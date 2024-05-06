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Accesorio para Airfryer XXL de 8,3 l Set de cocción al vapor y salteado 2 en 1
HD9960/00
Accesorio para Airfryer XXL de 8,3 l Set de cocción al vapor y salteado 2 en 1
47,99 €
El primer accesorio de Airfryer para cocinar al vapor y saltear
Dos nuevas formas de disfrutar de tu Airfryer
Cocina verduras y dumplings al vapor, y prepara salteados saludables para la familia. Nuestro exclusivo set de cocción al vapor y salteado 2 en 1 ofrece un diseño patentado con forma de wok para cocinar tus platos asiáticos favoritos. Explora nuevas formas de cocinar con nuestra aplicación HomeID.
ID HD9960/00
Características
Especificaciones
Especificaciones
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
Compatibilidad
|Accesorios incluidos 1
Especificación general
|Material principal
País de origen
|Fabricada en
Durabilidad
|Funda
Especificaciones técnicas
|Unidades por caja
|Clasificación de eficiencia energética
|Producto con pilas/batería
Soporte, manual e información de seguridad