Philips Serie 3000 Vaporizador Vertical
STE3170/80
Philips Serie 3000 Vaporizador Vertical
€ 139,99
Eliminación de arrugas sencilla y diaria
StyleBoard inclinable para obtener mejores resultados
Dedica menos tiempo a eliminar las arrugas de tus prendas con el vaporizador vertical de la serie 3000 de Philips, gracias a su tabla integrada y a su gran vaporizador en punta. Mantén el armario libre de gérmenes* y añade un aroma fresco con el difusor de fragancia MyEssence.
ID STE3170/80
Características
Especificaciones
Especificaciones
Sostenibilidad
|Manguera sin PVC
|Embalaje
|Manual del usuario
Diseño
|Color
Especificación general
|Tipo de producto
|Tiempo de calentamiento
|Material de la suela
|Eliminación de la cal
|Depósito de agua extraíble
|Apta para agua del grifo
|Capacidad del depósito de agua
|Entrada de agua extragrande
|Niveles variables de vapor
|Vapor vertical
|Enchufe de alimentación integrado
|Manguera de vapor de silicona
|Garantía
Peso y dimensiones
|Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.)
|Longitud del cable de alimentación
|Longitud de la manguera
|Dimensiones del poste extendido
|Dimensiones de la alfombrilla de planchado
|Tamaño de la tabla (An. x Al. x Pr.)
|Tamaño de la cubierta (An. x Al. x Pr.)
|Superficie de planchado
|Grosor de la capa de espuma
|Peso del cabezal del vaporizador
|Peso de la tabla
|Peso del producto
|Peso total con el embalaje
Accesorios
|StyleBoard
|Cubierta de la tabla: capa superior
|Soporte para el cabezal del vaporizador
|Postes ajustables
|Tapa para fragancias MyEssence
|Cepillo
|Guante
Especificaciones técnicas
|Alimentación
|Lista para usar
|Vapor continuo
|Voltaje
Seguridad
|Desconexión automática
|Seguro en todos los tejidos planchables
Soporte, manual e información de seguridad