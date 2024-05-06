Viva Collection Robot de cocina compacto
HR7530/10
Viva Collection Robot de cocina compacto
€ 154,99
Comida casera saludable, posibilidades ilimitadas
Grandes resultados incluso con los ingredientes más duros
Si te gustan los platos caseros y saludables, te encantará nuestro robot de cocina compacto Philips Viva. Hemos diseñado esta colección especialmente para las personas con agendas apretadas. Podrás preparar recetas exquisitas con rapidez, aunque contengan los ingredientes más duros.
ID HR7530/10
Características
Especificaciones
Especificaciones
País de origen
|Fabricada en
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
Especificación general
|Material principal
|Material secundario
|Ajustes preprogramados
|Funciones
|Tipo de producto
|Certificaciones
|Capacidad de la cesta
|Capacidad del depósito de agua
|Número de tazas
|Patas antideslizantes
|Interfaz
|Longitud del cable
|Recogecable
|Función de conservación del calor
|Temporizador
|Tecnología
|Interruptor de encendido/apagado integrado
|Termostato ajustable
|Piloto de encendido
|Asas de tacto frío
|Piezas aptas para el lavavajillas
|Temperatura mínima
|Temperatura máxima
|Indicador de nivel de capacidad
|Válvula de liberación de presión
|Material de la jarra
|Material de la cuchilla
|Rotaciones por minuto (RPM)
|Sin BPA
|Función Pulse para un control más preciso
|Cuchillas desmontables
|Capacidad para picar hielo
|Capacidad para batir ingredientes calientes
|Libro de recetas
|Nivel de ruido (estándar)
|Nivel de ruido (potencia)
|Nivel de ruido (reposo)
|Conectividad a Internet
|Compatibilidad con hogar inteligente
|Rango Wi-Fi
|Garantía
|Tiempo de calentamiento
|Compatible con alimentos secos
|Función de autolimpieza
|Declaración de conformidad de la UE
Durabilidad
|Funda
Compatibilidad
|Accesorios incluidos 1
|Accesorios incluidos 2
|Accesorios incluidos 3
|Accesorios relacionados 1
|Accesorios relacionados 2
|Accesorios relacionados 3
Especificaciones técnicas
|Alimentación
|Voltaje
|Frecuencia
|Unidades por paquete
|Producto con pilas/batería
|Clasificación de eficiencia energética
Medidas de seguridad
|Certificado de seguridad
|Desconexión automática
|Indicador de temperatura
|Parada automática de la cuchilla
|Bloqueo infantil
Soporte, manual e información de seguridad