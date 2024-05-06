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Alkuperäinen vaihtosuodatin HEPA NanoProtect -suodatin

FY4440/30

Alkuperäinen vaihtosuodatin HEPA NanoProtect -suodatin

129,99 €
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Alkuperäinen suodatin 4000i Series -mallin ilmanpuhdistimiin

Poistaa tehokkaasti 99,97 % nanohiukkasista (1)

Ilmanpuhdistimen alkuperäinen vaihtosuodatin: 3-in-1 HEPA NanoProtect-, aktiivihiili- ja esisuodatin suojaamaan epäpuhtauksilta, siitepölyltä, pölyltä, eläinpölyltä ja viruksilta.

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undefined3-6 arkipäivää
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undefined2 vuoden takuu ja 30 päivän palautusoikeus.
ID FY4440/30

Ominaisuudet

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Tuotetyyppi
  • HEPA NanoProtect -suodatin
Pakkauksen sisältö:
  • 1 suodatin
HEPA NanoProtect
  • Kyllä
Esisuodatin
  • Kyllä
Aktiivihiili
  • Kyllä
Käyttöikä
  • Jopa 3 vuotta

Suorituskyky

Hiukkassuodatus
  • 99,97 % 0,003 mikronin kokoisista

Paino ja mitat

Tuotteen korkeus
  • 357,5 mm
Tuotteen paino
  • 1,416 kg
Tuotteen leveys
  • 165 mm
Tuotteen pituus
  • 255 mm
Pakkauksen pituus
  • 368 mm
Pakkauksen leveys
  • 370 mm
Pakkauksen korkeus
  • 370 mm
Pakkauksen paino
  • 1 831 g

Varaosat

Philipsin ilmanpuhdistimiin
  • AC3854, AC3858, AC4236

Tuotetuki, käyttöopas ja turvallisuustiedot

Täältä löydät tuotetuen, mukaan lukien käyttöoppaat, turvallisuustiedot, usein kysytyt kysymykset ja vianmäärityksen: https://www.home.id/FY4440