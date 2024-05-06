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8,3 litran Airfryer XXL:n lisätarvike 2-in-1-höyrytys- ja -wokkaussarja

HD9960/00

8,3 litran Airfryer XXL:n lisätarvike 2-in-1-höyrytys- ja -wokkaussarja

54,99 €
RFT_HD9960_00_1x1_SRGB
RFT_HD9960_00_1x1_SRGB
F1_HD9960_00_Stir_Fry_Pans_East_1x1_SRGB
MIP_HD9960_00_1x1_SRGB
FIM_HD9960_00_Steaming_Tray_and_Lid_Dumplings_East_1x1_SRGB
F3_HD9960_00_Lock_and_toss_system_16x9_SRGB

Airfryerin ensimmäinen lisävaruste höyrytykseen ja wokkaukseen

Kaksi uutta tapaa käyttää Airfryeria

Höyrytä kasviksia ja taikinanyyttejä ja wokkaa terveellisiä aterioita koko perheelle. Ainutlaatuisella wokkipannun muotoisella 2-in-1-höyrytys- ja -wokkaussarjalla voit valmistaa haluamiasi aasialaisia ruokia. Kokeile uusia ruoanvalmistustapoja HomeID-sovelluksen avulla.

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ID HD9960/00

Ominaisuudet

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Paino ja mitat

Tuotteen pituus
  • 217
Tuotteen leveys
  • 216
Tuotteen korkeus
  • 91
Tuotteen paino
  • 0,924 kg
Pakkauksen pituus
  • 224
Pakkauksen leveys
  • 224
Pakkauksen korkeus
  • 95
Pakkauksen paino
  • 1,25 kg

Yhteensopivuus

Mukana tulevat lisävarusteet 1
  • höyrytys ja wokkaus

Yleiset tiedot

Pääasiallinen materiaali
  • Ruostumatonta terästä

Alkuperämaa

Valmistusmaa
  • Kiina

Kestävyys

Kotelo
  • >60 % uusiomateriaalia

Tekniset tiedot

Määrä pakkauksessa
  • 1
Energiatehokkuusluokitus
Akkukäyttöinen tuote
  • Ei

Tuotetuki, käyttöopas ja turvallisuustiedot

Täältä löydät tuotetuen, mukaan lukien käyttöoppaat, turvallisuustiedot, usein kysytyt kysymykset ja vianmäärityksen: https://www.home.id/HD9960