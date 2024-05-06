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NanoProtect Series 1 -suodatin

FY1114/10

NanoProtect Series 1 -suodatin

32,99 €
Standard Product Photo Philips NanoProtect Filter Series 1 FY1114_10
Standard Product Photo Philips NanoProtect Filter Series 1 FY1114_10
Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1

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Tehokas NanoProtect-puhdistus

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ID FY1114/10

Ominaisuudet

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Tuotetyyppi
  • HEPA NanoProtect -suodatin
Pakkauksen sisältö:
  • 1 suodatin
HEPA NanoProtect
  • Kyllä
Esisuodatin
  • Ei
Aktiivihiili
  • Ei
Käyttöikä
  • Jopa 1 vuosi

Suorituskyky

Hiukkassuodatus
  • 95 % 0,3 mikronin kokoisista

Paino ja mitat

Tuotteen korkeus
  • 35 mm
Tuotteen paino
  • 0,300 kg
Tuotteen leveys
  • 240 mm
Tuotteen pituus
  • 295 mm
Pakkauksen pituus
  • 305,5 mm
Pakkauksen leveys
  • 252,5 mm
Pakkauksen korkeus
  • 40 mm
Pakkauksen paino
  • 0,319 kg

Varaosat

Philipsin ilmanpuhdistimiin
  • HU5930, HU5931

Tuotetuki, käyttöopas ja turvallisuustiedot

Täältä löydät tuotetuen, mukaan lukien käyttöoppaat, turvallisuustiedot, usein kysytyt kysymykset ja vianmäärityksen: https://www.home.id/FY1114