Philips HomeRun Kit de repuesto serie 9000
XV1492/10
Philips HomeRun Kit de repuesto serie 9000
€ 20,99
Kit de repuesto original para HomeRun serie 9000
Kit de mantenimiento tres en uno
Todo lo que necesitas para realizar el mantenimiento regular del robot aspirador y friegasuelos HomeRun serie 9000. Este kit de repuesto original contiene 1 cepillo principal, 1 cepillo lateral y 2 filtros.
ID XV1492/10
Características
Especificaciones
Especificaciones
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
Especificaciones técnicas
|Unidades por paquete
|Producto con pilas/batería
País de origen
|Fabricada en
Compatibilidad
|Accesorios incluidos 1
|Accesorios incluidos 2
|Accesorios incluidos 3
|Accesorios relacionados 1
|Accesorios relacionados 2
|Accesorios relacionados 3
|Compatible con
Especificación general
|Tipo de producto
|Material principal
Soporte, manual e información de seguridad