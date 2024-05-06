Cafeteras

Electrodomésticos de cocina

Planchado y Cuidado de la ropa

Aspiración y mopas para el cuidado del suelo

Cuidado del aire

Cuidado del jardín

Cuidado de mascotas

Piezas y accesorios

Ofertas

Soporte

Sobre nosotros

Sobre nosotrosSoporteSolicitar una devoluciónRegistra tu productoSoporte y mantenimiento de productosOfertasSuscribirse y ahorrarImprescindiblesPiezas y accesoriosCuidado de mascotasCuidado del jardínCuidado del aireCalefactoresVentiladoresDeshumidificadoresHumidificadores de airePurificador y Humidificador 2 en 1MultifunctionalAir PerformerPurificadores de aireAspiración y mopas para el cuidado del sueloLimpiador quitamanchasRobot aspiradoresHomeRunAspiradoras con bolsa y sin bolsaAspiradoras sin cableAquaPlusAspiración en seco y húmedo sin cableAquaTrioPlanchado y Cuidado de la ropaEsenciales para el cuidado de la ropaSoluciones de planchado "All in One"Steam GeneratorsPerfectCarePlanchas de vaporVaporizadores de manoSerie 5000Electrodomésticos de cocinaTirador de Cerveza para CasaHervidorasMultiCookerTostadoras y sandwicherasParrillasMáquinas de pastaPreparación de AlimentosBatidoras y LicuadorasFlip & Juice™AirfryersDual BasketSingle BasketCafeterasEspumadores de lecheCafeteras de FiltroCafeteras de monodosis SENSEO®Cafetera de cápsulas L’Or BaristaCafetera Semiautomática de Espresso PhilipsCafetera BaristinaCafeteras Automáticas de Espresso SaecoCafeteras superautomáticas PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
España Español (Español)

Serie 3000 Hervidora Philips

HD9411/00

Serie 3000 Hervidora Philips

31,99 €
KA_2024_HD9411_00_RFT_Fullframe.tif
KA_2024_HD9411_00_RFT_Fullframe.tif
KA_2024_HD9411_00_F1_Removable filter_1x1.tif
KA_2024_HD9411_00_F5_Full breakfast set available_Fullframe.tif
KA_2024_HD9411_00_F8_1.7L capacity_1x1.tif
KA_2024_HD9411_00_P1.tif
KA_2024_HD9411_00_PDP_1x1.tif

Disfruta de agua caliente a diario y con estilo.

Bebidas y platos calientes, siempre a tu manera.

Prepara tus bebidas calientes o tus platos favoritos cómodamente con la elegante hervidora serie 3000 de Philips. Preparación fácil gracias a su gran capacidad de 1,7 litros y su ventana iluminada. El diseño refinado añade un toque moderno y sutil a cualquier hogar.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID HD9411/00

Características

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/HD9411