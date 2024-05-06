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Suomi Suomi (Suomi)

Series 2000 Ilmankostutin

HU4813/10

Series 2000 Ilmankostutin

169,99 €
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Standard product photo HU4813_10 ROW ONLINE
Front product photo HU4813_10 ROW Retail
Product detail photo HU4813_10 ROW ONLINE
Technical photo HU4813_10 ROW ONLINE
By-packed accessory photo HU4813_00 CN Retail
Product in use photo HU4813_10 ROW PRINT
Product in Use Photo Philips Series 2000 Air humidifier
FROG+ HU4813 EB tif
FROG+ HU4813 EB tif
FROG+ HU4813 EB tif

Miellyttävä sisäilma kostutuksen avulla

Hengitä vapaammin

Philips Series 2000 -ilmankostutin takaa, että sisäilman kosteuspitoisuus pysyy ihanteellisella tasolla (40–60 %). Ihanteellinen ilmankosteus vähentää bakteerien ja virusten leviämistä, pölyn muodostumista ja silmien ja ihon kuivumista. NanoCloud-teknologia levittää 99 % vähemmän bakteereja* johtavaan ultraääni-ilmankostuttimeen verrattuna. Se ehkäisee myös kosteustahroja ja valkoista pölyä.

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ID HU4813/10

Ominaisuudet

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Tuotetyyppi
  • Ilmankostutin
Teknologia
  • Haihduttava kostutus
Väri
  • Musta/hopea
Pääasiallinen materiaali
  • Muovi
Vesisäiliön tilavuus
  • 2 litraa

Alkuperämaa

Valmistusmaa
  • Kiina

Suorituskyky

Käyttöaika
  • 13 tuntia
Kostutusteho
  • 300 ml/h
Huoneen enimmäiskoko
  • 25 m²

Yhteensopivuus

Mukana tulevat lisävarusteet 1
  • Ilmankostuttimen suodatin
Liittyvät lisävarusteet 1
  • Kostutussuodatin (FY2401)

Suojatoiminto

Automaattinen virrankatkaisu
  • Kyllä
Vesisäiliö täynnä -hälytys
  • Kyllä

Energiatehokkuus

Valmiustilan virrankulutus
  • <0,5 W
Jännite
  • 220–240 V
Enimmäisteho
  • 18 W

Käytettävyys

Johdon pituus
  • 1,8 m
Tilat
  • Automaattitila, yötila
Nopeusasetukset
  • 3
Kosteusasetukset
  • 40 %, 50 %, 60 %
Ajastin
  • 1, 4 ja 8 tuntia
Ilmanlaadun seuranta
  • Numeerinen
Käyttöliittymä
  • Kosketustoiminto, numeronäyttö, LED-valot

Ylläpito

Takuu
  • 2 vuotta
Suodattimen käyttöikä
  • Jopa 6 kuukautta

Paino ja mitat

Tuotteen korkeus
  • 339 mm
Tuotteen paino
  • 3,05 kg
Tuotteen leveys
  • 249 mm
Tuotteen pituus
  • 249 mm
Pakkauksen pituus
  • 310 mm
Pakkauksen leveys
  • 310 mm
Pakkauksen korkeus
  • 405 mm
Pakkauksen paino
  • 4,33 kg

Tekniset tiedot

Kosteusanturi
  • Kyllä
Äänitaso vähintään
  • 33 dB(A)
Äänitaso enintään
  • 45 dB(A)

Tuotetuki, käyttöopas ja turvallisuustiedot

Täältä löydät tuotetuen, mukaan lukien käyttöoppaat, turvallisuustiedot, usein kysytyt kysymykset ja vianmäärityksen: https://www.home.id/HU4813