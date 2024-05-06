Fuente de agua para gatos Philips - Fuente para Gatos Inteligente 2.2L, Negro
PAW3210/02
Fuente de agua para gatos Philips - Fuente para Gatos Inteligente 2.2L, Negro
Dale a tu gato el agua corriente que bebería en la naturaleza.
Dales un capricho siempre que quieras.
La fuente de agua para gatos Philips mantiene el agua limpia y fresca gracias a la recirculación automática cada 30 minutos o 2 horas. Su sistema de filtración multicapa, con filtro de carbón activo e intercambio iónico, ayuda a ofrecer una mejor calidad del agua para tu mascota. Esta fuente para gatos de 2,2 L incorpora una función de apagado automático cuando el nivel de agua es bajo para proteger la bomba. Fácil de desmontar y limpiar, también funciona como bebedero para gatos, favoreciendo una hidratación diaria óptima.
Características
Especificaciones
Especificaciones
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
Compatibilidad
|Accesorios incluidos 1
|Accesorios incluidos 2
|Accesorios incluidos 3
|Accesorios relacionados 1
|Accesorios relacionados 2
Durabilidad
|Impermeables
|Clasificación IP
|Funda
|Manual del usuario
Especificaciones técnicas
|Alimentación
|Voltaje
|Frecuencia
|Unidades por caja
|Producto con pilas/batería
|Clasificación de eficiencia energética
Medidas de seguridad
|Desconexión automática
|Bloqueo infantil
Especificación general
|Material principal
|Funciones
|Tipo de producto
|Certificaciones
|Capacidad del depósito de agua
|Longitud del cable
|Tecnología
|Interruptor de encendido/apagado integrado
|Piloto de encendido
|Piezas aptas para el lavavajillas
|Indicador de nivel de capacidad
|Sin BPA
|Conectividad a Internet
|Compatibilidad con hogar inteligente
|Rango Wi-Fi
|Garantía
|Compatible con alimentos secos
|Compatible con alimentos semihúmedos
|Pilas/batería extraíbles
|Función de autolimpieza
|Declaración de conformidad de la UE
País de origen
|Fabricada en
Soporte, manual e información de seguridad