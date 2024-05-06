Dispensador comida gato Philips Bolsas Antihumedad comedero para gatos, x12 (1 año)

Comida fresca durante 12 meses Mímalos, siempre.

Mantén las croquetas frescas durante más tiempo con las bolsas antihumedad Philips para comedero automático para gatos. Diseñadas para el dispensador de comida para gatos Philips Serie Pet, contienen partículas de gel de sílice inodoras, no tóxicas y resistentes a la oxidación que ayudan a absorber la humedad. Estas bolsas contribuyen a conservar la calidad de los alimentos en el alimentador automático para gatos y garantizan una mejor experiencia para tu mascota. El pack incluye 12 unidades, suficientes para un año de uso, sustituyéndolas cada 30 días.