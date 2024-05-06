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Avance Collection Metallinen vedenkeitin – lämmönsäätö, lämpimänäpito
HD9359/90
Avance Collection Metallinen vedenkeitin – lämmönsäätö, lämpimänäpito
109,99 €
Helppo kaataa nesteitä ja vauvanruokaa
Lämmönsäätö ja lämpimänäpitotoiminto
Valmista eri juomat ja ainekset oikeanlämpöisestä vedestä, jotta voit nauttia niiden parhaista ominaisuuksista. Vedenkeittimen pikavalintapainikkeiden ansiosta juomallesi parhaiten sopivan lämpötilan valitseminen on helppoa.
ID HD9359/90
Ominaisuudet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
|Virta
|Jännite
|Taajuus
|Akkukäyttöinen tuote
Paino ja mitat
|Tuotteen pituus
|Tuotteen leveys
|Tuotteen korkeus
|Tuotteen paino
|Pakkauksen pituus
|Pakkauksen leveys
|Pakkauksen korkeus
|Pakkauksen paino
Suojatoiminto
|Automaattinen virrankatkaisu
Alkuperämaa
|Valmistusmaa:
Yleiset tiedot
|Pääasiallinen materiaali
|Vesisäiliön tilavuus
|Takuu
Tuotetuki, käyttöopas ja turvallisuustiedot