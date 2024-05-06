Viva Collection Licuadora
HR1832/00
Viva Collection Licuadora
€ 89,99
Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.
Diseño compacto todo en uno
Todo lo que esperas de una licuadora: alta extracción de zumo, limpieza en 1 minuto y un diseño compacto con la mitad de tamaño.* Deléitate con el placer de un saludable zumo casero cada día.
ID HR1832/00
Características
Especificaciones
Especificaciones
País de origen
|Fabricada en
Especificaciones técnicas
|Alimentación
|Voltaje
|Frecuencia
|Producto con pilas/batería
Medidas de seguridad
|Parada automática de la cuchilla
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
Especificación general
|Material principal
|Ajustes preprogramados
|Tipo de producto
|Patas antideslizantes
|Longitud del cable
|Piezas aptas para el lavavajillas
|Material de la jarra
|Material de la cuchilla
|Función Pulse
|Cuchillas desmontables
|Garantía
|Declaración de conformidad de la UE
Soporte, manual e información de seguridad