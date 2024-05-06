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Daily Collection Tostadora: 2 rebanadas, ranura ancha, negro

HD2581/90

Daily Collection Tostadora: 2 rebanadas, ranura ancha, negro

€ 31,99
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Unas tostadas con un dorado uniforme y crujiente, día tras día

Con 8 ajustes y rejilla calientabollos integrada

Esta tostadora compacta cuenta con ocho ajustes y dos amplias ranuras de distinto tamaño para que obtengas un tostado uniforme con cualquier tipo de pan. La rejilla integrada también te permite calentar tus panecillos, pasteles o rollitos favoritos fácilmente.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID HD2581/90

Características

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Alimentación
  • 830 W
Voltaje
  • 220-240 V
Frecuencia
  • 50-60 Hz
Producto con pilas/batería
  • No

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 15,6 cm
Anchura del producto
  • 27,5 cm
Altura del producto
  • 18,8 cm
Peso del producto
  • 1072 g
Longitud del embalaje
  • 18,4 cm
Anchura del embalaje
  • 30,4 cm
Altura del embalaje
  • 21,4 cm
Peso del embalaje
  • 387,5 g

Medidas de seguridad

Desconexión automática

País de origen

Fabricada en
  • China

Especificación general

Material principal
  • Plástico
Tipo de producto
  • Tostadora
Patas antideslizantes
Longitud del cable
  • 85 cm (longitud expuesta)
Recogecable
Sin BPA
Garantía
  • 2 años
Número de ranuras
  • 2

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/HD2581

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