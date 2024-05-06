Serie 3000 Hervidora Philips
HD9411/70
Serie 3000 Hervidora Philips
€ 31,99
Disfruta de agua caliente a diario y con estilo.
Bebidas y platos calientes, siempre a tu manera.
Prepara tus bebidas calientes o tus platos favoritos cómodamente con la elegante hervidora serie 3000 de Philips. Preparación fácil gracias a su gran capacidad de 1,7 litros y su ventana iluminada. El diseño refinado añade un toque moderno y sutil a cualquier hogar.
ID HD9411/70
Características
Especificaciones
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Alimentación
|Voltaje
|Frecuencia
|Producto con pilas/batería
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
Medidas de seguridad
|Desconexión automática
País de origen
|Fabricada en
Especificación general
|Material principal
|Capacidad del depósito de agua
|Garantía
Soporte, manual e información de seguridad