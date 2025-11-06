Plancha de Ropa | Productos para el Planchado | Philips Home

¿Qué tipo de agua debo usar en mi plancha o vaporizador Philips?

Usar el agua adecuada ayudará a que tu vaporizador dure más tiempo. Algunos consejos útiles:

Ambos están diseñados para funcionar con agua del grifo. Si vives en una zona de agua dura, la cal puede acumularse rápidamente.

En ese caso, prueba a usar agua destilada o desmineralizada (también puedes usar una mezcla 50/50 de agua desmineralizada y del grifo).

No uses agua perfumada, agua de la secadora, vinagre, almidón, productos antical, auxiliares de planchado, agua descalcificada químicamente u otros productos químicos. No solo son peligrosos, sino que pueden causar salpicaduras, manchas marrones o dañar tu vaporizador o plancha.

Para perfumar tu ropa, prueba mejor estas alternativas:

• Usar suavizante perfumado durante el lavado

• Añadir aceites esenciales (aromas) durante el lavado

• Rociar tu prenda con agua perfumada después de planchar o usar vapor