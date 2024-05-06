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Serie 7000 Hervidora de doble pared

HD9396/90

Serie 7000 Hervidora de doble pared

67,99 €
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Más de 10 alimentos y bebidas con la temperatura adecuada

Fácil de controlar con pantalla en el asa

¿Sabías que tus bebidas, sopas y fideos favoritos saben mejor cuando los calientas a una temperatura concreta? Nuestra hervidora de doble pared con control de temperatura calienta con precisión por dentro, mientras que permanece fría al tacto por fuera.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID HD9396/90

Características

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Alimentación
  • 1850-2200 W
Voltaje
  • 220-240 V
Frecuencia
  • 50-60 Hz
Producto con pilas/batería
  • No

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 15,5 cm
Anchura del producto
  • 23,05 cm
Altura del producto
  • 25,2 cm
Peso del producto
  • 1232,5 g
Longitud del embalaje
  • 18,5 cm
Anchura del embalaje
  • 24 cm
Altura del embalaje
  • 28 cm
Peso del embalaje
  • 385,5 g

Medidas de seguridad

Desconexión automática

País de origen

Fabricada en
  • China

Especificación general

Material principal
  • Metal
Capacidad del depósito de agua
  • 1,7 l
Garantía
  • 2 años

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/HD9396

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