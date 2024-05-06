Viva Collection Pienikokoinen monitoimikone
HR7510/10
Viva Collection Pienikokoinen monitoimikone
Terveellistä kotiruokaa, rajattomasti mahdollisuuksia
Saat hyviä tuloksia kovistakin aineksista
Jos pidät terveellisestä kotiruoasta, tulet ihastumaan pienikokoiseen Philips Viva -monitoimikoneeseen. Mallisto on suunniteltu erityisesti kiireisiin hetkiin, ja voit helposti valmistaa upeita ruokia nopeasti myös vaikeasti hienonnettavista aineksista.
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500 Series Nukanpoistaja
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Ominaisuudet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Alkuperämaa
|Valmistusmaa
Paino ja mitat
|Tuotteen pituus
|Tuotteen leveys
|Tuotteen korkeus
|Tuotteen paino
|Pakkauksen pituus
|Pakkauksen leveys
|Pakkauksen korkeus
|Pakkauksen paino
Yleiset tiedot
|Pääasiallinen materiaali
|Toissijainen materiaali
|Esiasetukset
|Toiminnot
|Tuotetyyppi
|Sertifioinnit
|Korin tilavuus
|Vesisäiliön tilavuus
|Annosten määrä
|Liukumattomat jalat
|Käyttöliittymä
|Johdon pituus
|Johdon säilytys
|Lämpimänäpitotoiminto
|Ajastin
|Teknologia
|Integroitu käynnistyskytkin
|Säädettävä termostaatti
|Virran merkkivalo
|Kuumentumattomat kädensijat
|Konepesunkestävät osat
|Vähimmäislämpötila
|Enimmäislämpötila
|Tilavuuden ilmaisin
|Paineenvapautusventtiili
|Kannun materiaali
|Terien materiaali
|Kierrosta minuutissa (RPM)
|Ei sisällä BPA:ta
|Sykäystoiminto
|Irrotettavat terät
|Murskaa jäätä
|Sekoittaa kuumia aineksia
|Reseptivihko
|Melutaso (vakio)
|Melutaso (teho)
|Melutaso (yötila)
|Internet-yhteys
|Kodin älylaitteiden yhteensopivuus
|Wi-Fi-alue
|Takuu
|Lämpenemisaika
|Sopii kuivaruoalle
|Itsetyhjennystoiminto
|EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Kestävyys
|Kotelo
Yhteensopivuus
|Mukana tulevat lisävarusteet 1
|Mukana tulevat lisävarusteet 2
|Mukana tulevat lisävarusteet 3
|Liittyvät lisävarusteet 1
|Liittyvät lisävarusteet 2
|Liittyvät lisävarusteet 3
Tekniset tiedot
|Virta
|Jännite
|Taajuus
|Määrä pakkauksessa
|Akkukäyttöinen tuote
|Energiatehokkuusluokitus
Suojatoiminto
|Turvallisuussertifiointi
|Automaattinen virrankatkaisu
|Lämpötilan ilmaisin
|Terien automaattinen pysäytys
|Lapsilukko
Tuotetuki, käyttöopas ja turvallisuustiedot