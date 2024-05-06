Daily Collection Tostadora: 2 rebanadas, ranura ancha, negro

Unas tostadas con un dorado uniforme y crujiente, día tras día Con 8 ajustes y rejilla calientabollos integrada

Esta tostadora compacta cuenta con ocho ajustes y dos amplias ranuras de distinto tamaño para que obtengas un tostado uniforme con cualquier tipo de pan. La rejilla integrada también te permite calentar tus panecillos, pasteles o rollitos favoritos fácilmente.