Plancha de Ropa | Productos para el Planchado | Philips Home

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Preguntas frecuentes
¿Puedo sustituir mi plancha por un vaporizador?
¿Es seguro usar el vaporizador en todas las prendas?
¿Qué tipo de agua debo usar en mi plancha o vaporizador Philips?
Usar el agua adecuada ayudará a que tu vaporizador dure más tiempo. Algunos consejos útiles:
Ambos están diseñados para funcionar con agua del grifo. Si vives en una zona de agua dura, la cal puede acumularse rápidamente.
En ese caso, prueba a usar agua destilada o desmineralizada (también puedes usar una mezcla 50/50 de agua desmineralizada y del grifo).
No uses agua perfumada, agua de la secadora, vinagre, almidón, productos antical, auxiliares de planchado, agua descalcificada químicamente u otros productos químicos. No solo son peligrosos, sino que pueden causar salpicaduras, manchas marrones o dañar tu vaporizador o plancha.
Para perfumar tu ropa, prueba mejor estas alternativas:
• Usar suavizante perfumado durante el lavado
• Añadir aceites esenciales (aromas) durante el lavado
• Rociar tu prenda con agua perfumada después de planchar o usar vapor
¿Puedo seguir utilizando mi centro de planchado cuando la luz de descalcificación está parpadeando?
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