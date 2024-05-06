Cafeteras

Electrodomésticos de cocina

Planchado y Cuidado de la ropa

Aspiración y mopas para el cuidado del suelo

Cuidado del aire

Cuidado del jardín

Cuidado de mascotas

Piezas y accesorios

Ofertas

Soporte

Sobre nosotros

Sobre nosotrosSoporteSolicitar una devoluciónRegistra tu productoSoporte y mantenimiento de productosOfertasSuscribirse y ahorrarImprescindiblesPiezas y accesoriosCuidado de mascotasCuidado del jardínCuidado del aireCalefactoresVentiladoresDeshumidificadoresHumidificadores de airePurificador y Humidificador 2 en 1MultifunctionalAir PerformerPurificadores de aireAspiración y mopas para el cuidado del sueloLimpiador quitamanchasRobot aspiradoresHomeRunAspiradoras con bolsa y sin bolsaAspiradoras sin cableAquaPlusAspiración en seco y húmedo sin cableAquaTrioPlanchado y Cuidado de la ropaEsenciales para el cuidado de la ropaSoluciones de planchado "All in One"Steam GeneratorsPerfectCarePlanchas de vaporVaporizadores de manoSerie 5000Electrodomésticos de cocinaTirador de Cerveza para CasaHervidorasMultiCookerTostadoras y sandwicherasParrillasMáquinas de pastaPreparación de AlimentosBatidoras y LicuadorasFlip & Juice™AirfryersDual BasketSingle BasketCafeterasEspumadores de lecheCafeteras de FiltroCafeteras de monodosis SENSEO®Cafetera de cápsulas L’Or BaristaCafetera Semiautomática de Espresso PhilipsCafetera BaristinaCafeteras Automáticas de Espresso SaecoCafeteras superautomáticas PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
España Español (Español)

Philips HomeRun Kit de repuesto serie 9000

XV1492/10

Philips HomeRun Kit de repuesto serie 9000

€ 20,99
FC_2024_XV1492_10_EU9_ROW_Maintenance_Kit_PIM_1x1
FC_2024_XV1492_10_EU9_ROW_Maintenance_Kit_PIM_1x1

Kit de repuesto original para HomeRun serie 9000

Kit de mantenimiento tres en uno

Todo lo que necesitas para realizar el mantenimiento regular del robot aspirador y friegasuelos HomeRun serie 9000. Este kit de repuesto original contiene 1 cepillo principal, 1 cepillo lateral y 2 filtros.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID XV1492/10

Características

Especificaciones

Especificaciones

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • Filtro: 10 cm, cepillo principal: 18 cm, cepillo lateral: 16 cm
Anchura del producto
  • Filtro: 5,5 cm, cepillo principal: 4 cm, cepillo lateral: 16 cm
Altura del producto
  • Filtro: 1 cm, cepillo principal: 4 cm, cepillo lateral: 3­ cm
Peso del producto
  • Filtro: 0,0045 kg, cepillo principal: 0,055 kg, cepillo lateral: 0,0056 kg
Longitud del embalaje
  • 18,4 cm
Anchura del embalaje
  • 7,8 cm
Altura del embalaje
  • 20,4 cm
Peso del embalaje
  • 0,29 kg

Especificaciones técnicas

Unidades por paquete
  • 4
Producto con pilas/batería
  • No

País de origen

Fabricada en
  • China

Compatibilidad

Accesorios incluidos 1
  • 2 filtros EPA lavables
Accesorios incluidos 2
  • 1 cepillo principal
Accesorios incluidos 3
  • 1 cepillo lateral
Accesorios relacionados 1
  • XV1491/10
Accesorios relacionados 2
  • XV1493/10
Accesorios relacionados 3
  • FC8022/04
Compatible con
  • XU9100

Especificación general

Tipo de producto
  • Kit de mantenimiento original para HomeRun serie 9000
Material principal
  • Plástico ABS

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/XV1492