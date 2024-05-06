Serie 3000 Batidora ProBlend Crush Tech de 600 W y 2 l

Mezclas homogéneas sin grumos en 45 segundos* Exclusivo sistema ProBlend

Diseñada para mejorar la mezcla diaria, con una potencia de 600W y el rendimiento de las cuchillas que necesita para procesar todos sus ingredientes e incluso triturar hielo. Proporciona una consistencia suave con el mínimo esfuerzo y en muy poco tiempo.