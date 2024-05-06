Serie 3000 Airfryer de 4,2 l

Philips Airfryer ¡Sabores que sorprenden! Platos crujientes, tiernos y cocinados de manera uniforme

Haz mucho más que freír con 16 funciones, desde cocción rápida hasta estofado durante horas, y disfruta de deliciosas comidas caseras en pocos pasos. Además, la elegante ventana te permite comprobar la cocción para conseguir siempre platos perfectamente preparados, crujientes y tiernos.