País de origen

Fabricada en
  • Rumanía

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 433mm
Anchura del producto
  • 246 mm
Altura del producto
  • 371mm
Peso del producto
  • 8 kg
Longitud del embalaje
  • 491,5mm
Anchura del embalaje
  • 287,5mm
Altura del embalaje
  • 487mm
Peso del embalaje
  • 10-12,5 kg

Especificación general

Fuente de café
  • Granos frescos
Intervención del usuario
  • Toque de un botón
Tipo de producto
  • Cafetera espresso totalmente automática
Bebidas
  • Espreso, café, cappuccino, agua caliente
Bebidas preprogramadas
  • 3
Número de raciones
  • 2
Presión
  • 15 bares
Molinillo integrado
Ajustes del molinillo
  • 12
Capacidad del depósito de granos
  • 275g
Espuma de leche
Solución para leche
  • LatteGo
Tarrito de leche
  • 0,26 l
Capacidad del depósito de agua
  • 1,8 l
Perfiles
  • No
Material principal
  • Plástico
Material secundario
  • Metal
Tecnología
  • LatteGo
Interfaz
  • Intuitiva pantalla táctil
Garantía
  • 2 años
Conectividad
  • No
Piezas aptas para el lavavajillas

Compatibilidad

Accesorios incluidos 1
  • Filtro AquaClean
Accesorios incluidos 4
  • LatteGo
Accesorios relacionados 1
  • Pastillas desengrasantes para cafeteras
  • Cuchara medidora
  • Tira de prueba de dureza del agua
Accesorios relacionados 2
  • Descalcificador para cafeteras espresso
Accesorios relacionados 3
  • Cepillo de limpieza
Accesorios relacionados 4
  • Lubricante para el sistema de preparación de Philips

Descargo de responsabilidad

Según las pruebas realizadas entre consumidores en Alemania, para la comparación de cafeteras espresso completamente automáticas (café y leche) de un solo toque líderes a nivel mundial (2023).

*Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.

Envío y entrega

