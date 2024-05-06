2000 Series Ilmankostutin

Hengitä vapaammin Kostuttaa kuivaa ilmaa ja säätää asetuksia automaattisesti

Täytä kotisi miellyttävällä ja puhtaalla ilmalla. NanoCloud-tekniikka kostuttaa ilmaa jättämättä pinnoille valkoista pölyä tai märkiä jälkiä ja päästää ilmaan jopa 99 % vähemmän bakteereja (1). Älytunnistimet ja ilman tasainen jakautuminen takaavat ihanteellisen ilmankosteuden koko huoneessa.