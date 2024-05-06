Viva Collection Robot de cocina compacto

Comida casera saludable, posibilidades ilimitadas Grandes resultados incluso con los ingredientes más duros

Si te gustan los platos caseros y saludables, te encantará nuestro robot de cocina compacto Philips Viva. Hemos diseñado esta colección especialmente para las personas con agendas apretadas. Podrás preparar recetas exquisitas con rapidez, aunque contengan los ingredientes más duros.