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Pequeños Electrodomésticos de Cocina | Philips Home

Electrodomésticos de cocina Philips

Pequeños electrodomésticos de cocina para comidas caseras y saludables todos los días

Prepara comidas caseras saludables de forma más fácil y divertida con estos pequeños electrodomésticos de cocina innovadores y de alta calidad. Disponemos de una gran variedad de opciones prácticas para todo tipo de necesidades. Desde freír al aire deliciosas guarniciones y preparar sopas exquisitas hasta hornear recetas exclusivas y hacer pasta fresca, nuestros utensilios eléctricos de cocina te ayudará a crear comidas perfectas para ti y tu familia. Llevar tu cocina, repostería y preparación de alimentos al siguiente nivel es sencillo con la ayuda de estos pequeños electrodomésticos. Diseñados con un estilo elegante y una funcionalidad inteligente, ¡nuestra variada gama de electrodomésticos de cocina también quedará genial en tu hogar! leer menos

La freidora de aire Philips Kitchen XXL prepara comidas rápidamente. Pollo crujiente sacado del cajón; una interfaz digital encima. La encimera está llena de comida preparada.

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Mejora tu cocina diaria con los electrodomésticos de cocina Philips.


Producto premiado


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¹ Horneado de 1 kg de patatas frescas con 1 cucharada de aceite en comparación con la fritura tradicional en 2 litros de aceite.
² Prueba realizada con salchichas en la cesta izquierda en comparación con hornos convencionales tradicionales.
³ Porción estimada basada en 800 g de pasta.
⁴ Carne de ternera cocinada en 30 minutos desde el calentamiento hasta la liberación total de presión, en comparación con 60 minutos en una olla tradicional.