Ole ensimmäinen, joka tietää Black Friday tarjouksista. Rekisteröidy
Alkuperäinen vaihtosuodatin HEPA NanoProtect -suodatin
FY4440/30
Alkuperäinen vaihtosuodatin HEPA NanoProtect -suodatin
129,99 €
Alkuperäinen suodatin 4000i Series -mallin ilmanpuhdistimiin
Poistaa tehokkaasti 99,97 % nanohiukkasista (1)
Ilmanpuhdistimen alkuperäinen vaihtosuodatin: 3-in-1 HEPA NanoProtect-, aktiivihiili- ja esisuodatin suojaamaan epäpuhtauksilta, siitepölyltä, pölyltä, eläinpölyltä ja viruksilta.
ID FY4440/30
Ominaisuudet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yleiset tiedot
|Tuotetyyppi
|Pakkauksen sisältö:
|HEPA NanoProtect
|Esisuodatin
|Aktiivihiili
|Käyttöikä
Suorituskyky
|Hiukkassuodatus
Paino ja mitat
|Tuotteen korkeus
|Tuotteen paino
|Tuotteen leveys
|Tuotteen pituus
|Pakkauksen pituus
|Pakkauksen leveys
|Pakkauksen korkeus
|Pakkauksen paino
Varaosat
|Philipsin ilmanpuhdistimiin
Tuotetuki, käyttöopas ja turvallisuustiedot