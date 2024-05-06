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Avance Collection Exprimidor

HR2752/90

Avance Collection Exprimidor

€ 79,99
Standard Product Photo Philips Avance Collection Citrus press
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Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Citrus press
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Citrus press
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Citrus press
Product in Use Photo Philips Avance Collection Citrus press
Product in Use Photo Philips Avance Collection Citrus press
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Citrus press

Zumo recién exprimido sin ruido

El exprimidor más silencioso

Este exprimidor de Philips es tan silencioso que podrá disfrutar de un comienzo del día sin ruidos. Y con su potente motor de 85 W, preparar zumos le resultará muy fácil.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID HR2752/90

Características

Especificaciones

Especificaciones

País de origen

Fabricada en
  • China

Especificaciones técnicas

Potencia
  • 85 W
Voltaje
  • 220-240 V
Frecuencia
  • 50-60 Hz
Producto con pilas/batería
  • No

Medidas de seguridad

Parada automática de la cuchilla
  • No

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 10,4 cm
Anchura del producto
  • 10,4 cm
Altura del producto
  • 11,2 cm

Especificación general

Material principal
  • PP
Tipo de producto
  • Exprimidor
Patas antideslizantes
Longitud del cable
  • 1 m
Piezas aptas para el lavavajillas
  • No
Material de la jarra
  • N/D
Material de la cuchilla
  • N/D
Función Pulse para un control más preciso
  • No
Cuchillas desmontables
  • N/D
Garantía
Declaración de conformidad de la UE

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/HR2752