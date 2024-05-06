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Suomi Suomi (Suomi)

Viva Collection Pienikokoinen monitoimikone

HR7510/10

Viva Collection Pienikokoinen monitoimikone

€ 144,99
Standard Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Standard Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Front Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor

Terveellistä kotiruokaa, rajattomasti mahdollisuuksia

Saat hyviä tuloksia kovistakin aineksista

Jos pidät terveellisestä kotiruoasta, tulet ihastumaan pienikokoiseen Philips Viva -monitoimikoneeseen. Mallisto on suunniteltu erityisesti kiireisiin hetkiin, ja voit helposti valmistaa upeita ruokia nopeasti myös vaikeasti hienonnettavista aineksista.

Pakettitarjous

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ID HR7510/10

Ominaisuudet

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Valmistusmaa
  • Kiina

Paino ja mitat

Tuotteen pituus
  • 21,3
Tuotteen leveys
  • 20,6
Tuotteen korkeus
  • 39,8
Tuotteen paino
  • 2,203
Pakkauksen pituus
  • 45
Pakkauksen leveys
  • 26
Pakkauksen korkeus
  • 35
Pakkauksen paino
  • 4,097

Yleiset tiedot

Pääasiallinen materiaali
  • Muovi
Toissijainen materiaali
  • Metalli
Esiasetukset
  • Ei
Toiminnot
  • Sekoittaminen, pilkkominen, viipalointi/raastaminen, vaivaaminen, vispilä, sitruspuristin
Tuotetyyppi
  • Monitoimikone
Sertifioinnit
  • -
Korin tilavuus
  • -
Vesisäiliön tilavuus
  • -
Annosten määrä
  • 6
Liukumattomat jalat
  • Kyllä
Käyttöliittymä
  • Valintanuppi
Johdon pituus
  • 1
Johdon säilytys
  • Kyllä
Lämpimänäpitotoiminto
  • -
Ajastin
  • -
Teknologia
  • PowerChop-tekniikka
Integroitu käynnistyskytkin
  • Kyllä
Säädettävä termostaatti
  • -
Virran merkkivalo
  • -
Kuumentumattomat kädensijat
  • -
Konepesunkestävät osat
  • Kyllä
Vähimmäislämpötila
  • -
Enimmäislämpötila
  • -
Tilavuuden ilmaisin
  • Kyllä
Paineenvapautusventtiili
  • -
Kannun materiaali
  • SAN-muovi
Terien materiaali
  • Ruostumatonta terästä
Kierrosta minuutissa (RPM)
  • 19000
Ei sisällä BPA:ta
  • Kyllä
Sykäystoiminto
  • Kyllä
Irrotettavat terät
  • Kyllä
Murskaa jäätä
  • Kyllä
Sekoittaa kuumia aineksia
  • Ei
Reseptivihko
  • Ei
Melutaso (vakio)
  • Lc = 87dB(A)
Melutaso (teho)
  • -
Melutaso (yötila)
  • -
Internet-yhteys
  • -
Kodin älylaitteiden yhteensopivuus
  • -
Wi-Fi-alue
  • -
Takuu
  • 2
Lämpenemisaika
  • -
Sopii kuivaruoalle
  • -
Itsetyhjennystoiminto
  • -
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
  • Kyllä

Kestävyys

Kotelo
  • >75 % kierrätysmateriaalia

Yhteensopivuus

Mukana tulevat lisävarusteet 1
  • Kaksipuolinen levy, vispilä, kannu
Mukana tulevat lisävarusteet 2
  • Teräyksikön S-terä, vaivausosa
Mukana tulevat lisävarusteet 3
  • Sitruspuristin
Liittyvät lisävarusteet 1
  • DFU, IIB
Liittyvät lisävarusteet 2
  • QSG, takuukortti
Liittyvät lisävarusteet 3
  • vihko

Tekniset tiedot

Virta
  • 800 W
Jännite
  • 230 V
Taajuus
  • 50 Hz
Määrä pakkauksessa
  • 1
Akkukäyttöinen tuote
  • Ei
Energiatehokkuusluokitus
  • -

Suojatoiminto

Turvallisuussertifiointi
  • Kyllä
Automaattinen virrankatkaisu
  • Ei
Lämpötilan ilmaisin
  • Ei
Terien automaattinen pysäytys
  • Kyllä
Lapsilukko
  • Ei

Tuotetuki, käyttöopas ja turvallisuustiedot

Täältä löydät tuotetuen, mukaan lukien käyttöoppaat, turvallisuustiedot, usein kysytyt kysymykset ja vianmäärityksen: https://www.home.id/HR7510