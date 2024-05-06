Cafeteras

Electrodomésticos de cocina

Planchado y Cuidado de la ropa

Aspiración y mopas para el cuidado del suelo

Cuidado del aire

Cuidado del jardín

Cuidado de mascotas

Piezas y accesorios

Ofertas

Soporte

Sobre nosotros

Sobre nosotrosSoporteSolicitar una devoluciónRegistra tu productoSoporte y mantenimiento de productosOfertasSuscribirse y ahorrarRegístrate y disfruta de las primeras ofertas del Black Friday ImprescindiblesCoffee Days: descuento con código COF20ESPiezas y accesoriosCuidado de mascotasCuidado del jardínCuidado del aireCalefactoresVentiladoresDeshumidificadoresHumidificadores de airePurificador y Humidificador 2 en 1MultifunctionalAir PerformerPurificadores de aireAspiración y mopas para el cuidado del sueloLimpiador quitamanchasRobot aspiradoresHomeRunAspiradoras con bolsa y sin bolsaAspiradoras sin cableAquaPlusAspiración en seco y húmedo sin cableAquaTrioPlanchado y Cuidado de la ropaEsenciales para el cuidado de la ropaSoluciones de planchado "All in One"Steam GeneratorsPerfectCarePlanchas de vaporVaporizadores de manoSerie 5000Electrodomésticos de cocinaTirador de Cerveza para CasaHervidorasMultiCookerTostadoras y sandwicherasParrillasMáquinas de pastaPreparación de AlimentosBatidoras y LicuadorasFlip & Juice™AirfryersDual BasketSingle BasketCafeterasEspumadores de lecheCafeteras de FiltroCafeteras de monodosis SENSEO®Cafetera de cápsulas L’Or BaristaCafetera Semiautomática de Espresso PhilipsCafetera BaristinaCafeteras Automáticas de Espresso SaecoCafeteras superautomáticas PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
España Español (Español)
Coffee Days: descuento con código COF20ES Compra ya

Accesorio para aspiradoras Almohadillas de microfibra

XV1700/01

Accesorio para aspiradoras Almohadillas de microfibra

23,99 €
PIM XV1700_01_ROW_2
PIM XV1700_01_ROW_2
Standard Product Photo Philips XV1700_01 Accessory
Feature Image Washable microfiber pads 2pcs

Suelos más brillantes y limpios con la potencia del agua

Almohadillas de microfibra para un control de la humedad óptimo

Las almohadillas de microfibra eliminan de forma eficaz la suciedad y las manchas. Compatibles con todos los modelos de aspiradora sin cable de Philips con función Aqua que empiezan por FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81* y XC83*.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID XV1700/01

Características

Especificaciones

Especificaciones

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 131
Anchura del producto
  • 280
Altura del producto
  • 3
Peso del producto
  • 0,122
Longitud del embalaje
  • 30
Anchura del embalaje
  • 265
Altura del embalaje
  • 280
Peso del embalaje
  • 0,189

Compatibilidad

Accesorios incluidos 1
  • 2 piezas de microfibra normales
Accesorios incluidos 2
  • 2 piezas de microfibra suaves

Especificación general

Tipo de producto
  • Almohadillas de microfibra
Compatible con
  • FC61, FC64, FC67, FC68, FC69, XC80, XC81, XC83

País de origen

Fabricada en
  • China

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/XV1700