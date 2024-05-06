Vaporizador manual Serie 3000 Plancha de vapor plegable
STH3020/70
Vaporizador manual Serie 3000 Plancha de vapor plegable
Solución compacta y plegable
Planchado sencillo en casa o en cualquier lugar
Nuestro vaporizador de mano de la serie 3000 está diseñado para ser ligero, compacto y plegable, lo que facilita su uso y almacenamiento, y te permite volver a disfrutar de la frescura de tus prendas en cualquier momento y lugar. El compañero ideal para retoques rápidos y sencillos en casa o en cualquier parte.
Características
Especificaciones
Especificaciones
Sostenibilidad
|Embalaje
Diseño
|Color
País de origen
|Fabricado en
Especificación general
|Tipo de producto
|Tiempo de calentamiento
|Plegable
|Material de la suela
|Suela con vapor
|Eliminación de la cal
|Depósito de agua extraíble
|Capacidad del depósito de agua
|Niveles variables de vapor
|Vapor vertical
|Sin quemaduras, garantizado
Servicio
|Garantía de 2 años
Peso y dimensiones
|Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.)
Comodidad
|Longitud del cable
|Depósito de agua extraíble
|Plegable
|Depósito de agua
|Piloto indicador de vapor
|Interruptor de encendido/apagado
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Ancho del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Longitud de la caja
|Ancho de la caja
|Altura de la caja
|Peso de la caja
Accesorios
|Funda
Especificaciones técnicas
|Alimentación
|Vapor continuo
|Voltaje
Soporte, manual e información de seguridad
Vaporizador manual Serie 3000 Plancha de vapor plegable
STH3010_30
- Compacto y plegable
- Listo para usar en ˜30 segundos
- 1000W, hasta 20 g/min
Serie 3000 Vaporizador de mano
STH3010_70
- Compacto y plegable
- Listo para usar en ˜30 segundos
- 1000 W, hasta 20 g/min
Vaporizador manual Serie 3000 Plancha de vapor plegable
STH3000_20
- Compacto y plegable
- Listo para usar en ˜30 segundos
- 1000W, hasta 20 g/min