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Serie 3000 Airfryer de 4,2 l

NA322/00

Serie 3000 Airfryer de 4,2 l

€ 139,99
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Philips Airfryer ¡Sabores que sorprenden!

Platos crujientes, tiernos y cocinados de manera uniforme

Haz mucho más que freír con 16 funciones, desde cocción rápida hasta estofado durante horas, y disfruta de deliciosas comidas caseras en pocos pasos. Además, la elegante ventana te permite comprobar la cocción para conseguir siempre platos perfectamente preparados, crujientes y tiernos.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID NA322/00

Características

Especificaciones

Especificaciones

País de origen

Fabricada en
  • China

Especificaciones técnicas

Alimentación
  • 1400
Voltaje
  • 220-240
Frecuencia
  • 50
Unidades por paquete
  • 1
Producto con pilas/batería
  • No

Durabilidad

Funda
  • Embalaje sostenible
Manual
  • 100 % reciclable

Especificación general

Material principal
  • Metal
Material secundario
  • Plástico
Capacidad
  • 4,2 l
Resistente al calor
Patas antideslizantes
Tapa transparente
Interfaz
  • Digital
Longitud del cable
  • 1 m
Recogecable
Función de conservación del calor
Programas
  • 12
Número de cestas
  • 1
Cesta desmontable
Temporizador
Control remoto
  • No
Tecnología
  • RapidAir Plus
Interruptor de encendido/apagado integrado
Desconexión automática
Termostato ajustable
Piloto de encendido
Asas de tacto frío
Apta para lavavajillas
Indicador de temperatura
Carcasa de pared fría
Temperatura máxima (°C)
  • 200 °C
Accesorios incluidos 1
  • N/D
Accesorios relacionados 1
  • Set de grill
Accesorios relacionados 2
  • Set de horneado
Accesorios relacionados 3
  • Set compacto para fiestas
Capa antiadherente
Garantía
  • 2 años
Cesta única o doble
  • Cesta única
Conectividad
  • No

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 397
Anchura del producto
  • 286
Altura del producto
  • 294
Peso del producto
  • 4,6 kg
Tamaño del producto
  • 397 x 286 x 294 mm
Longitud del embalaje
  • 357
Anchura del embalaje
  • 355
Altura del embalaje
  • 356
Peso del embalaje
  • 6,1 kg
Tamaño del embalaje
  • 357 x 355 x 356 mm

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/NA322