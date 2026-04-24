Pequeños Electrodomésticos de Cocina | Philips Home

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¹ Horneado de 1 kg de patatas frescas con 1 cucharada de aceite en comparación con la fritura tradicional en 2 litros de aceite.
² Prueba realizada con salchichas en la cesta izquierda en comparación con hornos convencionales tradicionales.
³ Porción estimada basada en 800 g de pasta.
⁴ Carne de ternera cocinada en 30 minutos desde el calentamiento hasta la liberación total de presión, en comparación con 60 minutos en una olla tradicional.