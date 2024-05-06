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2000 Series Ilmankostutin
HU2718/10
2000 Series Ilmankostutin
149,99 €
Hengitä vapaammin
Kostuttaa kuivaa ilmaa ja säätää asetuksia automaattisesti
Täytä kotisi miellyttävällä ja puhtaalla ilmalla. NanoCloud-tekniikka kostuttaa ilmaa jättämättä pinnoille valkoista pölyä tai märkiä jälkiä ja päästää ilmaan jopa 99 % vähemmän bakteereja (1). Älytunnistimet ja ilman tasainen jakautuminen takaavat ihanteellisen ilmankosteuden koko huoneessa.
ID HU2718/10
Ominaisuudet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yleiset tiedot
|Tuotetyyppi
|Teknologia
|Väri
|Pääasiallinen materiaali
|Vesisäiliön tilavuus
Alkuperämaa
|Valmistusmaa
Suorituskyky
|Käyttöaika
|Kostutusteho
|Huoneen enimmäiskoko
Yhteensopivuus
|Mukana tulevat lisävarusteet 1
|Liittyvät lisävarusteet 1
Suojatoiminto
|Automaattinen virrankatkaisu
|Vesisäiliö täynnä -hälytys
Energiatehokkuus
|Valmiustilan virrankulutus
|Jännite
|Enimmäisteho
Käytettävyys
|Johdon pituus
|Tilat
|Nopeusasetukset
|Kosteusasetukset
|Ajastin
|Ilmanlaadun seuranta
|Käyttöliittymä
Ylläpito
|Takuu
|Suodattimen käyttöikä
Paino ja mitat
|Tuotteen korkeus
|Tuotteen paino
|Tuotteen leveys
|Tuotteen pituus
|Pakkauksen pituus
|Pakkauksen leveys
|Pakkauksen korkeus
|Pakkauksen paino
Tekniset tiedot
|Kosteusanturi
|Äänitaso vähintään
|Äänitaso enintään
Tuotetuki, käyttöopas ja turvallisuustiedot