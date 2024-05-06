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Filtro fuente gatos Philips Filtros para Fuente de Agua para Gatos, x3 (3 Meses)

PAW0010/01

Filtro fuente gatos Philips Filtros para Fuente de Agua para Gatos, x3 (3 Meses)

12,99 €
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PAW0010_Filter_RFT_16x9
PAW0010_Filter_D1_16x9
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9.jpg
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Dale a tu gato el agua corriente que bebería en la naturaleza.

Dales un capricho siempre que quieras.

Mantén el agua limpia y fresca con los filtros Philips para fuente de agua para gatos. Gracias a su sistema de filtración de 4 capas con carbón activo e intercambio iónico, ayudan a mejorar la calidad del agua y favorecen la hidratación diaria de tu mascota. Estos filtros están diseñados para la fuente para gatos Philips Serie Pet y contribuyen al buen funcionamiento del bebedero para gatos. Para obtener un rendimiento óptimo, se recomienda sustituir cada filtro cada 30 días. El pack incluye 3 filtros para hasta 3 meses de uso.

undefinedEnvío gratuito en compras superiores a 49 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados).
ID PAW0010/01

Características

Especificaciones

Especificaciones

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 148 mm
Anchura del producto
  • 148 mm
Altura del producto
  • 7 mm
Peso del producto
  • 53 g
Longitud del embalaje
  • 15 cm
Anchura del embalaje
  • 15 cm
Altura del embalaje
  • 2,5 cm
Peso del embalaje
  • 37 g

Durabilidad

Funda
  • Papel 100 % reciclado

Especificaciones técnicas

Unidades por caja
  • 3 uds.

Especificación general

Material principal
  • Carbón activado, tejido no trenzado
Funciones
  • Filtro
Tipo de producto
  • Filtro
Garantía
  • 2 años

País de origen

Fabricada en
  • China

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/PAW0010