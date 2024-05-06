Cafeteras

Electrodomésticos de cocina

Planchado y Cuidado de la ropa

Aspiración y mopas para el cuidado del suelo

Cuidado del aire

Cuidado del jardín

Cuidado de mascotas

Piezas y accesorios

Ofertas

Soporte y mantenimiento de productos

Sobre nosotros

Sobre nosotrosSoporte y mantenimiento de productosOfertasPiezas y accesoriosCuidado de mascotasCuidado del jardínCuidado del aireCalefactoresVentiladoresDeshumidificadoresHumidificadores de airePurificador y Humidificador 2 en 1MultifunctionalAir PerformerPurificadores de aireAspiración y mopas para el cuidado del sueloLimpiador quitamanchasRobot aspiradoresHomeRunAspiradoras con bolsa y sin bolsaAspiradoras sin cableAquaPlusAspiración en seco y húmedo sin cableAquaTrioPlanchado y Cuidado de la ropaEsenciales para el cuidado de la ropaSoluciones de planchado "All in One"Steam GeneratorsPerfectCarePlanchas de vaporVaporizadores de manoSerie 5000Electrodomésticos de cocinaTirador de Cerveza para CasaHervidorasCocinas de EncimeraParrillas y TostadorasMáquinas de pastaPreparación de AlimentosBatidoras y LicuadorasFlip & Juice™AirfryersDual BasketSingle BasketCafeterasCafeteras de FiltroCafeteras de monodosis SENSEO®Cafetera de cápsulas L’Or BaristaCafetera Semiautomática de Espresso PhilipsCafeteras superautomáticas PhilipsLatteGo
España Español (Español)
Prepárate para la vuelta al cole – disfruta hasta 30% de dto. en soluciones inteligentes de Philips - Comprar ahora

Serie 3000 Limpiador de manchas

XW3193/11

Serie 3000 Limpiador de manchas

Precio de venta sugerido 189,99 €
129,99 €
Serie 3000 Limpiador de manchas
Serie 3000 Limpiador de manchas
Serie 3000 Limpiador de manchas
Serie 3000 Limpiador de manchas
Serie 3000 Limpiador de manchas
Serie 3000 Limpiador de manchas
Serie 3000 Limpiador de manchas
Serie 3000 Limpiador de manchas
Serie 3000 Limpiador de manchas
Serie 3000 Limpiador de manchas

XW3193/11

Serie 3000 Limpiador de manchas

Precio de venta sugerido 189,99 €
129,99 €
undefinedEnvío gratuito.
undefinedEnviado en un plazo de 2 a 4 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora, paga después. Paga en un plazo de 30 días con Klarna.
undefined3 años de garantía y 30 días para devoluciones. Garantía ampliada y período de devolución de 30 días.

¿Te resulta difícil mantener tu hogar libre de manchas, especialmente cuando tienes niños y mascotas? El limpiador de manchas serie 3000 de Philips elimina al instante una amplia variedad de manchas con una fórmula de detergente profesional.

undefinedEnvío gratuito.
undefinedEnviado en un plazo de 2 a 4 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora, paga después. Paga en un plazo de 30 días con Klarna.
undefined3 años de garantía y 30 días para devoluciones. Garantía ampliada y período de devolución de 30 días.
ID XW3193/11

Características

Especificaciones

Specs

País de origen

Fabricada en
  • China

Especificaciones técnicas

Alimentación
  • 400 W

Especificación general

Producto con pilas/batería
  • No
Nivel de ruido (estándar)
  • 81 dB
Voltaje
  • 220-240 V
Garantía
  • 2 años
Material principal
  • Plástico
Frecuencia
  • 50-60 Hz

Peso y dimensiones

Altura del embalaje
  • 35,7 cm
Anchura del producto
  • 39,7 cm
Peso del embalaje
  • 7,114 Kg
Altura del producto
  • 32,3 cm
Anchura del embalaje
  • 45,7 cm
Longitud del embalaje
  • 29,3 cm
Longitud del producto
  • 26,2 cm
Peso del producto
  • 6,628 Kg

Descargo de responsabilidad

¹En comparación con el cepillo estándar 3 en 1.

Envío y entrega

Enviado en un plazo de 2 a 4 días laborables