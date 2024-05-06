Cafeteras

Electrodomésticos de cocina

Planchado y Cuidado de la ropa

Aspiración y mopas para el cuidado del suelo

Cuidado del aire

Cuidado del jardín

Cuidado de mascotas

Piezas y accesorios

Ofertas

Soporte

SoporteSolicitar una devoluciónRegistra tu productoOfertasSuscribirse y ahorrarRegístrate y disfruta de las primeras ofertas del Black Friday ImprescindiblesPiezas y accesoriosCuidado de mascotasCuidado del jardínCuidado del aireCalefactoresVentiladoresDeshumidificadoresHumidificadores de airePurificador y Humidificador 2 en 1MultifunctionalAir PerformerPurificadores de aireAspiración y mopas para el cuidado del sueloLimpiador quitamanchasRobot aspiradoresHomeRunAspiradoras con bolsa y sin bolsaAspiradoras sin cablePowerUpAspiración en seco y húmedo sin cableAquaTrioPlanchado y Cuidado de la ropaEsenciales para el cuidado de la ropaSoluciones de planchado "All in One"Steam GeneratorsPerfectCarePlanchas de vaporVaporizadores de manoSerie 5000Electrodomésticos de cocinaTirador de Cerveza para CasaHervidorasMultiCookerTostadoras y sandwicherasParrillasMáquinas de pastaPreparación de AlimentosBatidoras y LicuadorasFlip & Juice™AirfryersDual BasketSingle BasketCafeterasEspumadores de lecheCafeteras de FiltroCafeteras de monodosis SENSEO®Cafetera de cápsulas L’Or BaristaCafetera Semiautomática de Espresso PhilipsCafetera BaristinaCafeteras Automáticas de Espresso SaecoLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
España Español (Español)
Regístrate y disfruta de las primeras ofertas del Black Friday. Regístrate

Philips Serie 2000 Humidificador de aire

HU2718/10

Philips Serie 2000 Humidificador de aire

99,99 €
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
HU2718_3500x1969 px_Powerful and even moisture distribution.tif
Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
FY3446_30_HU3918_10_ABM_Print_CMYK.tif
Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Main in-use photograph Philips 2000 Series Air humidifier HU2718_10

Respira la diferencia

Humidifica el aire seco y se ajusta automáticamente

Llena tu hogar de aire limpio y comodidad. La tecnología NanoCloud humidifica sin polvo blanco y sin dejar lugares húmedos, con hasta un 99 % menos de bacterias(1). Los sensores inteligentes y la distribución del aire uniforme proporcionan la humedad ideal en toda la estancia.

undefinedEnvío gratuito en compras superiores a 49 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados).
ID HU2718/10

Características

Especificaciones

Especificaciones

Especificación general

Tipo de producto
  • Humidificador
Tecnología
  • Humidificación evaporativa
Color
  • Negro/cobre
Material principal
  • Plástico
Capacidad del depósito de agua
  • 2 l

País de origen

Fabricada en
  • China

Rendimiento

Autonomía de la batería
  • 15 horas
Tasa de humidificación
  • 200 ml/h
Tamaño máximo de la sala
  • 32 m²

Compatibilidad

Accesorios incluidos 1
  • Filtro de humidificación
Accesorios relacionados 1
  • Filtro de humidificación (FY3446)

Medidas de seguridad

Desconexión automática
Alerta de depósito de agua lleno

Eficiencia energética

Consumo de energía en espera
  • <0,5 W
Voltaje
  • 220-240 V
Máxima potencia
  • 17 W

Facilidad de uso

Longitud del cable
  • 1,6 m
Modos
  • Modo Auto, modo Sueño
Posiciones de velocidad
  • 3
Ajustes de humedad
  • 40 %, 50 %, 60 %
Temporizador
  • 1-9 horas
Información de la calidad del aire
  • Numérica
Interfaz
  • Táctil, numérico, LED

Mantenimiento

Garantía
  • 2 años
Vida útil del filtro
  • Hasta 6 meses

Peso y dimensiones

Altura del producto
  • 350 mm
Peso del producto
  • 2,56 kg
Anchura del producto
  • 220 mm
Longitud del producto
  • 220 mm
Longitud del embalaje
  • 280 mm
Anchura del embalaje
  • 280 mm
Altura del embalaje
  • 400 mm
Peso del embalaje
  • 3,68 kg

Especificaciones técnicas

Sensor de humedad
Mín. nivel de sonido
  • 33 dB (A)
Máx. nivel de sonido
  • 47 dB (A)

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/HU2718