Philips Serie 2300 Cafetera Espresso superautomática
Philips Serie 2300 Cafetera Espresso superautomática
Philips Serie 2300 Cafetera Espresso superautomática
Características
Disfruta de 4 bebidas con un solo toque
Disfruta de 4 recetas de café populares: desde el clásico espreso o el café solo normal hasta un cappuccino, con la crema, el aroma y la temperatura perfectos. También ofrece agua caliente para té.
LatteGo, el sistema de leche que más rápido se limpia: 2 piezas, sin tubos
LatteGo es el sistema de leche más rápido de limpiar: con solo 2 piezas y sin tubos, se puede limpiar en 10 segundos bajo el grifo o en el lavavajillas. Philips no ofrece una limpieza automática, ya que requiere una limpieza complementaria.
Hasta 5000 tazas** sin eliminar los depósitos de cal gracias a AquaClean
Si cambias el filtro cuando la cafetera lo indique, no tendrás que eliminar los depósitos de cal durante un máximo de 5000 tazas** y disfrutarás de agua clara y purificada.
Instrucciones sencillas e inspiración con la aplicación HomeID
Descubre todo lo que hay que saber sobre tu cafetera espresso totalmente automática y accede a un mundo de inspiración ilimitada de recetas dignas de cafetería con la aplicación HomeID.
Selección y personalización de café
Selecciona fácilmente tus bebidas favoritas gracias a la moderna pantalla táctil con iconos de colores. Adapta el café a tu gusto con la función Mi elección de café: elige la intensidad, la cantidad y el nivel de espuma de leche que prefieras.
El mismo café delicioso con un 40 % menos ruido con SilentBrew
Nuestra tecnología patentada SilentBrew reduce los sonidos de la cafetera para que puedas disfrutar más de la experiencia de preparar un café aromático. Gracias a la protección acústica y la molienda silenciosa, nuestras máquinas producen un 40 % menos de ruido que los modelos anteriores y cuentan con la certificación Quiet Mark.
Sabor enriquecido con nuestro resistente molinillo cerámico
Saca todo el sabor al café con nuestro resistente molinillo cerámico, que se puede ajustar en 12 posiciones, desde molido fino hasta grueso.
Espuma sedosa gracias al sistema LatteGo para diferentes tipos de leche
Con solo tocar un botón, LatteGo prepara automáticamente una espuma de leche suave como la seda para el café, gracias a su potente tecnología ciclónica, incluso con tus alternativas de leche vegetal favoritas.
Especificaciones
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Clasificación de eficiencia energética
|Alimentación
|Voltaje
|Frecuencia
|Unidades por paquete
Durabilidad
|Manual del usuario
|Embalaje
Eficiencia energética
|Consumo de energía en modo de espera
|Consumo de energía en modo apagado
|Consumo de energía en modo de espera en red
|Tiempo hasta el cambio automático al modo de espera
|Estándar de medición
Medidas de seguridad
|Temporizador de desconexión automática
|Certificación de seguridad
País de origen
|Fabricada en
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
Especificación general
|Fuente de café
|Intervención del usuario
|Tipo de producto
|Bebidas
|Bebidas preprogramadas
|Número de raciones
|Presión
|Molinillo integrado
|Ajustes del molinillo
|Capacidad del depósito de granos
|Espuma de leche
|Solución para leche
|Tarrito de leche
|Capacidad del depósito de agua
|Perfiles
|Material principal
|Material secundario
|Tecnología
|Interfaz
|Garantía
|Conectividad
|Piezas aptas para el lavavajillas
Compatibilidad
|Accesorios incluidos 1
|Accesorios incluidos 4
|Accesorios relacionados 1
|Accesorios relacionados 2
|Accesorios relacionados 3
|Accesorios relacionados 4
Descargo de responsabilidad
Según las pruebas realizadas entre consumidores en Alemania, para la comparación de cafeteras espresso completamente automáticas (café y leche) de un solo toque líderes a nivel mundial (2023).
*Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.
