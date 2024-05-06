Daily Collection Tostadora: 2 rebanadas, ranura ancha, negro
HD2581/90
Daily Collection Tostadora: 2 rebanadas, ranura ancha, negro
Unas tostadas con un dorado uniforme y crujiente, día tras día
Con 8 ajustes y rejilla calientabollos integrada
Esta tostadora compacta cuenta con ocho ajustes y dos amplias ranuras de distinto tamaño para que obtengas un tostado uniforme con cualquier tipo de pan. La rejilla integrada también te permite calentar tus panecillos, pasteles o rollitos favoritos fácilmente.
Características
Especificaciones
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Alimentación
|Voltaje
|Frecuencia
|Producto con pilas/batería
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
Medidas de seguridad
|Desconexión automática
País de origen
|Fabricada en
Especificación general
|Material principal
|Tipo de producto
|Patas antideslizantes
|Longitud del cable
|Recogecable
|Sin BPA
|Garantía
|Número de ranuras
Soporte, manual e información de seguridad
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