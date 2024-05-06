Avance Collection Exprimidor
HR2752/90
Avance Collection Exprimidor
€ 79,99
Zumo recién exprimido sin ruido
El exprimidor más silencioso
Este exprimidor de Philips es tan silencioso que podrá disfrutar de un comienzo del día sin ruidos. Y con su potente motor de 85 W, preparar zumos le resultará muy fácil.
ID HR2752/90
Características
Especificaciones
Especificaciones
País de origen
|Fabricada en
Especificaciones técnicas
|Potencia
|Voltaje
|Frecuencia
|Producto con pilas/batería
Medidas de seguridad
|Parada automática de la cuchilla
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
Especificación general
|Material principal
|Tipo de producto
|Patas antideslizantes
|Longitud del cable
|Piezas aptas para el lavavajillas
|Material de la jarra
|Material de la cuchilla
|Función Pulse para un control más preciso
|Cuchillas desmontables
|Garantía
|Declaración de conformidad de la UE
Soporte, manual e información de seguridad