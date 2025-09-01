Kahvikoneet

Pölynimurit ja mopit | Philips Home

Philips Lattianhoito

Huipputulokset vähemmällä vaivalla

Uskomme, että lattioillasi pitää voida elää huoletta sotkuista välittämättä. Philips-pölynimurit on suunniteltu tehostamaan siivousrutiinejasi ja pitämään lattiasi puhtaina ja hygieenisinä - myös pintaa syvemmältä.

Sinulle suunnitellut lattianhoitoratkaisut

Innovatiiviset allergiapölynimurimme keräävät 99,9 % allergeeneista.

2 vuoden takuu ja 30 päivän palautusoikeus

Pidennetty takuu ja 30 päivän palautusoikeus

Ilmainen toimitus

Ilmainen toimitus kaikkiin yli 23 euron ostoksiin

Osta nyt, maksa myöhemmin

Maksa jopa 30 päivää myöhemmin Klarnalla

Tutustu suosituksiimme

Johdoton märkä- ja kuivaimurointi

Johdottomat pölynimurit

Robotti-imurit

Pölypussilliset ja pölypussittomat pölynimurit

Tahranpoistolaite

Sinulle suunniteltu lattianhoito

Tutustu innovatiivisiin lattianhoitoratkaisuihimme pölynimureista sähkömoppeihin ja robotteihin

Valitse lisävarusteet


