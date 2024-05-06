Serie 7000 Hervidora de doble pared

Más de 10 alimentos y bebidas con la temperatura adecuada Fácil de controlar con pantalla en el asa

¿Sabías que tus bebidas, sopas y fideos favoritos saben mejor cuando los calientas a una temperatura concreta? Nuestra hervidora de doble pared con control de temperatura calienta con precisión por dentro, mientras que permanece fría al tacto por fuera.