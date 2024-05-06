Vaporizador manual Serie 3000 Plancha de vapor plegable

Solución compacta y plegable Planchado sencillo en casa o en cualquier lugar

Nuestro vaporizador de mano de la serie 3000 está diseñado para ser ligero, compacto y plegable, lo que facilita su uso y almacenamiento, y te permite volver a disfrutar de la frescura de tus prendas en cualquier momento y lugar. El compañero ideal para retoques rápidos y sencillos en casa o en cualquier parte.