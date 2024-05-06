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2000 Series Ilmankostutin

HU2718/10

2000 Series Ilmankostutin

149,99 €
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
HU2718_3500x1969 px_Powerful and even moisture distribution.tif
Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
FY3446_30_HU3918_10_ABM_Print_CMYK.tif
Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Main in-use photograph Philips 2000 Series Air humidifier HU2718_10

Hengitä vapaammin

Kostuttaa kuivaa ilmaa ja säätää asetuksia automaattisesti

Täytä kotisi miellyttävällä ja puhtaalla ilmalla. NanoCloud-tekniikka kostuttaa ilmaa jättämättä pinnoille valkoista pölyä tai märkiä jälkiä ja päästää ilmaan jopa 99 % vähemmän bakteereja (1). Älytunnistimet ja ilman tasainen jakautuminen takaavat ihanteellisen ilmankosteuden koko huoneessa.

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ID HU2718/10

Ominaisuudet

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Tuotetyyppi
  • Ilmankostutin
Teknologia
  • Haihduttava kostutus
Väri
  • Musta/kupari
Pääasiallinen materiaali
  • Muovi
Vesisäiliön tilavuus
  • 2 litraa

Alkuperämaa

Valmistusmaa
  • Kiina

Suorituskyky

Käyttöaika
  • 15 tuntia
Kostutusteho
  • 200 ml/h
Huoneen enimmäiskoko
  • 32 m²

Yhteensopivuus

Mukana tulevat lisävarusteet 1
  • Ilmankostuttimen suodatin
Liittyvät lisävarusteet 1
  • Kostutussuodatin (FY3446)

Suojatoiminto

Automaattinen virrankatkaisu
  • Kyllä
Vesisäiliö täynnä -hälytys
  • Kyllä

Energiatehokkuus

Valmiustilan virrankulutus
  • <0,5 W
Jännite
  • 220–240 V
Enimmäisteho
  • 17 W

Käytettävyys

Johdon pituus
  • 1,6 m
Tilat
  • Automaattitila, yötila
Nopeusasetukset
  • 3
Kosteusasetukset
  • 40 %, 50 %, 60 %
Ajastin
  • 1–9 tuntia
Ilmanlaadun seuranta
  • Numeerinen
Käyttöliittymä
  • Kosketustoiminto, numeronäyttö, LED-valot

Ylläpito

Takuu
  • 2 vuotta
Suodattimen käyttöikä
  • Jopa 6 kuukautta

Paino ja mitat

Tuotteen korkeus
  • 350 mm
Tuotteen paino
  • 2,56 kg
Tuotteen leveys
  • 220 mm
Tuotteen pituus
  • 220 mm
Pakkauksen pituus
  • 280 mm
Pakkauksen leveys
  • 280 mm
Pakkauksen korkeus
  • 400 mm
Pakkauksen paino
  • 3,68 kg

Tekniset tiedot

Kosteusanturi
  • Kyllä
Äänitaso vähintään
  • 33 dB(A)
Äänitaso enintään
  • 47 dB(A)

Tuotetuki, käyttöopas ja turvallisuustiedot

Täältä löydät tuotetuen, mukaan lukien käyttöoppaat, turvallisuustiedot, usein kysytyt kysymykset ja vianmäärityksen: https://www.home.id/HU2718