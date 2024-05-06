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Alkuperäinen vaihtosuodatin Aktiivihiilisuodatin

FY5182/30

Alkuperäinen vaihtosuodatin Aktiivihiilisuodatin

64,99 €
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FY5182_10.jpg
Alternative Product Photograph Philips 2000i Series Air Purifier AC2889_90

Tehokas suojaus parhaaseen suorituskykyyn

Aito Philips-suodatin, joka sopii paikalleen

Philipsin aktiivihiilisuodatin vangitsee hajut ja vaaralliset kaasut, kuten VOC-yhdisteet, otsonin ja formaldehydin, ja pitää kodin sisäilman puhtaana ja turvallisena hengittää.

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ID FY5182/30

Ominaisuudet

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Tuotetyyppi
  • AC NanoProtect -suodatin
Pakkauksen sisältö:
  • 1 suodatin
HEPA NanoProtect
  • Ei
Esisuodatin
  • Ei
Aktiivihiili
  • Kyllä
Käyttöikä
  • Jopa 1 vuosi

Suorituskyky

Hiukkasten suodatus
  • Kaasut ja hajut

Paino ja mitat

Tuotteen korkeus
  • 297 mm
Tuotteen paino
  • 0,596 kg
Tuotteen leveys
  • 243 mm
Tuotteen pituus
  • 10 mm
Pakkauksen pituus
  • 30 mm
Pakkauksen leveys
  • 250 mm
Pakkauksen korkeus
  • 310 mm
Pakkauksen paino
  • 0,785 kg

Varaosat

Philipsin ilmanpuhdistimiin
  • AC5659, AC5660

Tuotetuki, käyttöopas ja turvallisuustiedot

Täältä löydät tuotetuen, mukaan lukien käyttöoppaat, turvallisuustiedot, usein kysytyt kysymykset ja vianmäärityksen: https://www.home.id/FY5182