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HomeRun Aqua 7000 Series Robot aspirador y friegasuelos

XU7100/01

HomeRun Aqua 7000 Series Robot aspirador y friegasuelos

Precio de venta sugerido 899,99 €
369,99 €
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Limpieza profunda diaria en seco y húmedo sin esfuerzo

Disfruta de una limpieza impecable todos los días, con mucho menos esfuerzo. El robot ofrece una aspiración ultrapotente, y aspira y friega de una sola pasada. Detecta objetos pequeños como zapatos o juguetes, y limpia a su alrededor sin atascarse.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID XU7100/01

Características

Especificaciones

Especificaciones

Peso y dimensiones

Longitud del embalaje
  • 46,9 cm
Anchura del embalaje
  • 39,9 cm
Altura del embalaje
  • 53,4 cm
Peso del embalaje
  • 14,2 kg
Longitud de la estación
  • 40,3 cm
Anchura de la estación
  • 35,5 cm
Altura de la estación
  • 47,1 cm
Peso de la estación
  • 4,7 kg
Longitud del robot
  • 35 cm
Anchura del robot
  • 35 cm
Altura del robot
  • 9,7 cm
Peso del robot
  • 5 kg

Medidas de seguridad

Certificación de seguridad
Desconexión automática
Bloqueo infantil

Estación

Función de vaciado automático
Función de limpieza de mopa
  • No
Función de secado de mopa
  • No
Rellenado automático del robot
  • No
Recogida automática de agua sucia
  • No
Capacidad de la bolsa de polvo (en la estación)
  • 3 l
Tipo de bolsa
  • Bolsa antialérgica
Longitud del cable
  • 1,5 m
Estación de carga

Durabilidad

Guía de inicio rápido
  • Sí, impreso
Manual del usuario
  • Digital

Compatibilidad

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Accesorios incluidos 1
  • 2 mopas lavables
Accesorios incluidos 2
  • 1 filtro lavable
Accesorios incluidos 3
  • 1 cepillo principal
Accesorios incluidos 4
  • 1 cepillo lateral
Accesorios incluidos 5
  • 1 cable de alimentación
Accesorios incluidos 6
  • 1 accesorio de cepillo
Accesorios incluidos 7
  • 1 estación de vaciado automático
Accesorios incluidos 8
  • 3 bolsas para el polvo

Aplicación

Nombre de la aplicación
  • Philips HomeRun
Sistema operativo
  • Android 6 y posteriores; iOS 11 y posteriores
Vídeos de demostración
Función de mapeo rápido
Mapeo de varias plantas
  • Sí, guarda hasta 5 mapas
Selecciona las habitaciones que deseas limpiar
Selecciona el modo de limpieza por habitación
Selecciona la secuencia de limpieza de la habitación
Modos de limpieza
  • Seco y húmedo, solo seco, una pasada, aspira primero y friega después
Niveles de potencia de aspiración
  • 4
Niveles de humedad de la mopa
  • 4
Zonas restringidas
  • Pared virtual, zona prohibida, zona sin fregado, zona sin elevación
Limpia mientras estás fuera
Alertas y notificaciones en la aplicación
Informe e historial de limpieza
Panel de mantenimiento
Limpieza programada
Contacto con el servicio de atención al cliente
Actualiz. auto.
Disponibilidad de la aplicación
  • Solo disponible en el país de compra del robot y si la tienda de aplicaciones está configurada en el país de compra

Especificación general

Material principal
  • Plástico ABS
Color
  • Negro intenso y dorado
Funciones
  • Aspira y friega en una sola pasada
Tipo de producto
  • Robot aspirador
Funcionalidad de limpieza en húmedo
Nivel de ruido (estándar)
  • ≤ 66 dB
Refuerzo para alfombras
Tipo de cepillo principal
  • Cepillo de goma con cerdas
Cepillo principal elevable
  • No
Tipo de filtro
  • Lavable EPA 11
Desenredo de pelos
  • No
Número de cepillos laterales
  • 1
Tecnología de fregado
  • Mopa con vibración
Mopa elevable
  • No
Se puede utilizar con detergentes
  • No
Tipo de navegación
  • LDS
Detecta objetos pequeños
  • Sí, obstáculos de 2 x 2 cm
Evita los obstáculos
  • hasta 20 mm
Detección de suciedad
  • No
Detección automática de alfombras
  • No, crea zonas sin fregado en la aplicación
Conectividad a Internet
  • Conexión a través de Wi-Fi, banda dual
Rango Wi-Fi
  • 2,4 GHz y 5 GHz
Compatibilidad con hogar inteligente
  • No
Capacidad del depósito de agua limpia (en el robot)
  • 240 ml
Capacidad del depósito de polvo (en el robot)
  • 260 ml
Interruptor de encendido/apagado integrado
Piloto de encendido
Función de recarga automática
  • Sí, se cargará cuando la batería esté descargada y continuará donde se dejó cuando termine de cargarse.
Duración de las pilas/batería
  • hasta 180 minutos
Tiempo de recarga
  • Máx. 5,0 horas
Capacidad de las pilas/batería
  • 5200 mAh
Pilas/batería extraíbles
Certificaciones
  • CB
Potencia de succión
  • 5000 Pa
Tipo de pilas/batería
  • Iones de litio
Voltaje
  • 14,4 V
Frecuencia
  • 50/60
Garantía
  • 2 años
Declaración de conformidad de la UE
Fabricada en
  • China
Producto con pilas/batería

Especificaciones técnicas

Alimentación
  • 650 W
Consumo de energía en modo de espera
  • 112 mA
Unidades por paquete
  • 1
Sensor de detección de alfombras
  • No
Sensores anticaída para detectar lugares altos
Buscador de estación
  • Sí, receptor y emisor de señal infrarroja
Sensor de vaciado del depósito de agua
Sensor de bolsa de aspiradora llena

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/XU7100