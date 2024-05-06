Accesorio para aspiradoras Almohadillas de microfibra

Suelos más brillantes y limpios con la potencia del agua Almohadillas de microfibra para un control de la humedad óptimo

Las almohadillas de microfibra eliminan de forma eficaz la suciedad y las manchas. Compatibles con todos los modelos de aspiradora sin cable de Philips con función Aqua que empiezan por FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81* y XC83*.