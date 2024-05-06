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Alkuperäinen vaihtosuodatin Integroitu 3-in-1

FYM220/30

Alkuperäinen vaihtosuodatin Integroitu 3-in-1

84,99 €
FYM220_10.jpg
FYM220_10.jpg
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater

3-in-1-suodattimen ansiosta toimii aina kuin uutena

Aito Philips-suodatin, joka sopii paikalleen

Kolmikerroksinen suodatus NanoProtect HEPA-, aktiivihiili- ja esisuodattimilla varmistaa suojauksen bakteereilta, siite- ja huonepölyltä, pienhiukkasilta (PM2.5), eläinpölyltä ja kaasuilta. 

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undefined2 vuoden takuu ja 30 päivän palautusoikeus.
ID FYM220/30

Ominaisuudet

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Tuotetyyppi
  • HEPA NanoProtect -suodatin
Pakkauksen sisältö:
  • 1 suodatin
HEPA NanoProtect
  • Kyllä
Esisuodatin
  • Kyllä
Aktiivihiili
  • Kyllä
Käyttöikä
  • Jopa 2 vuotta

Suorituskyky

Hiukkassuodatus
  • 99,95 % 0,003 mikrometrin kokoisista

Paino ja mitat

Tuotteen korkeus
  • 152,9 mm
Tuotteen paino
  • 0,57 kg
Tuotteen leveys
  • 105 mm
Tuotteen pituus
  • 200 mm
Pakkauksen pituus
  • 210 mm
Pakkauksen leveys
  • 170 mm
Pakkauksen korkeus
  • 170 mm
Pakkauksen paino
  • 0,85 kg

Varaosat

Philipsin ilmanpuhdistimiin
  • AMF220

Tuotetuki, käyttöopas ja turvallisuustiedot

Täältä löydät tuotetuen, mukaan lukien käyttöoppaat, turvallisuustiedot, usein kysytyt kysymykset ja vianmäärityksen: https://www.home.id/FYM220