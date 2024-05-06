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Airfryer XXL serie 5000 conectada

HD9285/00

Airfryer XXL serie 5000 conectada

199,99 €
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Tu aliada perfecta con conexión para unos platos más saludables

Vincula con la aplicación HomeID

La Philips Airfryer XXL serie 5000 conectada es tu compañera de cocina diaria para crear platos deliciosos, equilibrados nutricionalmente y sin complicaciones para toda la familia, cualquier día de la semana.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados).
ID HD9285/00

Características

Especificaciones

Especificaciones

País de origen

Fabricada en
  • China

Especificaciones técnicas

Potencia
  • 2000
Voltaje
  • 220-240
Frecuencia
  • 50
Unidades por paquete
  • 1
Producto con pilas/batería
  • No

Durabilidad

Funda
  • >90 % de materiales reciclados
Manual
  • 100 % reciclable

Especificación general

Material principal
  • Plástico
Material secundario
  • Metal
Capacidad
  • 7,2 l
Resistente al calor
Patas antideslizantes
Tapa transparente
  • No
Interfaz
  • Digital
Longitud del cable
  • 0,8 m
Recogecable
Función de conservación del calor
Número de cestas
  • 1
Cesta desmontable
Temporizador
Control remoto
Tecnología
  • Tecnología Rapid Air
Interruptor de encendido/apagado integrado
Desconexión automática
Termostato ajustable
Piloto de encendido
Asas de tacto frío
Apta para lavavajillas
Indicador de temperatura
Carcasa de pared fría
Temperatura máxima (°C)
  • 200 °C
Accesorios incluidos 1
  • N/D
Accesorios relacionados 1
  • Set de grill
Accesorios relacionados 2
  • Set de horneado
Accesorios relacionados 3
  • Set de cocción de 2 capas
Capa antiadherente
Garantía
  • 2 años
Cesta única o doble
  • única
Conectividad

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 410
Anchura del producto
  • 300
Altura del producto
  • 330
Peso del producto
  • 6,25 kg
Tamaño del producto
  • 410 x 300 x 330 mm
Longitud del embalaje
  • 373
Anchura del embalaje
  • 478
Altura del embalaje
  • 392
Peso del embalaje
  • 8,20 kg
Tamaño del embalaje
  • 373 x 478 x 392 mm

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/HD9285