Ole ensimmäinen, joka tietää Black Friday tarjouksista. Rekisteröidy
NanoProtect Series 1 -suodatin
FY1114/10
NanoProtect Series 1 -suodatin
32,99 €
Hengitä vapaammin
Tehokas NanoProtect-puhdistus
ID FY1114/10
Ominaisuudet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yleiset tiedot
|Tuotetyyppi
|Pakkauksen sisältö:
|HEPA NanoProtect
|Esisuodatin
|Aktiivihiili
|Käyttöikä
Suorituskyky
|Hiukkassuodatus
Paino ja mitat
|Tuotteen korkeus
|Tuotteen paino
|Tuotteen leveys
|Tuotteen pituus
|Pakkauksen pituus
|Pakkauksen leveys
|Pakkauksen korkeus
|Pakkauksen paino
Varaosat
|Philipsin ilmanpuhdistimiin
Tuotetuki, käyttöopas ja turvallisuustiedot