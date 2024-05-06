Serie 3000 Hervidora Philips
HD9411/00
Serie 3000 Hervidora Philips
31,99 €
Disfruta de agua caliente a diario y con estilo.
Bebidas y platos calientes, siempre a tu manera.
Prepara tus bebidas calientes o tus platos favoritos cómodamente con la elegante hervidora serie 3000 de Philips. Preparación fácil gracias a su gran capacidad de 1,7 litros y su ventana iluminada. El diseño refinado añade un toque moderno y sutil a cualquier hogar.
ID HD9411/00
Características
Soporte, manual e información de seguridad