Serie 5000 Vaporizador de mano
STH5020/40
Serie 5000 Vaporizador de mano
El futuro de la moda: el vapor se une al estilo
Mejora la frescura de tu armario con Philips
Has elegido tu ropa, pero no tienes tiempo para planchar. No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Olvídate de las planchas engorrosas y disfruta del vaporizador de mano 5000 de Philips. Está listo para funcionar en 35 segundos y es muy sencillo utilizarlo. Sin quemaduras y a la moda, garantizado.
Características
Especificaciones
Especificaciones
Sostenibilidad
|Embalaje
|Producto
Diseño
|Color
País de origen
|Fabricado en
Especificación general
|Tipo de producto
|Tiempo de calentamiento
|Plegable
|Material de la suela
|Suela con vapor
|Eliminación de la cal
|Depósito de agua extraíble
|Capacidad del depósito de agua
|Niveles variables de vapor
|Vapor vertical
|Vapor horizontal
|Sin quemaduras, garantizado
Servicio
|Garantía de 2 años
Comodidad
|Longitud del cable
|Depósito de agua extraíble
|Plegable
|Depósito de agua
|Piloto indicador de vapor
|Interruptor de encendido/apagado
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Ancho del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Longitud de la caja
|Ancho de la caja
|Altura de la caja
|Peso de la caja
Accesorios
|Guante y bolsa 2 en 1
Especificaciones técnicas
|Alimentación
|Vapor continuo
|Voltaje
Soporte, manual e información de seguridad
Serie 5000 Vaporizador de mano
STH5010_70
- Perfecta para prendas delicadas y pliegues complicados
- Diseño moderno y elegante: fácil de usar
- Apto para viajes, cómodo y fácil de guardar
Serie 5000 Vaporizador de mano
STH5030_80
- Ideal para prendas delicadas/difíciles
- Diseño elegante, optimizado e intuitivo
- Portátil para viaja, cómodo y compacto
Serie 5000 Vaporizador de mano
STH5030_20
- Ideal para prendas delicadas/difíciles
- Diseño elegante, optimizado e intuitivo
- Portátil para viajes cómodo y compacto.