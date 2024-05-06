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Viva Collection Robot de cocina compacto

HR7510/10

Viva Collection Robot de cocina compacto

€ 124,99
Standard Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Standard Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Front Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
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Product Detail Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
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Comida casera saludable, posibilidades ilimitadas

Grandes resultados incluso con los ingredientes más duros

Si te gustan los platos caseros y saludables, te encantará nuestro robot de cocina compacto Philips Viva. Hemos diseñado esta colección especialmente para las personas con agendas apretadas. Podrás preparar recetas exquisitas con rapidez, aunque contengan los ingredientes más duros.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID HR7510/10

Características

Especificaciones

Especificaciones

País de origen

Fabricada en
  • China

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 21,3
Anchura del producto
  • 20,6
Altura del producto
  • 39,8
Peso del producto
  • 2,203
Longitud del embalaje
  • 45
Anchura del embalaje
  • 26
Altura del embalaje
  • 35
Peso del embalaje
  • 4,097

Especificación general

Material principal
  • Plástico
Material secundario
  • Metal
Ajustes preprogramados
  • No
Funciones
  • Bate, pica, corta en rodajas/tiras, amasa, emulsiona, exprime
Tipo de producto
  • Robot de cocina
Certificaciones
  • N/D
Capacidad de la cesta
  • N/D
Capacidad del depósito de agua
  • N/D
Número de tazas
  • 6
Patas antideslizantes
Interfaz
  • Control giratorio
Longitud del cable
  • 1
Recogecable
Función de conservación del calor
  • N/D
Temporizador
  • N/D
Tecnología
  • Tecnología PowerChop
Interruptor de encendido/apagado integrado
Termostato ajustable
  • N/D
Piloto de encendido
  • N/D
Asas de tacto frío
  • N/D
Piezas aptas para el lavavajillas
Temperatura mínima
  • N/D
Temperatura máxima
  • N/D
Indicador de nivel de capacidad
Válvula de liberación de presión
  • N/D
Material de la jarra
  • SAN
Material de la cuchilla
  • Acero inoxidable
Rotaciones por minuto (RPM)
  • 19000
Sin BPA
Función Pulse para un control más preciso
Cuchillas desmontables
Capacidad para picar hielo
Capacidad para batir ingredientes calientes
  • No
Libro de recetas
  • No
Nivel de ruido (estándar)
  • Lc = 87 dB (A)
Nivel de ruido (potencia)
  • N/D
Nivel de ruido (reposo)
  • N/D
Conectividad a Internet
  • N/D
Compatibilidad con hogar inteligente
  • N/D
Rango Wi-Fi
  • N/D
Garantía
  • 2
Tiempo de calentamiento
  • N/D
Compatible con alimentos secos
  • N/D
Función de autolimpieza
  • N/D
Declaración de conformidad de la UE

Durabilidad

Funda
  • > 75 % de contenido reciclado

Compatibilidad

Accesorios incluidos 1
  • Disco de doble cara, herramienta para emulsionar, jarra
Accesorios incluidos 2
  • Unidad de cuchillas con hoja en S, herramienta amasadora
Accesorios incluidos 3
  • Exprimidor
Accesorios relacionados 1
  • DFU, IIB
Accesorios relacionados 2
  • Guía de inicio rápido, tarjeta de garantía
Accesorios relacionados 3
  • folleto

Especificaciones técnicas

Alimentación
  • 800 W
Voltaje
  • 230 V
Frecuencia
  • 50 Hz
Unidades por paquete
  • 1
Producto con pilas/batería
  • No
Clasificación de eficiencia energética
  • N/D

Medidas de seguridad

Certificado de seguridad
Desconexión automática
  • No
Indicador de temperatura
  • No
Parada automática de la cuchilla
Bloqueo infantil
  • No

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/HR7510