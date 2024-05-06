Serie 3000 Airfryer de 4,2 l
NA322/00
Serie 3000 Airfryer de 4,2 l
€ 139,99
Philips Airfryer ¡Sabores que sorprenden!
Platos crujientes, tiernos y cocinados de manera uniforme
Haz mucho más que freír con 16 funciones, desde cocción rápida hasta estofado durante horas, y disfruta de deliciosas comidas caseras en pocos pasos. Además, la elegante ventana te permite comprobar la cocción para conseguir siempre platos perfectamente preparados, crujientes y tiernos.
ID NA322/00
Características
Especificaciones
Especificaciones
País de origen
|Fabricada en
Especificaciones técnicas
|Alimentación
|Voltaje
|Frecuencia
|Unidades por paquete
|Producto con pilas/batería
Durabilidad
|Funda
|Manual
Especificación general
|Material principal
|Material secundario
|Capacidad
|Resistente al calor
|Patas antideslizantes
|Tapa transparente
|Interfaz
|Longitud del cable
|Recogecable
|Función de conservación del calor
|Programas
|Número de cestas
|Cesta desmontable
|Temporizador
|Control remoto
|Tecnología
|Interruptor de encendido/apagado integrado
|Desconexión automática
|Termostato ajustable
|Piloto de encendido
|Asas de tacto frío
|Apta para lavavajillas
|Indicador de temperatura
|Carcasa de pared fría
|Temperatura máxima (°C)
|Accesorios incluidos 1
|Accesorios relacionados 1
|Accesorios relacionados 2
|Accesorios relacionados 3
|Capa antiadherente
|Garantía
|Cesta única o doble
|Conectividad
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Tamaño del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
|Tamaño del embalaje
Soporte, manual e información de seguridad