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Airfryer XXL serie 5000 conectada
HD9285/00
Airfryer XXL serie 5000 conectada
199,99 €
Tu aliada perfecta con conexión para unos platos más saludables
Vincula con la aplicación HomeID
La Philips Airfryer XXL serie 5000 conectada es tu compañera de cocina diaria para crear platos deliciosos, equilibrados nutricionalmente y sin complicaciones para toda la familia, cualquier día de la semana.
ID HD9285/00
Características
Especificaciones
Especificaciones
País de origen
|Fabricada en
Especificaciones técnicas
|Potencia
|Voltaje
|Frecuencia
|Unidades por paquete
|Producto con pilas/batería
Durabilidad
|Funda
|Manual
Especificación general
|Material principal
|Material secundario
|Capacidad
|Resistente al calor
|Patas antideslizantes
|Tapa transparente
|Interfaz
|Longitud del cable
|Recogecable
|Función de conservación del calor
|Número de cestas
|Cesta desmontable
|Temporizador
|Control remoto
|Tecnología
|Interruptor de encendido/apagado integrado
|Desconexión automática
|Termostato ajustable
|Piloto de encendido
|Asas de tacto frío
|Apta para lavavajillas
|Indicador de temperatura
|Carcasa de pared fría
|Temperatura máxima (°C)
|Accesorios incluidos 1
|Accesorios relacionados 1
|Accesorios relacionados 2
|Accesorios relacionados 3
|Capa antiadherente
|Garantía
|Cesta única o doble
|Conectividad
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Tamaño del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
|Tamaño del embalaje
Soporte, manual e información de seguridad