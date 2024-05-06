Serie 3000 Batidora ProBlend Crush Tech de 600 W y 2 l
HR2291/41
Serie 3000 Batidora ProBlend Crush Tech de 600 W y 2 l
71,99 €
Mezclas homogéneas sin grumos en 45 segundos*
Exclusivo sistema ProBlend
Diseñada para mejorar la mezcla diaria, con una potencia de 600W y el rendimiento de las cuchillas que necesita para procesar todos sus ingredientes e incluso triturar hielo. Proporciona una consistencia suave con el mínimo esfuerzo y en muy poco tiempo.
ID HR2291/41
Características
Especificaciones
Especificaciones
País de origen
|Fabricada en
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
Especificación general
|Material principal
|Material secundario
|Ajustes preprogramados
|Funciones
|Tipo de producto
|Certificaciones
|Capacidad de la cesta
|Capacidad del depósito de agua
|Número de tazas
|Patas antideslizantes
|Interfaz
|Longitud del cable
|Recogecable
|Función de conservación del calor
|Temporizador
|Tecnología
|Interruptor de encendido/apagado integrado
|Termostato ajustable
|Piloto de encendido
|Asas de tacto frío
|Piezas aptas para el lavavajillas
|Temperatura mínima
|Temperatura máxima
|Indicador de nivel de capacidad
|Válvula de liberación de presión
|Material de la jarra
|Material de la cuchilla
|Rotaciones por minuto (RPM)
|Sin BPA
|Función Pulse
|Cuchillas desmontables
|Capacidad para picar hielo
|Capacidad para batir ingredientes calientes
|Libro de recetas
|Nivel de ruido (estándar)
|Nivel de ruido (potencia máx.)
|Nivel de ruido (reposo)
|Conectividad a Internet
|Compatibilidad con hogar inteligente
|Rango Wi-Fi
|Garantía
|Tiempo de calentamiento
|Compatible con alimentos secos
|Función de autolimpieza
|Declaración de conformidad de la UE
Durabilidad
|Funda
Compatibilidad
|Accesorios incluidos 1
|Accesorios relacionados 1
|Accesorios relacionados 2
|Accesorios relacionados 3
Especificaciones técnicas
|Alimentación
|Voltaje
|Frecuencia
|Unidades por paquete
|Producto con pilas/batería
|Clasificación de eficiencia energética
Medidas de seguridad
|Certificación de seguridad
|Desconexión automática
|Indicador de temperatura
|Parada automática de la cuchilla
|Bloqueo infantil
Soporte, manual e información de seguridad