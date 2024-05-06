Fuente de agua para gatos Philips - Fuente para Gatos Inteligente 2.2L, Negro

Dale a tu gato el agua corriente que bebería en la naturaleza. Dales un capricho siempre que quieras.

La fuente de agua para gatos Philips mantiene el agua limpia y fresca gracias a la recirculación automática cada 30 minutos o 2 horas. Su sistema de filtración multicapa, con filtro de carbón activo e intercambio iónico, ayuda a ofrecer una mejor calidad del agua para tu mascota. Esta fuente para gatos de 2,2 L incorpora una función de apagado automático cuando el nivel de agua es bajo para proteger la bomba. Fácil de desmontar y limpiar, también funciona como bebedero para gatos, favoreciendo una hidratación diaria óptima.