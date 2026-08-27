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Suomi Suomi (Suomi)

Henkilö moppaa valoisaa modernia olohuonetta vauva sylissä; värikkäät taloustavarat leijuvat ulos avoimien lasiovien läpi.

Philips OneUp sähkömoppi

Hyvästi moppi, hei OneUp! Nopeammin. Puhtaammin. Ilman ämpäriä.

Philips Suomi | Philips Home

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Lemmikkien hoito

Pariskunta nauttii Philipsin keittiön Dual Basket -airfryeristä, esitellen kaksi vihannestäytteistä koria, höyry nousee. Moderni keittiö sinisillä kaapeilla ja marmoritasolla.

Makuvallankumous!

Höyrytä. Paista. Yhdistä. Luo makuja, joihin muut eivät pysty

Philipsin automaattinen espressokeitin keittiön työtasolla, jonka vieressä on useita kahvikuppeja, papupurkkeja ja kannu.

Tutustu Philips Café Aromis Series 8000 -espressokeittimeen

Kahvilatasoista kahvia kotona.

Philips Höyrygeneraattorit: Huippuluokan höyrygeneraattori OptimalTEMP-tekniikalla, siistien vaatteiden vieressä, tarjoten erinomaisen ja turvallisen vaatehoidon.

PerfectCare 9000 Series

Silitys, joka mukautuu kankaseen reaaliajassa

Philips monitoiminen ilmastointituuletin tyylikkäässä olohuoneessa. Nauti erinomaisesta ilmanlaadusta ja tyylikkäästä muotoilusta perheesi mukavuuden vuoksi, nyt.

Koe 3in1 AirPerformer

Älykkäin ja tehokkain ilmanpuhdistimemme

Kissa nauttii ateriasta Philips Pet Care -automaattisyöttölaitteesta. Annosohjaus, sovellusyhteys ja tyylikäs muotoilu nykyaikaisille lemmikkien omistajille.

Et koskaan unohda ruoka-aikaa Smart Pet Feeder ruokinta-automaatilla, jossa on kamera

Tuoreutta jokaisessa suupalassa ja kissasi ei voi vastustaa sitä

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Innovoimme myös kotiplaneettamme hyväksi

Tuotteemme on suunniteltu kiertotalouteen, kestävyyteen ja energiatehokkuuteen. Kotielämän parantaminen on aina ollut toimintamme ytimessä.

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Tervetulotarjous

Rekisteröidy ja nauti 15 % alennusta ensimmäisestä ostoksestasi

Lue lisää
2 vuoden takuu ja 30 päivän palautusoikeus

2 vuoden takuu ja 30 päivän palautusoikeus

Välitön takuurekisteröinti ostoksesi yhteydessä

Ilmainen toimitus

Ilmainen toimitus

Ilmainen toimitus kaikkiiin yli 23 euron ostoksiin

Osta nyt, maksa myöhemmin

Osta nyt, maksa myöhemmin

Maksa jopa 30 päivää myöhemmin Klarnalla