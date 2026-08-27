Philips Suomi | Philips Home

Philips OneUp sähkömoppi
Hyvästi moppi, hei OneUp! Nopeammin. Puhtaammin. Ilman ämpäriä.
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Lemmikkien hoito
Makuvallankumous!
Höyrytä. Paista. Yhdistä. Luo makuja, joihin muut eivät pysty
Tutustu Philips Café Aromis Series 8000 -espressokeittimeen
Kahvilatasoista kahvia kotona.
PerfectCare 9000 Series
Silitys, joka mukautuu kankaseen reaaliajassa
Koe 3in1 AirPerformer
Älykkäin ja tehokkain ilmanpuhdistimemme
Et koskaan unohda ruoka-aikaa Smart Pet Feeder ruokinta-automaatilla, jossa on kamera
Tuoreutta jokaisessa suupalassa ja kissasi ei voi vastustaa sitä
Innovoimme myös kotiplaneettamme hyväksi
Tuotteemme on suunniteltu kiertotalouteen, kestävyyteen ja energiatehokkuuteen. Kotielämän parantaminen on aina ollut toimintamme ytimessä.
Tervetulotarjous
Rekisteröidy ja nauti 15 % alennusta ensimmäisestä ostoksestasi
2 vuoden takuu ja 30 päivän palautusoikeus
Välitön takuurekisteröinti ostoksesi yhteydessä
Ilmainen toimitus
Ilmainen toimitus kaikkiiin yli 23 euron ostoksiin
Osta nyt, maksa myöhemmin
Maksa jopa 30 päivää myöhemmin Klarnalla