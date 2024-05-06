Ole ensimmäinen, joka tietää Black Friday tarjouksista. Rekisteröidy
Alkuperäinen vaihtosuodatin Integroitu 3-in-1
FYM220/30
Alkuperäinen vaihtosuodatin Integroitu 3-in-1
84,99 €
3-in-1-suodattimen ansiosta toimii aina kuin uutena
Aito Philips-suodatin, joka sopii paikalleen
Kolmikerroksinen suodatus NanoProtect HEPA-, aktiivihiili- ja esisuodattimilla varmistaa suojauksen bakteereilta, siite- ja huonepölyltä, pienhiukkasilta (PM2.5), eläinpölyltä ja kaasuilta.
ID FYM220/30
Ominaisuudet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yleiset tiedot
|Tuotetyyppi
|Pakkauksen sisältö:
|HEPA NanoProtect
|Esisuodatin
|Aktiivihiili
|Käyttöikä
Suorituskyky
|Hiukkassuodatus
Paino ja mitat
|Tuotteen korkeus
|Tuotteen paino
|Tuotteen leveys
|Tuotteen pituus
|Pakkauksen pituus
|Pakkauksen leveys
|Pakkauksen korkeus
|Pakkauksen paino
Varaosat
|Philipsin ilmanpuhdistimiin
Tuotetuki, käyttöopas ja turvallisuustiedot