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Viva Collection Máquina de hacer pasta y fideos

HR2345/19

Viva Collection Máquina de hacer pasta y fideos

209,99 €
Standard Product Photo Philips Viva Collection Pasta and noodle maker HR2345_19
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Front Product Photo Philips Viva Collection Pasta and noodle maker HR2345_19
Product in Use Photo Philips Viva Collection Pasta and noodle maker HR2345_19
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Pasta and noodle maker HR2345_19
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Product Detail Photograph Philips Viva Collection Pasta and noodle maker HR2345_19
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Main in-use photograph Philips Viva Collection Pasta and noodle maker
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Pasta and noodle maker HR2345_19
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Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Pasta and noodle maker HR2345_19

Pasta fresca y de elaboración rápida, como a ti te gusta

Añade los ingredientes y la máquina hará el resto

La máquina de hacer pasta y fideos Philips Viva es una solución completamente automática que te permite preparar pasta fresca y fideos desde cero en poco tiempo y sin conocimientos previos. Su tamaño compacto permite guardarla fácilmente en la cocina.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID HR2345/19

Características

Especificaciones

Especificaciones

País de origen

Fabricada en
  • China

Especificaciones técnicas

Alimentación
  • 150 W
Voltaje
  • 220-240 V
Frecuencia
  • 50 Hz
Producto con pilas/batería
  • No

Medidas de seguridad

Parada automática de la cuchilla
  • No

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 350 mm
Anchura del producto
  • 135 mm
Altura del producto
  • 287mm
Peso del producto
  • 4,7 kg
Longitud del embalaje
  • 400mm
Anchura del embalaje
  • 230 mm
Altura del embalaje
  • 33 mm
Peso del embalaje
  • 6,4 kg

Especificación general

Material principal
  • Plástico
Tipo de producto
  • Máquina de hacer pasta
Patas antideslizantes
Interfaz
  • Control giratorio
Longitud del cable
  • 1 m
Piezas aptas para el lavavajillas
Material de la jarra
  • Plástico
Material de la cuchilla
  • POM
Función Pulse
  • N/D
Cuchillas desmontables
  • N/D
Garantía
Declaración de conformidad de la UE

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/HR2345