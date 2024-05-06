Serie 3000 Hervidora Philips

Disfruta de agua caliente a diario y con estilo. Bebidas y platos calientes, siempre a tu manera.

Prepara tus bebidas calientes o tus platos favoritos cómodamente con la elegante hervidora serie 3000 de Philips. Preparación fácil gracias a su gran capacidad de 1,7 litros y su ventana iluminada. El diseño refinado añade un toque moderno y sutil a cualquier hogar.