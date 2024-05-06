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Serie 3000 Batidora ProBlend Crush Tech de 600 W y 2 l

HR2291/41

Serie 3000 Batidora ProBlend Crush Tech de 600 W y 2 l

71,99 €
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HR2191_01 Easy to clean
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HR2191_01 Performance in Situ ingredients
HR2191_01 In situ black 4x5
HR2191_01 End benefit black 16x9
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HR2191_01 Multi-speed settings
HR2191_01 MTP Technology
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HR2191_01 2L Family jar
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Mezclas homogéneas sin grumos en 45 segundos*

Exclusivo sistema ProBlend

Diseñada para mejorar la mezcla diaria, con una potencia de 600W y el rendimiento de las cuchillas que necesita para procesar todos sus ingredientes e incluso triturar hielo. Proporciona una consistencia suave con el mínimo esfuerzo y en muy poco tiempo.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID HR2291/41

Características

Especificaciones

Especificaciones

País de origen

Fabricada en
  • Indonesia

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 19,2
Anchura del producto
  • 16,8
Altura del producto
  • 38,4
Peso del producto
  • 2,96
Longitud del embalaje
  • 22
Anchura del embalaje
  • 28,3
Altura del embalaje
  • 40,1
Peso del embalaje
  • 4,073

Especificación general

Material principal
  • Plástico
Material secundario
  • Metal
Ajustes preprogramados
  • No
Funciones
  • Batir
Tipo de producto
  • Batidora
Certificaciones
  • N/D
Capacidad de la cesta
  • N/D
Capacidad del depósito de agua
  • N/D
Número de tazas
  • 5
Patas antideslizantes
Interfaz
  • Control giratorio
Longitud del cable
  • 0,85
Recogecable
Función de conservación del calor
  • N/D
Temporizador
  • N/D
Tecnología
  • Sistema ProBlend
Interruptor de encendido/apagado integrado
Termostato ajustable
  • No
Piloto de encendido
  • No
Asas de tacto frío
  • No
Piezas aptas para el lavavajillas
Temperatura mínima
  • N/D
Temperatura máxima
  • N/D
Indicador de nivel de capacidad
Válvula de liberación de presión
  • N/D
Material de la jarra
  • Cristal
Material de la cuchilla
  • Acero inoxidable
Rotaciones por minuto (RPM)
  • 20000
Sin BPA
Función Pulse
Cuchillas desmontables
Capacidad para picar hielo
Capacidad para batir ingredientes calientes
Libro de recetas
  • No
Nivel de ruido (estándar)
  • Lc = 86 dB (A)
Nivel de ruido (potencia máx.)
  • N/D
Nivel de ruido (reposo)
  • N/D
Conectividad a Internet
  • N/D
Compatibilidad con hogar inteligente
  • N/D
Rango Wi-Fi
  • N/D
Garantía
  • 2
Tiempo de calentamiento
  • N/D
Compatible con alimentos secos
  • N/D
Función de autolimpieza
  • N/D
Declaración de conformidad de la UE

Durabilidad

Funda
  • > 75 % de contenido reciclado

Compatibilidad

Accesorios incluidos 1
  • Vaso portátil
Accesorios relacionados 1
  • Tarjeta de garantía
Accesorios relacionados 2
  • DFU
Accesorios relacionados 3
  • Folleto

Especificaciones técnicas

Alimentación
  • 600 W
Voltaje
  • 230 V
Frecuencia
  • 50 Hz
Unidades por paquete
  • 1
Producto con pilas/batería
  • No
Clasificación de eficiencia energética
  • N/D

Medidas de seguridad

Certificación de seguridad
Desconexión automática
  • No
Indicador de temperatura
  • No
Parada automática de la cuchilla
  • No
Bloqueo infantil
  • No

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/HR2291