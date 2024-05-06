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Philips PerfectCare Compact Essential Centro de planchado

GC6815/20

Philips PerfectCare Compact Essential Centro de planchado

149,99 €
Standard Product Photo Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Standard Product Photo Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Product Detail Photograph Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Product in Use Photo Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Product in Use Photo Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Packaging photograph Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron

Planchado más rápido con el doble de vapor*

Sin quemaduras, garantizado*

El potente vapor continuo funciona más rápido que una plancha de vapor y no se requieren ajustes de temperatura gracias a la tecnología OptimalTEMP. Compacto y ligero para facilitar su almacenamiento.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID GC6815/20

Características

Especificaciones

Especificaciones

Eficiencia ecológica

Ahorro de energía*
  • 30 %
Embalaje del producto
  • 100 % reciclable

Tecnología

Para todos los tejidos que se puedan planchar
Sin quemaduras
Sin necesidad de ajustes de temperatura
Generador de vapor ProVelocity

Tamaño y peso

Peso de la plancha
  • 1,3 kg
Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.)
  • 23,5 x 27 x 39,8 cm
Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.)
  • 20,1 x 22,2 x 38,4 cm
Peso total con el embalaje
  • 3,7 kg
Peso de la plancha + base
  • 2,72 kg

Accesorios incluidos

Depósito Calc-Clean

Eliminación de la cal

Eliminación de los depósitos de cal y limpieza
  • Smart Calc-Clean
Recordatorio de eliminación de la cal
  • Indicador luminoso
  • Indicador acústico
  • Sin cartuchos ni coste adicional

Facilidad de uso

Capacidad del depósito de agua
  • 1300 nm
Seguro en todos los tejidos planchables
  • Incluso en tejidos delicados como la seda
Deslizamiento perfecto de la suela
  • 4 stars
Nombre de la suela
  • SteamGlide
Llenado en cualquier momento durante el uso
Longitud del cable de alimentación
  • 1,60 m
Longitud de la manguera de vapor
  • 1,6 m
Enchufe de alimentación integrado
Punta de vapor de precisión
Lista para usar
  • Indicador luminoso
  • Indicador sonoro
Suela resistente a los arañazos
  • 4 stars

Almacenamiento

Recogecable
  • Compartimento para el cable
Compartimento de la manguera
  • Compartimento para guardar la manguera

Garantía

3 años de garantía comercial, 2 años de garantía legal

Eliminación rápida de las arrugas

Presión
  • Máxima de la bomba de 6 bares
Alimentación
  • 2400 W
Golpe de vapor
  • Hasta 360 g
Salida de vapor continuo
  • Hasta 120 g/min
Vapor vertical
Voltaje
  • 220-240 V
Lista para usar
  • 2 minute(s)
Vapor personalizado

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/GC6815