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Viva Collection Licuadora

HR1832/00

Viva Collection Licuadora

€ 89,99
Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer
Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer
Front Product Photo Philips Viva Collection Juicer
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer
KA_2025_HR1832_00_(APS-PIM-3)_France
Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Juicer

Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.

Diseño compacto todo en uno

Todo lo que esperas de una licuadora: alta extracción de zumo, limpieza en 1 minuto y un diseño compacto con la mitad de tamaño.* Deléitate con el placer de un saludable zumo casero cada día.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID HR1832/00

Características

Especificaciones

Especificaciones

País de origen

Fabricada en
  • China

Especificaciones técnicas

Alimentación
  • 500 W
Voltaje
  • 220/240 V
Frecuencia
  • 50/60 Hz
Producto con pilas/batería
  • No

Medidas de seguridad

Parada automática de la cuchilla
  • No

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 230 mm
Anchura del producto
  • 190 mm
Altura del producto
  • 300 mm
Peso del producto
  • 2037 g
Longitud del embalaje
  • 233 mm
Anchura del embalaje
  • 420mm
Altura del embalaje
  • 233 mm
Peso del embalaje
  • 1,9 kg

Especificación general

Material principal
  • Plástico
Ajustes preprogramados
  • 0-1
Tipo de producto
  • Licuadora
Patas antideslizantes
Longitud del cable
  • 80 cm
Piezas aptas para el lavavajillas
Material de la jarra
  • Plástico
Material de la cuchilla
  • Acero inoxidable
Función Pulse
  • No disponible
Cuchillas desmontables
  • No
Garantía
Declaración de conformidad de la UE

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/HR1832