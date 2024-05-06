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Philips Serie 3000 Vaporizador Vertical

STE3170/80

Philips Serie 3000 Vaporizador Vertical

€ 139,99
STE3170 00 RFT RGB
STE3170 00 RFT RGB
STE3170 00 APS1 RGB
STE3170_00_APS3
STE3170_00_D5_RGB.tif
STE3170_00_PUP3
STE3170_00_PUP2
STE3170_00_PUP4_RGB

Eliminación de arrugas sencilla y diaria

StyleBoard inclinable para obtener mejores resultados

Dedica menos tiempo a eliminar las arrugas de tus prendas con el vaporizador vertical de la serie 3000 de Philips, gracias a su tabla integrada y a su gran vaporizador en punta. Mantén el armario libre de gérmenes* y añade un aroma fresco con el difusor de fragancia MyEssence.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID STE3170/80

Características

Especificaciones

Especificaciones

Sostenibilidad

Manguera sin PVC
Embalaje
  • 100 % reciclable
Manual del usuario
  • Papel 85% reciclado

Diseño

Color
  • Negro

Especificación general

Tipo de producto
  • Vaporizador vertical
Tiempo de calentamiento
  • <1 minuto
Material de la suela
  • Metal
Eliminación de la cal
  • Eliminación de los depósitos de cal y limpieza: Easy Rinse
Depósito de agua extraíble
Apta para agua del grifo
Capacidad del depósito de agua
  • 2 l
Entrada de agua extragrande
Niveles variables de vapor
  • 3 ajustes
Vapor vertical
Enchufe de alimentación integrado
Manguera de vapor de silicona
Garantía
  • 2 años de garantía mundial

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.)
  • 32 x 172 x 31 cm
Longitud del cable de alimentación
  • 1,8 m
Longitud de la manguera
  • 1,33 m
Dimensiones del poste extendido
  • 101 cm
Dimensiones de la alfombrilla de planchado
  • 32,7 x 60,8 cm
Tamaño de la tabla (An. x Al. x Pr.)
  • 32 x 5 x 60 cm
Tamaño de la cubierta (An. x Al. x Pr.)
  • 33 x 5 x 61 cm
Superficie de planchado
  • 60 cm
Grosor de la capa de espuma
  • 5 mm
Peso del cabezal del vaporizador
  • 0,43 kg
Peso de la tabla
  • 0,6781 kg
Peso del producto
  • 4,23 kg
Peso total con el embalaje
  • 2,33 kg

Accesorios

StyleBoard
  • Vertical e inclinable
Cubierta de la tabla: capa superior
  • 100 % algodón
Soporte para el cabezal del vaporizador
Postes ajustables
Tapa para fragancias MyEssence
Cepillo
Guante

Especificaciones técnicas

Alimentación
  • 2000 W
Lista para usar
  • <1 minuto
Vapor continuo
  • 40 g/min
Voltaje
  • 220-240 V

Seguridad

Desconexión automática
Seguro en todos los tejidos planchables
  • Incluso en tejidos delicados como la seda

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/STE3170