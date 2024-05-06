Kahvikoneet

Keittiökoneet

Vaatehuolto & silitys

Puhdistus, imurit & mopit

Ilmanlaatu

Lemmikkien hoito

Osat ja tarvikkeet

Tarjoukset

Tuki ja huolto

Meistä

MeistäTuki ja huoltoTarjouksetOsat ja tarvikkeetLemmikkien hoitoIlmanlaatuLämmittimetTuulettimetIlmankostuttimet2-in-1 Ilmanpuhdistimet ja -kostuttimetMonitoimi-ilmanpuhdistimetAir PerformerIlmanpuhdistimetPuhdistus, imurit & mopitTahranpoistolaiteRobotti-imuritHomeRunPölypussilliset ja pölypussittomat pölynimuritJohdottomat pölynimuritAquaPlusJohdoton märkä- ja kuivaimurointiAquaTrioVaatehuolto & silitysVaatehuollon tarvikkeetAll-in-One SilitysratkaisutHöyrysilityskeskuksetPerfectCareHöyrysilitysraudatKannettavat höyrystimet5000 -sarjanKeittiökoneetVedenkeittimetMonitoimikeittimetGrillit ja leivänpaahtimetPastakoneetRuoanvalmistus & keittiökoneetTehosekoittimet ja mehustimetFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketKahvikoneetSuodatinkahvinkeittimetPuoliautomaattiset espressokeittimetTäysautomaattiset espressokoneetLatteGo
Suomi Suomi (Suomi)
Valmistaudu kouluvuoteen – nauti jopa 40% alennuksesta Philipsin älykkäistä ratkaisuista - Osta nyt

3000 Series Tahrojen puhdistuslaite

XW3193/11

3000 Series Tahrojen puhdistuslaite

219,99 €
3000 Series Tahrojen puhdistuslaite
3000 Series Tahrojen puhdistuslaite
3000 Series Tahrojen puhdistuslaite
3000 Series Tahrojen puhdistuslaite
3000 Series Tahrojen puhdistuslaite
3000 Series Tahrojen puhdistuslaite
3000 Series Tahrojen puhdistuslaite
3000 Series Tahrojen puhdistuslaite
3000 Series Tahrojen puhdistuslaite
3000 Series Tahrojen puhdistuslaite

XW3193/11

3000 Series Tahrojen puhdistuslaite

219,99 €
undefined2 vuoden takuu ja 30 päivän palautusoikeus. Laajennettu takuu ja 30 päivän palautusjakso.
undefinedIlmainen toimitus kaikille ostoille.
Icon of EllipseOsta nyt, maksa myöhemmin. Siirrä maksua jopa 30 päivällä Klarnalla.
undefinedMaksa myöhemmin Klarnalla.

Tuntuuko kodin siivoaminen haastavalta erityisesti lasten ja lemmikkien temmellyksen keskellä? Philipsin 3000 Series -tahrojenpuhdistuslaite poistaa kattavasti ja helposti erilaisia tahroja ja likaa.

undefined2 vuoden takuu ja 30 päivän palautusoikeus. Laajennettu takuu ja 30 päivän palautusjakso.
undefinedIlmainen toimitus kaikille ostoille.
Icon of EllipseOsta nyt, maksa myöhemmin. Siirrä maksua jopa 30 päivällä Klarnalla.
undefinedMaksa myöhemmin Klarnalla.
ID XW3193/11

Ominaisuuksia

Tekniset tiedot

Specs

Paino ja mitat

Tuotteen paino
  • 5,3 kg
Tuotteen mitat (P x L x K)
  • 390 x 235 x 325 mm

Käytettävyys

Johdon säilytystila
  • Integroitu
Merkkivalo
  • Täysi likavesisäiliö
Pidennetty virrankatkaisu
  • Kyllä
Letkun säilytystila
  • Integroitu
Likavesisäiliön tilavuus
  • 1 300 ml
Puhdistusaine
  • Philips-tahranpoistoaine XV1732
Puhtaan veden säiliön tilavuus
  • 1 600 ml
Letkun pituus
  • 1,6 m
Näyttö
  • LED
Irrotettavat vesisäiliöt
  • Kyllä
Johdon pituus
  • 5 m

Muotoilu

Väri
  • Silkinvalkoinen ja sininen

Suorituskyky

Käyttöääni
  • Enintään 81 dB
Syöttöteho (enintään)
  • 400 W

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Lisäsuutin
  • Leveä suutin (150 mm)
Vakiosuutin
  • 3-in-1-suutin (90 mm)
Soveltuva puhdistusaine
  • Philips-tahranpoistoaine XV1732

Vastuuvapauslausekkeet

¹Verrattuna tavalliseen 3-in-1-suuttimeen.

Toimitus & toimitus

3-6 arkipäivää