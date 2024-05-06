Alkuperäinen vaihtosuodatin Aktiivihiilisuodatin
FY5182/30
Alkuperäinen vaihtosuodatin Aktiivihiilisuodatin
64,99 €
Tehokas suojaus parhaaseen suorituskykyyn
Aito Philips-suodatin, joka sopii paikalleen
Philipsin aktiivihiilisuodatin vangitsee hajut ja vaaralliset kaasut, kuten VOC-yhdisteet, otsonin ja formaldehydin, ja pitää kodin sisäilman puhtaana ja turvallisena hengittää.
ID FY5182/30
Ominaisuudet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yleiset tiedot
|Tuotetyyppi
|Pakkauksen sisältö:
|HEPA NanoProtect
|Esisuodatin
|Aktiivihiili
|Käyttöikä
Suorituskyky
|Hiukkasten suodatus
Paino ja mitat
|Tuotteen korkeus
|Tuotteen paino
|Tuotteen leveys
|Tuotteen pituus
|Pakkauksen pituus
|Pakkauksen leveys
|Pakkauksen korkeus
|Pakkauksen paino
Varaosat
|Philipsin ilmanpuhdistimiin
Tuotetuki, käyttöopas ja turvallisuustiedot