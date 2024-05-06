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Dispensador comida gato Philips Bolsas Antihumedad comedero para gatos, x12 (1 año)

PAW0020/01

Dispensador comida gato Philips Bolsas Antihumedad comedero para gatos, x12 (1 año)

6,49 €
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Comida fresca durante 12 meses

Mímalos, siempre.

Mantén las croquetas frescas durante más tiempo con las bolsas antihumedad Philips para comedero automático para gatos. Diseñadas para el dispensador de comida para gatos Philips Serie Pet, contienen partículas de gel de sílice inodoras, no tóxicas y resistentes a la oxidación que ayudan a absorber la humedad. Estas bolsas contribuyen a conservar la calidad de los alimentos en el alimentador automático para gatos y garantizan una mejor experiencia para tu mascota. El pack incluye 12 unidades, suficientes para un año de uso, sustituyéndolas cada 30 días.

undefinedEnvío gratuito en compras superiores a 49 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados).
ID PAW0020/01

Características

Especificaciones

Especificaciones

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 0,25 cm
Anchura del producto
  • 3,5 cm
Altura del producto
  • 6,5 cm
Peso del producto
  • 12 x 3,9 g
Longitud del embalaje
  • 15 cm
Anchura del embalaje
  • 10 cm
Altura del embalaje
  • 2,5 cm
Peso del embalaje
  • 26 g

Durabilidad

Funda
  • Papel 100 % reciclado (etiqueta no incluida)
Manual del usuario
  • N/D

Especificaciones técnicas

Unidades por caja
  • 12 uds.

Especificación general

Material principal
  • Gel de sílice, material no tejido
Funciones
  • Desecante
Tipo de producto
  • Desecante

País de origen

Fabricada en
  • China

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/PAW0020