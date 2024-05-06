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HomeRun Aqua 7000 Series Robot aspirador y friegasuelos
XU7100/01
HomeRun Aqua 7000 Series Robot aspirador y friegasuelos
Precio de venta sugerido 899,99 €
369,99 €
Limpieza profunda diaria en seco y húmedo sin esfuerzo
Disfruta de una limpieza impecable todos los días, con mucho menos esfuerzo. El robot ofrece una aspiración ultrapotente, y aspira y friega de una sola pasada. Detecta objetos pequeños como zapatos o juguetes, y limpia a su alrededor sin atascarse.
ID XU7100/01
Características
Especificaciones
Especificaciones
Peso y dimensiones
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
|Longitud de la estación
|Anchura de la estación
|Altura de la estación
|Peso de la estación
|Longitud del robot
|Anchura del robot
|Altura del robot
|Peso del robot
Medidas de seguridad
|Certificación de seguridad
|Desconexión automática
|Bloqueo infantil
Estación
|Función de vaciado automático
|Función de limpieza de mopa
|Función de secado de mopa
|Rellenado automático del robot
|Recogida automática de agua sucia
|Capacidad de la bolsa de polvo (en la estación)
|Tipo de bolsa
|Longitud del cable
|Estación de carga
Durabilidad
|Guía de inicio rápido
|Manual del usuario
Compatibilidad
|Accesorios relacionados 1
|Accesorios relacionados 2
|Accesorios relacionados 3
|Accesorios incluidos 1
|Accesorios incluidos 2
|Accesorios incluidos 3
|Accesorios incluidos 4
|Accesorios incluidos 5
|Accesorios incluidos 6
|Accesorios incluidos 7
|Accesorios incluidos 8
Aplicación
|Nombre de la aplicación
|Sistema operativo
|Vídeos de demostración
|Función de mapeo rápido
|Mapeo de varias plantas
|Selecciona las habitaciones que deseas limpiar
|Selecciona el modo de limpieza por habitación
|Selecciona la secuencia de limpieza de la habitación
|Modos de limpieza
|Niveles de potencia de aspiración
|Niveles de humedad de la mopa
|Zonas restringidas
|Limpia mientras estás fuera
|Alertas y notificaciones en la aplicación
|Informe e historial de limpieza
|Panel de mantenimiento
|Limpieza programada
|Contacto con el servicio de atención al cliente
|Actualiz. auto.
|Disponibilidad de la aplicación
Especificación general
|Material principal
|Color
|Funciones
|Tipo de producto
|Funcionalidad de limpieza en húmedo
|Nivel de ruido (estándar)
|Refuerzo para alfombras
|Tipo de cepillo principal
|Cepillo principal elevable
|Tipo de filtro
|Desenredo de pelos
|Número de cepillos laterales
|Tecnología de fregado
|Mopa elevable
|Se puede utilizar con detergentes
|Tipo de navegación
|Detecta objetos pequeños
|Evita los obstáculos
|Detección de suciedad
|Detección automática de alfombras
|Conectividad a Internet
|Rango Wi-Fi
|Compatibilidad con hogar inteligente
|Capacidad del depósito de agua limpia (en el robot)
|Capacidad del depósito de polvo (en el robot)
|Interruptor de encendido/apagado integrado
|Piloto de encendido
|Función de recarga automática
|Duración de las pilas/batería
|Tiempo de recarga
|Capacidad de las pilas/batería
|Pilas/batería extraíbles
|Certificaciones
|Potencia de succión
|Tipo de pilas/batería
|Voltaje
|Frecuencia
|Garantía
|Declaración de conformidad de la UE
|Fabricada en
|Producto con pilas/batería
Especificaciones técnicas
|Alimentación
|Consumo de energía en modo de espera
|Unidades por paquete
|Sensor de detección de alfombras
|Sensores anticaída para detectar lugares altos
|Buscador de estación
|Sensor de vaciado del depósito de agua
|Sensor de bolsa de aspiradora llena
Soporte, manual e información de seguridad