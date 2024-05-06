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Accesorio para aspiradoras Almohadillas de microfibra
XV1700/01
Accesorio para aspiradoras Almohadillas de microfibra
23,99 €
Suelos más brillantes y limpios con la potencia del agua
Almohadillas de microfibra para un control de la humedad óptimo
Las almohadillas de microfibra eliminan de forma eficaz la suciedad y las manchas. Compatibles con todos los modelos de aspiradora sin cable de Philips con función Aqua que empiezan por FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81* y XC83*.
ID XV1700/01
Características
Especificaciones
Especificaciones
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
Compatibilidad
|Accesorios incluidos 1
|Accesorios incluidos 2
Especificación general
|Tipo de producto
|Compatible con
País de origen
|Fabricada en
Soporte, manual e información de seguridad