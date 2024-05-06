Series 2000 Ilmankostutin
HU4813/10
Series 2000 Ilmankostutin
169,99 €
Miellyttävä sisäilma kostutuksen avulla
Hengitä vapaammin
Philips Series 2000 -ilmankostutin takaa, että sisäilman kosteuspitoisuus pysyy ihanteellisella tasolla (40–60 %). Ihanteellinen ilmankosteus vähentää bakteerien ja virusten leviämistä, pölyn muodostumista ja silmien ja ihon kuivumista. NanoCloud-teknologia levittää 99 % vähemmän bakteereja* johtavaan ultraääni-ilmankostuttimeen verrattuna. Se ehkäisee myös kosteustahroja ja valkoista pölyä.
ID HU4813/10
Ominaisuudet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yleiset tiedot
|Tuotetyyppi
|Teknologia
|Väri
|Pääasiallinen materiaali
|Vesisäiliön tilavuus
Alkuperämaa
|Valmistusmaa
Suorituskyky
|Käyttöaika
|Kostutusteho
|Huoneen enimmäiskoko
Yhteensopivuus
|Mukana tulevat lisävarusteet 1
|Liittyvät lisävarusteet 1
Suojatoiminto
|Automaattinen virrankatkaisu
|Vesisäiliö täynnä -hälytys
Energiatehokkuus
|Valmiustilan virrankulutus
|Jännite
|Enimmäisteho
Käytettävyys
|Johdon pituus
|Tilat
|Nopeusasetukset
|Kosteusasetukset
|Ajastin
|Ilmanlaadun seuranta
|Käyttöliittymä
Ylläpito
|Takuu
|Suodattimen käyttöikä
Paino ja mitat
|Tuotteen korkeus
|Tuotteen paino
|Tuotteen leveys
|Tuotteen pituus
|Pakkauksen pituus
|Pakkauksen leveys
|Pakkauksen korkeus
|Pakkauksen paino
Tekniset tiedot
|Kosteusanturi
|Äänitaso vähintään
|Äänitaso enintään
Tuotetuki, käyttöopas ja turvallisuustiedot