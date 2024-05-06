Filtro fuente gatos Philips Filtros para Fuente de Agua para Gatos, x3 (3 Meses)

Dale a tu gato el agua corriente que bebería en la naturaleza. Dales un capricho siempre que quieras.

Mantén el agua limpia y fresca con los filtros Philips para fuente de agua para gatos. Gracias a su sistema de filtración de 4 capas con carbón activo e intercambio iónico, ayudan a mejorar la calidad del agua y favorecen la hidratación diaria de tu mascota. Estos filtros están diseñados para la fuente para gatos Philips Serie Pet y contribuyen al buen funcionamiento del bebedero para gatos. Para obtener un rendimiento óptimo, se recomienda sustituir cada filtro cada 30 días. El pack incluye 3 filtros para hasta 3 meses de uso.