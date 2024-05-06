HomeRun Aqua 7000 Series Robot aspirador y friegasuelos

Limpieza profunda diaria en seco y húmedo sin esfuerzo

Disfruta de una limpieza impecable todos los días, con mucho menos esfuerzo. El robot ofrece una aspiración ultrapotente, y aspira y friega de una sola pasada. Detecta objetos pequeños como zapatos o juguetes, y limpia a su alrededor sin atascarse.