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Serie 7000 Vaporizador de mano

STH7060/80

Serie 7000 Vaporizador de mano

€ 99,99
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Sácale el máximo partido a tu armario

Vapor cómodo, rápido y eficaz

Ya puedes ponerte cualquier prenda que necesites en un abrir y cerrar de ojos gracias al vaporizador de mano serie 7000 de Philips. Su cabezal ajustable y su punta de la placa de vapor puntiaguda eliminan las arrugas de forma rápida y cómoda a cualquier ángulo, y con OptimalTemp ya no tendrás que preocuparte por quemar la ropa.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID STH7060/80

Características

Especificaciones

Especificaciones

Sostenibilidad

Embalaje
  • Papel 100 % reciclado

Diseño

Color
  • Negro

País de origen

Fabricado en
  • China

Especificación general

Tipo de producto
  • Vaporizador de mano
Tiempo de calentamiento
  • 30 segundos
Plegable
  • Cabezal ajustable
Suela con vapor
  • Metal
Nombre de la suela
  • Placa caliente OptimalTEMP
Eliminación de la cal
Depósito de agua extraíble
Capacidad del depósito de agua
  • 100 ml y 200 ml
Niveles variables de vapor
  • 2 ajustes: Eco y Máx.
Vapor vertical
Vapor horizontal
Sin quemaduras, garantizado
Tecnología OptimalTEMP

Eliminación de la cal

Solución antical

Servicio

Garantía de 2 años

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.)
  • 129 x 141 x 355 mm
Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.)
  • 36.5 x 16.7 x 13 cm
Longitud del cable de alimentación
  • 2,5 m
Peso del producto
  • 0,865 g
Peso total con el embalaje
  • 1.57 kg

País de origen

Fabricada en
  • China

Comodidad

Longitud del cable
  • 2,5 m
Depósito de agua extraíble
Plegable
  • Cabezal ajustable
Depósito de agua
  • 100 ml y 200 ml
Piloto indicador de vapor
Interruptor de encendido/apagado

Especificaciones técnicas

Frecuencia
  • 50-60 Hz

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 35,5 cm
Ancho del producto
  • 13 cm
Altura del producto
  • 14 cm
Peso del producto
  • 895 g
Longitud de la caja
  • 41,8 cm
Ancho de la caja
  • 12,8 cm
Altura de la caja
  • 18,4 cm
Peso de la caja
  • 1,35 kg

Accesorios

StyleMat
Guante
Guante y bolsa 2 en 1

Especificaciones técnicas

Alimentación
  • 1500 W
Vapor continuo
  • 28 g/min
Frecuencia
  • 50-60 Hz
Voltaje
  • 220 - 240V
Tecnología
  • Tecnología OptimalTEMP

Especificación general

Vapor continuo
  • 28 g/min
Material de la suela
  • OptimalTemp

Seguridad

Interruptor de encendido/apagado

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/STH7060

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