8,3 litran Airfryer XXL:n lisätarvike 2-in-1-höyrytys- ja -wokkaussarja
HD9960/00
8,3 litran Airfryer XXL:n lisätarvike 2-in-1-höyrytys- ja -wokkaussarja
54,99 €
Airfryerin ensimmäinen lisävaruste höyrytykseen ja wokkaukseen
Kaksi uutta tapaa käyttää Airfryeria
Höyrytä kasviksia ja taikinanyyttejä ja wokkaa terveellisiä aterioita koko perheelle. Ainutlaatuisella wokkipannun muotoisella 2-in-1-höyrytys- ja -wokkaussarjalla voit valmistaa haluamiasi aasialaisia ruokia. Kokeile uusia ruoanvalmistustapoja HomeID-sovelluksen avulla.
ID HD9960/00
Ominaisuudet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Paino ja mitat
|Tuotteen pituus
|Tuotteen leveys
|Tuotteen korkeus
|Tuotteen paino
|Pakkauksen pituus
|Pakkauksen leveys
|Pakkauksen korkeus
|Pakkauksen paino
Yhteensopivuus
|Mukana tulevat lisävarusteet 1
Yleiset tiedot
|Pääasiallinen materiaali
Alkuperämaa
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Kestävyys
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Tekniset tiedot
|Määrä pakkauksessa
|Energiatehokkuusluokitus
|Akkukäyttöinen tuote
Tuotetuki, käyttöopas ja turvallisuustiedot