Serie 7000 Vaporizador de mano
STH7060/80
Serie 7000 Vaporizador de mano
Sácale el máximo partido a tu armario
Vapor cómodo, rápido y eficaz
Ya puedes ponerte cualquier prenda que necesites en un abrir y cerrar de ojos gracias al vaporizador de mano serie 7000 de Philips. Su cabezal ajustable y su punta de la placa de vapor puntiaguda eliminan las arrugas de forma rápida y cómoda a cualquier ángulo, y con OptimalTemp ya no tendrás que preocuparte por quemar la ropa.
Características
Especificaciones
Especificaciones
Sostenibilidad
|Embalaje
Diseño
|Color
País de origen
|Fabricado en
Especificación general
|Tipo de producto
|Tiempo de calentamiento
|Plegable
|Suela con vapor
|Nombre de la suela
|Eliminación de la cal
|Depósito de agua extraíble
|Capacidad del depósito de agua
|Niveles variables de vapor
|Vapor vertical
|Vapor horizontal
|Sin quemaduras, garantizado
|Tecnología OptimalTEMP
Eliminación de la cal
|Solución antical
Servicio
|Garantía de 2 años
Peso y dimensiones
|Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.)
|Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.)
|Longitud del cable de alimentación
|Peso del producto
|Peso total con el embalaje
País de origen
|Fabricada en
Comodidad
|Longitud del cable
|Depósito de agua extraíble
|Plegable
|Depósito de agua
|Piloto indicador de vapor
|Interruptor de encendido/apagado
Especificaciones técnicas
|Frecuencia
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Ancho del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Longitud de la caja
|Ancho de la caja
|Altura de la caja
|Peso de la caja
Accesorios
|StyleMat
|Guante
|Guante y bolsa 2 en 1
Especificaciones técnicas
|Alimentación
|Vapor continuo
|Frecuencia
|Voltaje
|Tecnología
Especificación general
|Vapor continuo
|Material de la suela
Seguridad
|Interruptor de encendido/apagado
Soporte, manual e información de seguridad
Serie 7000 Vaporizador de mano
STH7050_30
- 1500 W de potencia, hasta 28 g/min.
- Suela OptimalTEMP
- Calentamiento en 30 s
Serie 7000 Vaporizador de mano
STH7030_10
- 1500 W de potencia, hasta 28 g/min.
- Suela OptimalTEMP
- Calentamiento en 30 s
Serie 7000 Vaporizador de mano
STH7020_20
- 1500 W de potencia, hasta 28 g/min.
- Suela OptimalTEMP
- Calentamiento en 30 s