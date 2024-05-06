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Accesorio para Airfryer XXL de 8,3 l Set de cocción al vapor y salteado 2 en 1

HD9960/00

Accesorio para Airfryer XXL de 8,3 l Set de cocción al vapor y salteado 2 en 1

47,99 €
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El primer accesorio de Airfryer para cocinar al vapor y saltear

Dos nuevas formas de disfrutar de tu Airfryer

Cocina verduras y dumplings al vapor, y prepara salteados saludables para la familia. Nuestro exclusivo set de cocción al vapor y salteado 2 en 1 ofrece un diseño patentado con forma de wok para cocinar tus platos asiáticos favoritos. Explora nuevas formas de cocinar con nuestra aplicación HomeID.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID HD9960/00

Características

Especificaciones

Especificaciones

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 217
Anchura del producto
  • 216
Altura del producto
  • 91
Peso del producto
  • 0,924 kg
Longitud del embalaje
  • 224
Anchura del embalaje
  • 224
Altura del embalaje
  • 95
Peso del embalaje
  • 1,25 kg

Compatibilidad

Accesorios incluidos 1
  • Cocinar al vapor y saltear

Especificación general

Material principal
  • acero inoxidable

País de origen

Fabricada en
  • China

Durabilidad

Funda
  • >60 % de materiales reciclados

Especificaciones técnicas

Unidades por caja
  • 1
Clasificación de eficiencia energética
  • N/D
Producto con pilas/batería
  • No

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/HD9960