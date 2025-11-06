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Plancha de Ropa | Productos para el Planchado | Philips Home

Philips Cuidado de la Ropa

Planchas de ropa y productos para el planchado

Dale a tus prendas y a las telas de tu hogar el mejor cuidado posible con los productos para el planchado de Philips. La satisfacción de cuidar tu ropa es más fácil que nunca con la ayuda de estos potentes productos. Descubre todos los modelos de planchas para ropa, desde generadores de vapor ideales para planchar a alta presión y planchas de vapor con un impacto ultra potente, hasta soluciones de planchado todo en uno para obtener los mejores resultados o prácticos vaporizadores de mano perfectos para prendas sin arrugas. Consigue resultados profesionales con estos productos para planchar para el día a día; esta colección tiene algo para cada necesidad. Elige la mejor solución para ti, y empieza a disfrutar hoy mismo de un cuidado de la ropa sin esfuerzo. leer menos

Mujer sonriendo, alcanzando el quitapelusas Philips Garment Care. Diseño compacto, azul y rosa, elimina pelusas y borlas rápidamente.
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Descubre nuestras innovadoras planchas de vapor, centros de planchado y vaporizadores para mantener tu ropa perfecta de la manera más rápida y eficiente.


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Preguntas frecuentes

¿Puedo sustituir mi plancha por un vaporizador?

Un vaporizador no es una plancha, así que no conseguirás los mismos resultados, especialmente en camisas gruesas de algodón o lino. El vaporizador es ideal para eliminar arrugas en telas finas, tejidos delicados y prendas con diseños complicados, como faldas plisadas. También es perfecto para retocar y refrescar todo tipo de prendas, incluidas las de lana y las chaquetas.

¿Es seguro usar el vaporizador en todas las prendas?

Sí, tu vaporizador es seguro y apropiado para usar en todas las prendas que se puedan planchar. No hay riesgo de quemar ni chamuscar la ropa.

¿Qué tipo de agua debo usar en mi plancha o vaporizador Philips?

Usar el agua adecuada ayudará a que tu vaporizador dure más tiempo. Algunos consejos útiles: 

Ambos están diseñados para funcionar con agua del grifo. Si vives en una zona de agua dura, la cal puede acumularse rápidamente. 

En ese caso, prueba a usar agua destilada o desmineralizada (también puedes usar una mezcla 50/50 de agua desmineralizada y del grifo). 

No uses agua perfumada, agua de la secadora, vinagre, almidón, productos antical, auxiliares de planchado, agua descalcificada químicamente u otros productos químicos. No solo son peligrosos, sino que pueden causar salpicaduras, manchas marrones o dañar tu vaporizador o plancha. 

Para perfumar tu ropa, prueba mejor estas alternativas: 
• Usar suavizante perfumado durante el lavado
• Añadir aceites esenciales (aromas) durante el lavado
• Rociar tu prenda con agua perfumada después de planchar o usar vapor

¿Puedo seguir utilizando mi centro de planchado cuando la luz de descalcificación está parpadeando?

No, cuando la luz de descalcificación está parpadeando, tu centro de planchado dejará de producir vapor. Necesitas completar la rutina completa de descalcificación antes de que el centro de planchado esté listo para usarse de nuevo.

¿Puedo seguir utilizando mi centro de planchado cuando la luz de descalcificación está parpadeando?

No, cuando la luz de descalcificación está parpadeando, tu centro de planchado dejará de producir vapor. Necesitas completar la rutina completa de descalcificación antes de que el centro de planchado esté listo para usarse de nuevo.


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