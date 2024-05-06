Serie 7000 Hervidora de doble pared
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Serie 7000 Hervidora de doble pared
Más de 10 alimentos y bebidas con la temperatura adecuada
Fácil de controlar con pantalla en el asa
¿Sabías que tus bebidas, sopas y fideos favoritos saben mejor cuando los calientas a una temperatura concreta? Nuestra hervidora de doble pared con control de temperatura calienta con precisión por dentro, mientras que permanece fría al tacto por fuera.
Características
Especificaciones
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Alimentación
|Voltaje
|Frecuencia
|Producto con pilas/batería
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
Medidas de seguridad
|Desconexión automática
País de origen
|Fabricada en
Especificación general
|Material principal
|Capacidad del depósito de agua
|Garantía
Soporte, manual e información de seguridad
Edición Eco Conscious Hervidora serie 5000
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- Plásticos 100% de base biológica**
- Capacidad de 1,7 litros
- Cómodos indicadores del nivel de agua y de capacidad de una taza
Serie 5000 Hervidora de cristal - ligera, 1,7 litros
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- 1,7 l
- Tapa desmontable
- Indicador luminoso azul
Daily Collection Tapa hervidora de metal y resorte, piloto indicador
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- Metal
- Tapa con resorte
- Piloto indicador
Avance Collection Hervidora metálica: control de temp., conserv. calor
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- Metal
- 1,7 l
- Tapa con resorte