Philips Serie 3000 Vaporizador Vertical

Eliminación de arrugas sencilla y diaria StyleBoard inclinable para obtener mejores resultados

Dedica menos tiempo a eliminar las arrugas de tus prendas con el vaporizador vertical de la serie 3000 de Philips, gracias a su tabla integrada y a su gran vaporizador en punta. Mantén el armario libre de gérmenes* y añade un aroma fresco con el difusor de fragancia MyEssence.