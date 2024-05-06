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Avance Collection Metallinen vedenkeitin – lämmönsäätö, lämpimänäpito

HD9359/90

Avance Collection Metallinen vedenkeitin – lämmönsäätö, lämpimänäpito

109,99 €
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

Helppo kaataa nesteitä ja vauvanruokaa

Lämmönsäätö ja lämpimänäpitotoiminto

Valmista eri juomat ja ainekset oikeanlämpöisestä vedestä, jotta voit nauttia niiden parhaista ominaisuuksista. Vedenkeittimen pikavalintapainikkeiden ansiosta juomallesi parhaiten sopivan lämpötilan valitseminen on helppoa.

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ID HD9359/90

Ominaisuudet

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Virta
  • 1 850–2 200 W
Jännite
  • 220–240 V
Taajuus
  • 50–60 Hz
Akkukäyttöinen tuote
  • Ei

Paino ja mitat

Tuotteen pituus
  • 15,4 cm
Tuotteen leveys
  • 22,4 cm
Tuotteen korkeus
  • 25 cm
Tuotteen paino
  • 1 303 g
Pakkauksen pituus
  • 19,8 cm
Pakkauksen leveys
  • 24,4 cm
Pakkauksen korkeus
  • 25,2 cm
Pakkauksen paino
  • 335,4 g

Suojatoiminto

Automaattinen virrankatkaisu
  • Ei

Alkuperämaa

Valmistusmaa:
  • Kiina

Yleiset tiedot

Pääasiallinen materiaali
  • Metalli
Vesisäiliön tilavuus
  • 1,7 l
Takuu
  • 2 vuotta

Tuotetuki, käyttöopas ja turvallisuustiedot

Täältä löydät tuotetuen, mukaan lukien käyttöoppaat, turvallisuustiedot, usein kysytyt kysymykset ja vianmäärityksen: https://www.home.id/HD9359