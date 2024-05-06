Accesorio para Airfryer XXL de 8,3 l Set de cocción al vapor y salteado 2 en 1

El primer accesorio de Airfryer para cocinar al vapor y saltear Dos nuevas formas de disfrutar de tu Airfryer

Cocina verduras y dumplings al vapor, y prepara salteados saludables para la familia. Nuestro exclusivo set de cocción al vapor y salteado 2 en 1 ofrece un diseño patentado con forma de wok para cocinar tus platos asiáticos favoritos. Explora nuevas formas de cocinar con nuestra aplicación HomeID.