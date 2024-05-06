Viva Collection Máquina de hacer pasta y fideos
HR2345/19
Viva Collection Máquina de hacer pasta y fideos
209,99 €
Pasta fresca y de elaboración rápida, como a ti te gusta
Añade los ingredientes y la máquina hará el resto
La máquina de hacer pasta y fideos Philips Viva es una solución completamente automática que te permite preparar pasta fresca y fideos desde cero en poco tiempo y sin conocimientos previos. Su tamaño compacto permite guardarla fácilmente en la cocina.
ID HR2345/19
Características
Especificaciones
Especificaciones
País de origen
|Fabricada en
Especificaciones técnicas
|Alimentación
|Voltaje
|Frecuencia
|Producto con pilas/batería
Medidas de seguridad
|Parada automática de la cuchilla
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
Especificación general
|Material principal
|Tipo de producto
|Patas antideslizantes
|Interfaz
|Longitud del cable
|Piezas aptas para el lavavajillas
|Material de la jarra
|Material de la cuchilla
|Función Pulse
|Cuchillas desmontables
|Garantía
|Declaración de conformidad de la UE
Soporte, manual e información de seguridad