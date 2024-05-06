Cafeteras

Electrodomésticos de cocina

Planchado y Cuidado de la ropa

Aspiración y mopas para el cuidado del suelo

Cuidado del aire

Cuidado del jardín

Cuidado de mascotas

Piezas y accesorios

Ofertas

Soporte

Sobre nosotros

Sobre nosotrosSoporteSolicitar una devoluciónRegistra tu productoSoporte y mantenimiento de productosOfertasSuscribirse y ahorrarImprescindiblesPiezas y accesoriosCuidado de mascotasCuidado del jardínCuidado del aireCalefactoresVentiladoresDeshumidificadoresHumidificadores de airePurificador y Humidificador 2 en 1MultifunctionalAir PerformerPurificadores de aireAspiración y mopas para el cuidado del sueloLimpiador quitamanchasRobot aspiradoresHomeRunAspiradoras con bolsa y sin bolsaAspiradoras sin cableAquaPlusAspiración en seco y húmedo sin cableAquaTrioPlanchado y Cuidado de la ropaEsenciales para el cuidado de la ropaSoluciones de planchado "All in One"Steam GeneratorsPerfectCarePlanchas de vaporVaporizadores de manoSerie 5000Electrodomésticos de cocinaTirador de Cerveza para CasaHervidorasMultiCookerTostadoras y sandwicherasParrillasMáquinas de pastaPreparación de AlimentosBatidoras y LicuadorasFlip & Juice™AirfryersDual BasketSingle BasketCafeterasEspumadores de lecheCafeteras de FiltroCafeteras de monodosis SENSEO®Cafetera de cápsulas L’Or BaristaCafetera Semiautomática de Espresso PhilipsCafetera BaristinaCafeteras Automáticas de Espresso SaecoCafeteras superautomáticas PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
España Español (Español)

Serie 3000 Hervidora Philips

HD9411/70

Serie 3000 Hervidora Philips

€ 31,99
KA_2024_HD9411_70_RFT_Fullframe.tif
KA_2024_HD9411_70_RFT_Fullframe.tif
KA_2024_HD9411_70_PDP_1x1.tif
KA_2024_HD9411_70_P1.tif
KA_2024_HD9411_70_F5_Full breakfast set available_1x1.tif
KA_2024_HD9411_70_F8_1.7L capacity_1x1.tif
KA_2024_HD9411_70_P1.tif

Disfruta de agua caliente a diario y con estilo.

Bebidas y platos calientes, siempre a tu manera.

Prepara tus bebidas calientes o tus platos favoritos cómodamente con la elegante hervidora serie 3000 de Philips. Preparación fácil gracias a su gran capacidad de 1,7 litros y su ventana iluminada. El diseño refinado añade un toque moderno y sutil a cualquier hogar.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID HD9411/70

Características

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Alimentación
  • 1850-2200 W
Voltaje
  • 220-240 V
Frecuencia
  • 50-60 Hz
Producto con pilas/batería
  • No

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 15,6 cm
Anchura del producto
  • 25,22 cm
Altura del producto
  • 24,8 cm
Peso del producto
  • 1010 g
Longitud del embalaje
  • 18,5 cm
Anchura del embalaje
  • 24 cm
Altura del embalaje
  • 26 cm
Peso del embalaje
  • 370,7 g

Medidas de seguridad

Desconexión automática

País de origen

Fabricada en
  • China

Especificación general

Material principal
  • Plástico
Capacidad del depósito de agua
  • 1,7 l
Garantía
  • 2 años

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/HD9411