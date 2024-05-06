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Serie 5000 Vaporizador de mano

STH5020/40

Serie 5000 Vaporizador de mano

€ 62,99
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El futuro de la moda: el vapor se une al estilo

Mejora la frescura de tu armario con Philips

Has elegido tu ropa, pero no tienes tiempo para planchar. No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Olvídate de las planchas engorrosas y disfruta del vaporizador de mano 5000 de Philips. Está listo para funcionar en 35 segundos y es muy sencillo utilizarlo. Sin quemaduras y a la moda, garantizado.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID STH5020/40

Características

Especificaciones

Especificaciones

Sostenibilidad

Embalaje
  • Papel 100 % reciclado
Producto
  • Fabricado con un 50 % de plástico reciclado

Diseño

Color
  • Coral

País de origen

Fabricado en
  • China

Especificación general

Tipo de producto
  • Vaporizador de mano
Tiempo de calentamiento
  • 35 segundos
Plegable
  • Cabezal inclinable
Material de la suela
  • Metal
Suela con vapor
  • Metal
Eliminación de la cal
  • No
Depósito de agua extraíble
Capacidad del depósito de agua
  • 120 ml
Niveles variables de vapor
  • 2 posiciones: Eco y Máx.
Vapor vertical
Vapor horizontal
Sin quemaduras, garantizado

Servicio

Garantía de 2 años

Comodidad

Longitud del cable
  • 2 m
Depósito de agua extraíble
Plegable
  • Cabezal inclinable
Depósito de agua
  • 120 ml
Piloto indicador de vapor
Interruptor de encendido/apagado

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 31,7 cm
Ancho del producto
  • 9,7 cm
Altura del producto
  • 8,6 cm
Peso del producto
  • 800 g
Longitud de la caja
  • 33,2 cm
Ancho de la caja
  • 11 cm
Altura de la caja
  • 9,5 cm
Peso de la caja
  • 909 g

Accesorios

Guante y bolsa 2 en 1

Especificaciones técnicas

Alimentación
  • 1400 W
Vapor continuo
  • 24 g/min
Voltaje
  • 220 - 240V

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/STH5020

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