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Philips PerfectCare Compact Essential Centro de planchado
GC6815/20
Philips PerfectCare Compact Essential Centro de planchado
149,99 €
Planchado más rápido con el doble de vapor*
Sin quemaduras, garantizado*
El potente vapor continuo funciona más rápido que una plancha de vapor y no se requieren ajustes de temperatura gracias a la tecnología OptimalTEMP. Compacto y ligero para facilitar su almacenamiento.
ID GC6815/20
Características
Especificaciones
Especificaciones
Eficiencia ecológica
|Ahorro de energía*
|Embalaje del producto
Tecnología
|Para todos los tejidos que se puedan planchar
|Sin quemaduras
|Sin necesidad de ajustes de temperatura
|Generador de vapor ProVelocity
Tamaño y peso
|Peso de la plancha
|Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.)
|Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.)
|Peso total con el embalaje
|Peso de la plancha + base
Accesorios incluidos
|Depósito Calc-Clean
Eliminación de la cal
|Eliminación de los depósitos de cal y limpieza
|Recordatorio de eliminación de la cal
Facilidad de uso
|Capacidad del depósito de agua
|Seguro en todos los tejidos planchables
|Deslizamiento perfecto de la suela
|Nombre de la suela
|Llenado en cualquier momento durante el uso
|Longitud del cable de alimentación
|Longitud de la manguera de vapor
|Enchufe de alimentación integrado
|Punta de vapor de precisión
|Lista para usar
|Suela resistente a los arañazos
Almacenamiento
|Recogecable
|Compartimento de la manguera
Garantía
|3 años de garantía comercial, 2 años de garantía legal
Eliminación rápida de las arrugas
|Presión
|Alimentación
|Golpe de vapor
|Salida de vapor continuo
|Vapor vertical
|Voltaje
|Lista para usar
|Vapor personalizado
Soporte, manual e información de seguridad