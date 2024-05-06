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Serie 5000 Hervidora de cristal - ligera, 1,7 litros

HD9339/80

Serie 5000 Hervidora de cristal - ligera, 1,7 litros

€ 52,99
Standard Product Photo Philips Series 5000 Glass kettle
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Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Glass kettle
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Diseño elegante, fabricada para durar

Cristal transparente duradero con sensor

Nuestra hervidora de cristal de 1,7 l de tamaño familiar cuenta con un diseño moderno y un intuitivo indicador luminoso azul en el interior de la base para avisarte cuando la hervidora esté encendida.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID HD9339/80

Características

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Alimentación
  • 1850-2200 W
Voltaje
  • 220-240 V
Frecuencia
  • 50-60 Hz
Producto con pilas/batería
  • No

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 14,6 cm
Anchura del producto
  • 23,3 cm
Altura del producto
  • 24,8 cm
Peso del producto
  • 1150 g
Longitud del embalaje
  • 23 cm
Anchura del embalaje
  • 23 cm
Altura del embalaje
  • 31,2 cm
Peso del embalaje
  • 548,8 g

Medidas de seguridad

Desconexión automática

País de origen

Fabricada en
  • China

Especificación general

Material principal
  • Cristal
Capacidad del depósito de agua
  • 1,7 l
Garantía
  • 2 años

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/HD9339

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