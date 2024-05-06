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Fuente de agua para gatos Philips - Fuente para Gatos Inteligente 2.2L, Negro

PAW3210/02

Fuente de agua para gatos Philips - Fuente para Gatos Inteligente 2.2L, Negro

47,99 €
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Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1

Dale a tu gato el agua corriente que bebería en la naturaleza.

Dales un capricho siempre que quieras.

La fuente de agua para gatos Philips mantiene el agua limpia y fresca gracias a la recirculación automática cada 30 minutos o 2 horas. Su sistema de filtración multicapa, con filtro de carbón activo e intercambio iónico, ayuda a ofrecer una mejor calidad del agua para tu mascota. Esta fuente para gatos de 2,2 L incorpora una función de apagado automático cuando el nivel de agua es bajo para proteger la bomba. Fácil de desmontar y limpiar, también funciona como bebedero para gatos, favoreciendo una hidratación diaria óptima.

undefinedEnvío gratuito en compras superiores a 49 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados).
ID PAW3210/02

Características

Especificaciones

Especificaciones

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 191 mm
Anchura del producto
  • 214 mm
Altura del producto
  • 183 mm
Peso del producto
  • 870 g
Longitud del embalaje
  • 200 mm
Anchura del embalaje
  • 190 mm
Altura del embalaje
  • 200 mm
Peso del embalaje
  • 263 g

Compatibilidad

Accesorios incluidos 1
  • 1 adaptador
Accesorios incluidos 2
  • 1 cable
Accesorios incluidos 3
  • 1 filtro
Accesorios relacionados 1
  • 1 QSG
Accesorios relacionados 2
  • 1 IIB

Durabilidad

Impermeables
  • NO
Clasificación IP
  • NO
Funda
  • Papel 100 % reciclado
Manual del usuario
  • Papel 100 % reciclado

Especificaciones técnicas

Alimentación
  • CC: 5 V/1 A
Voltaje
  • CA: 100~240 V
Frecuencia
  • 50/60 Hz
Unidades por caja
  • 1
Producto con pilas/batería
  • NO
Clasificación de eficiencia energética
  • NO

Medidas de seguridad

Desconexión automática
Bloqueo infantil
  • NO

Especificación general

Material principal
  • Plástico
Funciones
  • Fuente de agua para mascotas
Tipo de producto
  • Fuente inteligente para mascotas
Certificaciones
  • CE/ROHS/REACH/CB
Capacidad del depósito de agua
  • 2,2 l
Longitud del cable
  • 1,5 metros
Tecnología
  • Detector de movimiento
Interruptor de encendido/apagado integrado
Piloto de encendido
Piezas aptas para el lavavajillas
  • NO
Indicador de nivel de capacidad
Sin BPA
  • NO
Conectividad a Internet
  • NO
Compatibilidad con hogar inteligente
  • NO
Rango Wi-Fi
  • NO
Garantía
  • 2 años
Compatible con alimentos secos
  • NO
Compatible con alimentos semihúmedos
  • NO
Pilas/batería extraíbles
  • NO
Función de autolimpieza
  • NO
Declaración de conformidad de la UE

País de origen

Fabricada en
  • China

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/PAW3210