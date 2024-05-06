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Vaporizador manual Serie 3000 Plancha de vapor plegable

STH3020/70

Vaporizador manual Serie 3000 Plancha de vapor plegable

€ 52,99
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Solución compacta y plegable

Planchado sencillo en casa o en cualquier lugar

Nuestro vaporizador de mano de la serie 3000 está diseñado para ser ligero, compacto y plegable, lo que facilita su uso y almacenamiento, y te permite volver a disfrutar de la frescura de tus prendas en cualquier momento y lugar. El compañero ideal para retoques rápidos y sencillos en casa o en cualquier parte.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID STH3020/70

Características

Especificaciones

Especificaciones

Sostenibilidad

Embalaje
  • Papel 100 % reciclado

Diseño

Color
  • Verde oscuro

País de origen

Fabricado en
  • China

Especificación general

Tipo de producto
  • Vaporizador de mano
Tiempo de calentamiento
  • 30 segundos
Plegable
Material de la suela
  • Metal
Suela con vapor
  • Metal
Eliminación de la cal
  • No
Depósito de agua extraíble
Capacidad del depósito de agua
  • 120 ml
Niveles variables de vapor
  • 1 posición
Vapor vertical
Sin quemaduras, garantizado

Servicio

Garantía de 2 años

Peso y dimensiones

Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.)
  • 10 x 12 x 22 cm

Comodidad

Longitud del cable
  • 2 m
Depósito de agua extraíble
Plegable
Depósito de agua
  • 120 ml
Piloto indicador de vapor
Interruptor de encendido/apagado

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 20,5 cm
Ancho del producto
  • 9,5 cm
Altura del producto
  • 17,5 cm
Peso del producto
  • 660 g
Longitud de la caja
  • 22 cm
Ancho de la caja
  • 10 cm
Altura de la caja
  • 12 cm
Peso de la caja
  • 819 g

Accesorios

Funda

Especificaciones técnicas

Alimentación
  • 1000 W
Vapor continuo
  • 20 g/min
Voltaje
  • 220 V

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/STH3020

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